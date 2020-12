Ricardo Echegaray

En novembre dernier, la Chambre I de la Chambre Fédérale de Buenos Aires avait résolu la situation procédurale de plusieurs des accusés dans l’affaire dite Ciccone 2. Là, le parcours de l’argent et les responsabilités d’anciens agents publics dans le cadre qui permettait à l’ancien Ministre de l’Economie et ancien Vice-président de la Nation, Bien-aimé Boudou, restez avec la société Ciccone Calcográfica.

Boudou a une condamnation d’un Tribunal Oral Fédéral, confirmée par la Chambre de Cassation puis par la Cour Suprême de Justice de la Nation. L’ancien vice doit purger une peine de cinq ans et dix mois de prison parce qu’il a été reconnu coupable des crimes de négociations incompatibles avec la fonction publique et de corruption, parce que par l’intermédiaire de ses proches il est resté chez Ciccone, l’entreprise qui était en mesure de fabriquer du papier-monnaie. Boudou était le ministre de l’Économie et avait sous son commandement la Monnaie qui engageait Ciccone. La justice doit décider si Boudou, libéré par la pandémie de coronavirus, doit purger sa peine en prison ou conserver le bénéfice de la détention à domicile.

Devant la Monnaie était un ami de Boudou, Katya Daura, dont les poursuites pour avoir favorisé le Ciccone acquis par Boudou avaient été dictées par le juge Ariel lijo en 2018. Lijo avait également poursuivi Ricardo Echegaray qui, lorsque Boudou a commis le crime, était en charge de l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP).

Lijo avait décidé qu’Echegaray devait être poursuivi pour délit d’abus de pouvoir pour «avoir changé de position concernant l’octroi de l’approbation de l’AFIP pour la levée de la faillite de Ciccone Calcografica, dans un délai de deux jours sans justification. Bien que l’administrateur fédéral ait le pouvoir d’accorder un consentement conditionnel ou inconditionnel à cette loi; ce qu’Echegaray ne pouvait légitimement pas faire était de modifier substantiellement la nature de la conformité fournie, dans un court laps de temps, sans autre motif qu’une demande de la société en faillite sans aucune spécification ».

Amado Boudou, reconnu coupable de l’affaire Ciccone

En novembre dernier, la Chambre fédérale – avec la signature des juges Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens et Martín Irurzun – a annulé certaines poursuites et ordonné des enquêtes. Et cela a également confirmé les poursuites engagées contre Daura et Echegaray.

Dans le cas d’Echegaray, quelque chose de curieux s’est produit. Echegaray est défendu par le prestigieux criminaliste Léon Arslanian qui ne s’est pas présenté à l’audience qui lui correspondait pour étayer l’appel devant la Chambre I de la Chambre fédérale. Arslanian avait soutenu que son absence était due à un problème informatique ce qui a affecté son étude et l’a empêché de voir la convocation qui avait été faite par carte d’identité électronique. La Chambre I de la Chambre fédérale n’a pas examiné la plainte pour “problème informatique”, a déclaré l’appel retiré et les poursuites contre l’ancien fonctionnaire de Kirchner sont restées fermes.

Mais la défense d’Arslanian a interjeté appel devant la chambre IV de la chambre de cassation pour réexaminer les actions de la chambre fédérale. Il y explique ce qui l’a empêché de recevoir la carte de notification: «… dès que nous en avons eu connaissance, au moyen d’une lettre datée du 1er juin 2019, nous avons informé la Chambre desdites circonstances, accompagnant un rapport préparé par la société que fournit un support informatique, dans lequel les causes et les effets du virus qui a affecté la bonne réception des e-mails, et qui a causé des dommages irréparables à de nombreux fichiers, la plupart irrécupérables, ont été indiqués. Nous rappelons dans ladite lettre qu’après avoir tenu l’audience prévue à l’art. 454 du CPPN, et étant une étude de l’à quo les contestations formulées, nous comprenons que rien n’a empêché ou de quelque façon retardé ses travaux l’examen de l’appel interjeté contre l’ordonnance ordonnant la poursuite de nos assistés ».

Les juges Mariano Borinsky, Gustavo Hornos et Javier Carbajo Ils ont analysé la demande d’Arslanian et ont décidé d’annuler la confirmation des poursuites émise par la Chambre fédérale. Ils l’ont fait en vertu du «droit de la défense» qui assiste l’accusé. Dans la même résolution, ils ont ordonné à la Chambre I de la Chambre fédérale de réexaminer les poursuites contre Echegaray et de se résoudre à nouveau.

La cassation n’a pas analysé la responsabilité d’Echegaray dans l’affaire Ciccone 2. Elle a seulement résolu une demande de la défense qui prétendait qu’elle n’avait pas pu se présenter à l’audience d’appel devant la Chambre en raison d’avoir été victime d’un virus informatique. C’était quelques mois avant la pandémie de coronavirus.

J’ai continué à lire

Boudou a de nouveau demandé à purger sa peine en résidence surveillée