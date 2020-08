L’Inde et la Chine ont une longue histoire de différends frontaliers

L’Inde a accusé la Chine de violer le consensus frontalier auquel ils sont parvenus lors des récents pourparlers de paix.

Il a déclaré que les troupes chinoises avaient mené des « mouvements militaires provocateurs » pour changer le statu quo au Ladakh.

Au moins 20 soldats indiens sont morts dans des affrontements avec les troupes chinoises dans la région en juin. La Chine n’a pas dit si ses soldats sont également morts.

Les deux puissances nucléaires se sont accusées mutuellement de franchir la frontière mal délimitée et de provoquer le combat.

La Chine a nié que ses troupes aient violé le statu quo.

« Les troupes frontalières chinoises ont toujours strictement observé la ligne de contrôle effectif et n’ont jamais franchi la ligne. Les troupes frontalières des deux pays ont été en communication sur des questions de territoire », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Mais Delhi a déclaré que les troupes indiennes « avaient empêché » les activités chinoises sur « la rive sud du lac Pangong Tso » dans la nuit du 29 août.

« Nous avons pris des mesures pour renforcer nos positions et contrecarrer les intentions chinoises de changer unilatéralement les faits sur le terrain », a indiqué un communiqué du gouvernement indien.

Il a ajouté que Delhi était attachée aux pourparlers de paix mais « est également déterminée à protéger son intégrité territoriale ». Les analystes affirment qu’une telle annonce publique de l’Inde suggère que la paix relative à la frontière a été rompue.

Que s’est-il passé en juin?

Les médias ont rapporté que les troupes se sont affrontées sur des crêtes à une hauteur de près de 4 300 m (14 000 pieds) sur un terrain escarpé, certains soldats indiens tombant dans la rivière Galwan à des températures inférieures à zéro.

Au moins 76 soldats indiens auraient été blessés en plus des 20 morts. La Chine n’a pas publié d’informations sur les victimes de son côté.

Les combats se sont déroulés sans armes à feu en raison d’un accord de 1996 interdisant les armes et les explosifs de la région.

Carte de la frontière sino-indienne contestée

Depuis lors, les deux parties ont tenu plusieurs pourparlers au niveau militaire et diplomatique pour résoudre le problème. Mais les deux parties continuent de s’accuser de ne pas interrompre la construction à la frontière.

L’histoire continue

Des affrontements mineurs ont également été signalés et les analystes affirment que la situation est restée fluide dans la région depuis juin.

Pourquoi les troupes se sont-elles affrontées?

La ligne de contrôle réel, comme la frontière contestée entre les deux nations est connue, est mal délimitée. La présence de rivières, de lacs et de sommets enneigés signifie que la ligne peut se déplacer.

Les soldats de chaque côté – représentant deux des plus grandes armées du monde – se retrouvent face à face à de nombreux endroits. L’Inde a accusé la Chine d’envoyer des milliers de soldats dans la vallée de Galwan au Ladakh et affirme que la Chine occupe 38 000 km2 (14 700 milles carrés) de son territoire. Plusieurs séries de négociations au cours des trois dernières décennies n’ont pas réussi à résoudre les différends frontaliers.

Les deux pays n’ont combattu qu’une seule guerre jusqu’à présent, en 1962, lorsque l’Inde a subi une défaite humiliante.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les tensions ont augmenté récemment – mais les objectifs stratégiques concurrents sont à la base et les deux parties se blâment mutuellement.

La nouvelle route de l’Inde dans ce que les experts considèrent comme la zone la plus éloignée et la plus vulnérable de la frontière du Ladakh pourrait renforcer la capacité de Delhi à déplacer rapidement des hommes et du matériel en cas de conflit.

Les analystes affirment que la décision de l’Inde de renforcer ses infrastructures semble avoir exaspéré Pékin.