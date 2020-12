Dans le jardin japonais et avec un rituel spécial, l’incendie de Darumas a été effectué. Le samedi 26 aura lieu la dernière cérémonie. Il est entré par Av. Casares et Figueroa Alcorta et l’entrée coûte 220 pesos. (Avec l’aimable autorisation du jardin japonais) La première étape consiste à écrire tous les négatifs et souhaits de prospérité sur papier. Et complétez le Daruma, qui est l’amulette japonaise des objectifs personnels. Chacun peut apporter le sien. (Avec l’aimable autorisation du jardin japonais) Le maître de cérémonie conduit le feu jusqu’à l’île des dieux (avec l’aimable autorisation du jardin japonais) La prochaine étape est la réalisation de l’Oharai qui est le nettoyage avant de brûler, pour nous débarrasser des mauvais esprits. Avec l’Oharai, un environnement adapté au moment de la gravure est créé (avec l’autorisation du jardin japonais) Pendant que la batterie joue, l’œil droit du daruma est peint pour avoir rempli l’objectif de se lever et de ne pas être vaincu (avec l’aimable autorisation du Jardin japonais)

Le daruma est placé à côté des papiers écrits avec le négatif et les souhaits de prospérité (Courtesy Japanese Garden) Enfin, le maître de cérémonie allume le Daruma avec une torche pour que le feu transmute le négatif en positif et que la fumée transporte la prière au ciel. (Avec l’aimable autorisation du jardin japonais)

