15 minutes. Un spectacle spécial présenté par l’acteur Tom Hanks et qui mettra en vedette des performances d’artistes tels que Demi Lovato, Jon Bon Jovi et Justin Timberlake, clôturera l’inauguration du président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé ce mercredi la les organisateurs.

“Celebrating America” ​​s’appelait le programme qui sera diffusée mercredi prochain à 20h30 heure locale (01h30 GMT jeudi) par les principaux réseaux de télévision américains et divers réseaux sociaux. Cela a été souligné dans une déclaration du soi-disant Comité d’investiture présidentiel, une organisation à but non lucratif indépendante de l’équipe officielle de transition.

Parmi les artistes invités, Ant Clemons se démarque également, selon les informations.

Le segment de 90 minutes, qui comprendra des interventions de Biden et du vice-président élu Kamala Harris, “célébrer les héros américains qui aident leurs concitoyens pour surmonter cette crise “, ajoute la note. Aussi, la résistance, l’héroïsme et l’engagement du peuple à s’unir pour” guérir et reconstruire “seront mis en avant.

Les préparatifs

“Cette inauguration présente une occasion unique de mettre en valeur la résilience et l’esprit des États-Unis«C’est ce qu’a déclaré, pour sa part, le président du comité d’investiture, Tony Allen.

Les organisateurs ont préparé une série d’activités dans le cadre de l’inauguration de Biden. Le thème central est “United States United” et couvre 5 jours de programmation. Il comprend une “Journée de service”, une “Journée Martin Luther King Jr.”, des offrandes florales et des expositions d’art, entre autres.

Mercredi prochain, Biden deviendra le 46e président des États-Unis au milieu d’une atmosphère de tension politique, après que des partisans du président sortant, Donald Trump, aient pris d’assaut le Capitole à Washington, lors d’événements qui ont fait 5 morts.