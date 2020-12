Srinagar (Inde). . / EPA / FAROOQ KHAN / Archives

New Delhi, 29 décembre . .- Les autorités indiennes ont confirmé mardi les six premiers cas de la nouvelle souche britannique du coronavirus en Inde, après avoir analysé environ 33000 passagers arrivés du Royaume-Uni entre le 25 novembre et le 23 décembre, lorsque les vols avec ce pays ont été annulés.

“Au total, six échantillons provenant de six personnes rentrées du Royaume-Uni ont été testés positifs pour la nouvelle variante du génome du Royaume-Uni”, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué, notant que les cas ont été détectés dans des laboratoires dans les villes. le sud de Bangalore et Hyderabad et l’ouest de Pune.

Parmi les 33000 voyageurs arrivés du Royaume-Uni entre le 25 novembre et le 23 décembre, lorsque tous les vols en provenance du territoire britannique ont été annulés jusqu’au 31 décembre, 114 ont été testés positifs pour le coronavirus et, parmi eux, six ont été détectés avec ce nouvelle souche à haute capacité de transmission.

<< Ces (six) personnes ont été isolées dans des pièces individuelles d'installations sanitaires désignées par les gouvernements des États respectifs. Leurs contacts étroits ont également été mis en quarantaine. Une recherche complète des autres voyageurs, des contacts familiaux et d'autres », détaille le communiqué.

La nouvelle souche de SRAS-Cov-2 détectée au Royaume-Uni a contraint au confinement de millions de Britanniques et poussé de nombreux pays à établir des restrictions de voyage, ayant déjà trouvé des cas dans plusieurs pays européens, comme l’Espagne et la France, ou Asiatiques comme le Japon ou Singapour, entre autres.

Bien que l’Inde ait suspendu ses vols internationaux depuis fin mars, elle avait accepté une vingtaine de ponts aériens reliant le pays asiatique à d’autres terminaux internationaux, dont le Royaume-Uni.

L’Inde, deuxième pays le plus touché au monde par la maladie, avec plus de 10,2 millions de cas, a connu un ralentissement profond de la propagation du virus ces derniers mois, après avoir signalé 16432 infections aujourd’hui, le nombre le plus bas sur six mois.

Les autorités ont également signalé 148 153 décès liés à la maladie.

Selon le ministère indien de la Santé, ce pays de 1,35 milliard d’habitants ne compte que 268 581 patients atteints du virus actif, avec environ 96% de guérison.