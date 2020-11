. / EPA / CJ GUNTHER / Archives

Pékin, 4 novembre . .- Les Américains en Chine, pays «ennemi» du candidat à la réélection présidentielle aux États-Unis, le républicain Donald Trump, ont vécu aujourd’hui avec tension l’incertitude sur le résultat des élections, tandis que que les Chinois n’étaient pas particulièrement inquiets, bien qu’ils aient surtout favorisé le démocrate Joe Biden.

Dans un bar-restaurant du centre de Pékin, des dizaines de personnes ont suivi le décompte dès les premières heures de la matinée locale via CNN sur de grands écrans disséminés dans l’établissement.

La grande majorité des personnes présentes ont préféré une victoire de Biden, sachant qu’une éventuelle victoire de Trump aggraverait les relations avec la Chine et rendrait la vie difficile au géant asiatique.

PEUR POUR VOS VISAS

L’octroi et le renouvellement des visas aux résidents américains s’est compliqué ces derniers mois, de même que les relations entre les deux grandes superpuissances.

La guerre commerciale, les veto croissants de Washington contre les géants chinois de la technologie et les attaques de Trump contre le gouvernement de Pékin, le blâmant pour la responsabilité de la pandémie, ont aggravé les relations et l’inquiétude des États-Unis en Chine.

Tom Richmond, un jeune ingénieur des télécommunications du Minnesota qui est à Pékin depuis trois ans, a gardé un œil sur son écran d’ordinateur portable, scrutant les résultats dans différents États.

“La Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin sont essentiels, si Biden perd les trois, il peut être renvoyé”, a annoncé Richmond à midi alors que l’on savait déjà que Trump avait prévalu dans des États clés comme la Floride ou l’Ohio.

Quelques heures plus tard, lorsque le président actuel est venu parler pour revendiquer la victoire, Richmond et son groupe de cinq amis américains ont secoué la tête.

“Il ne peut pas être qu’il se proclame vainqueur et parle de fraude sans aucune preuve, mon pays est devenu une république bananière”, a protesté le texan Walter Thorwe, ami de l’ingénieur et professeur d’anglais dans une école de langues de la capitale. .

UN AMÉRICAIN LATINE QUI A FUITE DU “TRUMP RACISM”

Parmi ceux qui ont suivi le contrôle dans ce grand café du quartier populaire de Sanlitun à Pékin, il y avait aussi des Latinos, comme José Carlos Rogers, un ressortissant américain d’origine mexicaine, venu en Chine «fuyant le racisme de Trump».

“Vous ne pouvez pas vivre sous sa politique en étant noir ou latino, j’espère qu’il ne gagnera pas à nouveau, ce serait très triste non seulement pour l’Amérique mais pour le monde entier”, a déclaré Rogers à Efe.

Une Espagnole, Rosa Menéndez, qui ne se passionne pour aucun des deux candidats mais préfère que Trump ne répète pas les conséquences mondiales de sa victoire, a également suivi les écrans avec attention.

“Il méprise les problèmes comme le changement climatique et la relation avec la Chine serait bien pire. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas se concentrer sur la réparation de son pays sans avoir à chercher un ennemi à l’étranger”, dit-il.

Un seul Américain parmi ceux présents au café a reconnu soutenir le candidat républicain, mais a préféré ne pas faire de déclarations aux préférences de la majorité pour Biden des personnes présentes, qui explosaient d’applaudissements chaque fois que le démocrate gagnait un État.

LES CHINOIS NE VEULENT PAS D’ATOUT

Parmi plus d’une douzaine de Chinois de tous âges consultés aujourd’hui dans les rues de Pékin par Efe, aucun ne voulait que le républicain répète la victoire, même s’il pensait que la politique américaine envers la Chine ne changerait pas grand-chose avec l’un ou l’autre.

Chao Wang, un policier à la retraite, a déclaré que “le plus important est que l’un d’entre eux ait de bonnes relations avec la Chine, ce dont les gens ont besoin”.

“Si Biden gagne, ce sera mieux car il ne sera pas aussi agressif que Trump contre la Chine et ce sera bon pour les deux parties”, a-t-il déclaré, tout en avertissant que s’il y a “un conflit militaire, les Chinois se battront jusqu’au bout”.

Coco Yan, 36 ans, employée dans un centre éducatif, a déclaré qu’elle ne savait pas grand-chose des élections américaines mais en savait plus sur Trump que sur Biden.

“C’est une personne un peu ridicule. Il a toujours des opinions étranges. S’il gagne à nouveau, ce sera aussi un revers pour les États-Unis. Pour le monde, Biden est meilleur, Trump est très actif contre la Chine”, dit-il.

«Quoi que le président ne change pas sa politique, les États-Unis pensent toujours que la Chine est un ennemi imaginaire, même si Trump est clair que c’est pire, il joue le fou mais est très intelligent», a déclaré Make Li, un Informaticien de 30 ans.

Javier Garcia