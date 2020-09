WASHINGTON – Les actions des policiers, y compris la falsification de témoins, les interrogatoires violents et la falsification de preuves, sont à l’origine de la majorité des fautes qui ont abouti à des condamnations injustifiées, selon une étude publiée mardi par le Registre national des exonérations qui s’est concentrée sur le rôle de la police et des procureurs jouer dans de fausses condamnations aux États-Unis

Les chercheurs ont étudié 2 400 condamnations de prévenus qui ont par la suite été déclarés innocents sur une période de 30 ans et ont constaté que 35% de ces cas impliquaient une forme ou une autre d’inconduite de la part de la police. Plus de la moitié – 54% – impliquaient une faute de la part de la police ou des procureurs.

Les conclusions du National Registry of Exonerations, un projet qui recueille des données sur les condamnations injustifiées, interviennent alors que les manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière se sont répandues dans de nombreuses villes pendant plusieurs mois après le décès de George Floyd le 25 mai en garde à vue.

L’inconduite qui conduit à des condamnations injustifiées est rarement révélée et ne conduit généralement pas à des manifestations de masse et à un calcul racial, bien qu’elles impliquent le même recours au secret et à la tromperie, a déclaré Samuel Gross, professeur de droit à l’Université du Michigan et l’un des auteurs. de l’étude.

Nathan Myers, à gauche, embrasse son oncle, Clifford Williams, lors d’une conférence de presse après l’annulation de leurs condamnations pour meurtre en 1976 le jeudi 28 mars 2019.

« La vérité fondamentale sous-jacente est que si vous êtes innocent d’un crime et que vous en avez été reconnu coupable, les chances qu’il soit jamais mis au jour sont, d’abord, pas grandes et, deuxièmement, de pire en pire, moins le crime est grave. », A déclaré Gross. « Si vous êtes reconnu coupable d’un délit et que vous en êtes innocent … la chance que quelqu’un s’en soucie est très faible. »

Mais, a déclaré Gross, « Nous ne parlons pas de tous les policiers ou de la plupart des policiers. Ce qui est dérangeant, c’est que cela se produit et que cela se produit avec une certaine régularité. »

Les chercheurs ont constaté que la mauvaise conduite de la police et des procureurs est l’une des principales causes de fausses condamnations disproportionnées des accusés noirs. Par exemple, 78% des accusés noirs qui ont été accusés à tort de meurtre ont été condamnés en raison d’un certain type d’inconduite. Ce nombre est de 64% pour les accusés blancs, selon l’étude. Un écart encore plus grand: 87% des accusés noirs reconnus par la suite innocents condamnés à mort ont été victimes d’une faute officielle contre 68% pour les accusés blancs.

Lundi, le Registre national des exonérations comptait près de 2 670 personnes qui ont été disculpées depuis 1989, et la liste s’allonge régulièrement.

Cacher des preuves

L’étude a révélé que cacher des preuves favorables aux accusés est le type d’inconduite le plus courant.

Les chercheurs citent cinq procès pour meurtre dans lesquels les procureurs ont dissimulé des preuves sur la cause du décès. Dans un cas, une femme a été reconnue coupable du meurtre de son petit ami, mais les procureurs n’ont pas divulgué un rapport médical indiquant qu’il était décédé des suites d’un suicide.

« Dans quelques exonérations de viol, les autorités ont dissimulé des preuves selon lesquelles les plaignants avaient des antécédents de fausses allégations de viol », selon l’étude. « Et dans au moins une douzaine d’affaires d’abus sexuels sur des enfants, la police, les procureurs et les travailleurs de la protection de l’enfance ont dissimulé les déclarations des victimes supposées selon lesquelles elles n’avaient en fait pas été agressées. »

Dans certains cas, des policiers ont prétendu à tort avoir été victimes d’agressions par des accusés. Dans un de ces cas, des policiers de Chattanooga, Tennessee, ont battu un accusé dans un centre de réentrée parce qu’il se défendait. Adam Tatum a été condamné à deux ans de prison pour avoir agressé des agents, mais a ensuite été disculpé après qu’une vidéo a montré que des agents l’avaient attaqué sans provocation. Tatum a poursuivi et réglé plus tard pour 125 000 $.

Les conséquences sont rares

Les policiers ont été sanctionnés ou condamnés pour des crimes dans seulement 19% des exonérations impliquant un certain type de faute, selon l’étude. C’est un taux cinq fois plus élevé que ceux des procureurs, dont la faute représente 30% des affaires.

Le plus tristement célèbre est peut-être l’ancien commandant de la police de Chicago, Jon Burge, qui a été reconnu coupable de parjure pour avoir menti sur son rôle de chef d’un groupe de policiers qui ont torturé des suspects pour qu’ils avouent.

L’ancien commandant du département de police de Chicago, Jon Burge, a été libéré à Tampa en 2008.

Pourtant, des réformes ont eu lieu ces dernières années.

Les interrogatoires violents sont devenus moins courants au cours des 15 à 20 dernières années, car de plus en plus d’États ont commencé à exiger des services de police qu’ils enregistrent les interrogatoires.

En 2013, le ministère de la Justice et l’Association internationale des chefs de police ont appelé à des réformes des enquêtes destinées à prévenir les condamnations injustifiées, y compris de nouvelles directives sur l’enregistrement des entretiens avec la police et un examen plus approfondi des identifications des témoins oculaires.

