Lorsque María Ávila Leubro a exposé son travail à la Foire internationale d’art de Bogotá (ArtBo) 2018, elle n’aurait pas imaginé ce qui s’est passé deux ans plus tard. La pièce, qui était un ruban de couronne funéraire violet, anticipait le destin comme une prophétie. Avec plus d’un million de morts dans le monde et 30 000 en Colombie, le message «Chaque jour, la mort est perrea» devient plus valable que jamais au milieu d’une pandémie. ArtBo a cela, qui compte et prédit bien plus que ce que l’on y voit.

«Si on prêtait plus d’attention à l’art, si on écoutait davantage des artistes qui ont une sensibilité particulière, qui se consacrent à la recherche, qui se consacrent à être conscients de ce qui se passe autour d’eux. Puis, du coup, nous pourrions être un peu plus conscients, être un peu plus connectés à notre environnement et agir mieux », assure le conservateur guatémaltèque d’Artecámara, Emiliano Valdés, à Infobae.

L’Artbo 2020 a dû s’adapter aux circonstances. Pour surmonter la situation mondiale et poursuivre son engagement envers les industries culturelles et créatives du pays, il a développé un programme pour une année atypique sur la planète, peut-être, avec l’intention, que des œuvres telles que celle d’Ávila Leubro continuent à être illuminées. et permettant un reflet de la réalité.

A cette occasion, la Foire internationale d’art de Bogotá présente “Artbo Season”, un événement qui peut être apprécié jusqu’au 1er novembre de manière virtuelle et en face-à-face, avec lequel il cherche à donner une continuité à la réactivation économique du secteur des arts dans le pays, à travers l’un des scénarios les plus importants en Colombie et dans la région.

«L’art et la culture sont plus que jamais nécessaires. Je crois qu’ils nous permettent de mieux vivre, ils nous permettent de générer des réflexions au milieu de la situation que nous vivons. La valeur de la culture et de l’art est essentielle pour nous aider à penser différemment, dans différentes solutions pour ce présent en constante évolution que nous vivons », mentionne la directrice d’Artbo, María Paz Gaviria, à Infobae.

Avec la participation de plus de 30 galeries de tout le pays, des visites d’espaces physiques avec des protocoles de biosécurité, l’exposition de plus de 300 œuvres et échantillons virtuels via des plateformes numériques, l’événement cherche à poursuivre son objectif de produire des impacts au-delà de l’économie de l’art pour la ville et la campagne.

Le programme sera accompagné d’un programme régulier lors de l’événement: la section traditionnelle Artecámara pour les jeunes prometteurs, le Forum qui cette fois sera axé sur la collection, le célèbre espace de formation Articularte et la section Référents sur l’art historique.

Pour cette édition, «Artbo Temporada» a dû apporter plusieurs modifications à divers composants qui, selon ses organisateurs, représentaient des défis considérables comme l’expérience d’approcher les œuvres. Mais dans le même temps, la situation a permis d’importantes opportunités telles que toucher de nouveaux publics et éliminer les frontières physiques.

«Cette Foire a dans cette édition avec des galeries de 20 pays, quelque chose de complètement différent que nous faisons maintenant et qui a à voir avec ce travail d’activation de notre écosystème local dans un événement de ces caractéristiques et dans ce contexte», a expliqué Gaviria dans Infobae.

En revanche, «Artbo Season» permettra la réactivation des activités et des expositions en présentiel du 30 octobre au 1er novembre dans les principales galeries participantes, avec tous les protocoles de biosécurité établis pour ces lieux publics.

Artcamera

Artecámara est la section traditionnelle de la Foire pour les jeunes artistes colombiens prometteurs qui n’ont aucune représentation commerciale, dans laquelle, par un appel, ils accèdent à l’un des espaces de visibilité les plus importants de la scène artistique du pays. Cette section s’adresse aux artistes de moins de 40 ans, plus de 400 propositions arrivent et environ 34 sont choisies pour exposer au public.

Pour cette occasion, les commissaires qui ont choisi les échantillons qui seront exposés dans cette édition étaient: Éricka Florez de Cali, chercheuse et conservatrice d’art qui travaille de la région, Carmen Gil chercheuse et conservatrice spécialisée en art numérique et la conservatrice en chef de la MAMM, le Guatémaltèque Emiliano Valdés.

«L’importance réside dans l’affectation émotionnelle du secteur émergent, des artistes qui y participent et des autres qui gravitent autour avec l’intention de pouvoir participer aux éditions futures. Au fil du temps, Artecámara a fourni de plus en plus de soutien avec différentes incitations et bourses, avec l’aide d’acteurs externes, privés et publics, qui ont transformé cet événement en une opportunité d’encourager la conversation et les relations », a assuré l’artiste Juan Pablo Gaviria, qui exposera son œuvre «On mange trois mètres», dans cette section de la Foire.

Œuvre de Karolina Rojas, Artbo. Photo: avec la permission d’Arbo.

Référents

Referentes est l’espace dédié à l’art historique de la Foire, qui à cette occasion et en changeant le format a prévu un programme de master classes axé sur “l’art vidéo, la performance et la protestation sociale”, pour “mettre le contenu historique de la arts »sur le marché.

Forum

Le Forum est la section «Artbo» habituelle, qui dans cette édition sera composée d’une discussion sur la collecte à travers deux conférences et quatre visites virtuelles de certaines des galeries de la région de Bogotá et de Medellín. A travers cette proposition innovante, l’objectif est de contribuer à la “réactivation commerciale des galeries et d’offrir au public la possibilité de connaître de première main les propositions de shit gallery”.

Cette section sera dirigée par la commissaire et conseillère portugaise Luiza Teixeira de Freitas.

Ces sections s’ajoutent aux espaces de formation, d’accompagnement spécialisé et de scénarios qui recherchent une approche plus académique à travers la théorie programmée par le Salon. Ainsi que divers espaces numériques avec des visites virtuelles qui permettront des moments d’interaction avec les directeurs des activités programmées.

«L’art doit s’exercer à partir de la résistance, et cela est paraphrasé par un célèbre philosophe, un vecteur qui conduit la mobilité collective à partir de la formulation de questions, de possibilités et de repenser qui nous offrent des champs d’action plus larges, où nous pouvons penser et imaginez-vous autrement. Des sociétés et des collectifs critiques plus tolérants et empathiques, telle est la valeur de l’art à une époque de changement et de réalités instables »a conclu l’artiste Juan Pablo Gaviria.

Peut-être que, lorsque Saint-John Perse a reçu le prix Nobel de littérature en 1960 et dans son discours de remerciement a conclu qu ‘«il suffit que le poète soit la mauvaise conscience de son temps», il faisait également référence, peut-être au fond, à la artistes, ceux qui à travers leurs œuvres ont été les consciences rebelles de leur temps.

