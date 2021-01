Le logo AstraZeneca se reflète dans une goutte sur une aiguille de seringue. Photo d’archive le 9 novembre 2020. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

NEW DELHI, 2 janvier (.) – Le gouvernement indien a approuvé le vaccin COVID-19 développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, ouvrant la voie à une campagne de vaccination massive dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, a déclaré le responsable. Samedi Ministre indien de l’information et de la radiodiffusion, Prakash Javadekar.

Javadekar a ajouté que le vaccin avait été approuvé vendredi, confirmant ce que des sources proches du dossier avaient déclaré à .. Il s’agit du premier vaccin COVID-19 approuvé pour une utilisation d’urgence par l’Inde, qui a le plus grand nombre d’infections après les États-Unis.

Javadekar a déclaré qu’au moins trois autres vaccins attendaient d’être approuvés.

“L’Inde est peut-être le seul pays où au moins quatre vaccins sont en cours de préparation”, a-t-il déclaré.

“L’un a été approuvé hier pour une utilisation d’urgence, le sérum COVISHIELD”, a-t-il déclaré en référence au vaccin AstraZeneca, qui dans ce pays est développé localement par le Serum Institute of India (SII).

L’Inde a signalé plus de 10 millions de cas de COVID-19, bien que son taux d’infection ait considérablement baissé par rapport au pic de la mi-septembre. Le pays prévoit de vacciner 300 millions de ses 1,35 milliard d’habitants au cours des six à huit premiers mois de 2021.

(Informations de Krishna N. Das; édité par Kim Coghill et Mark Potter; traduit par Jorge Martínez)