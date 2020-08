La saison de la mousson indienne bat son plein, inondant les rues de Mumbai et inondant les plaines du Bihar. Mais des nuages ​​sombres d’un autre type – maladie, faim et mort – se rassemblent aussi rapidement.

L’Inde est désormais en avance sur tous les autres pays en termes de nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés par jour – près de 70 000 à la mi-août. Cela représente environ un quart des nouveaux cas dans le monde. Seuls deux pays sont proches: le Brésil et les États-Unis; et l’Inde a pris du retard par rapport à ces deux pays pour ce qui est de réduire le nombre de cas quotidiens.

De plus, les cas enregistrés en Inde ne représentent probablement qu’une petite fraction de toutes les infections au COVID-19. Cela pourrait être vrai dans de nombreux pays, mais le rapport des infections aux cas enregistrés semble particulièrement élevé en Inde – au moins 20: 1, à en juger par deux enquêtes sérologiques récentes, à Delhi et à Mumbai respectivement. Cela signifierait que l’Inde comptait déjà plus de 50 millions d’infections au COVID-19, contre un chiffre enregistré de 2,5 millions.

Le bon côté est que, pour des raisons qui ne sont pas encore claires, la mortalité par COVID-19 en Inde semble relativement faible. Les mêmes enquêtes suggèrent que le taux de mortalité par infection (IFR) peut être aussi bas que un pour mille. Si tel est le cas, l’Inde ne se dirige peut-être pas vers une crise de mortalité majeure, ou plutôt une crise majeure de mortalité par COVID-19, du moins par rapport aux niveaux normaux de mortalité. Jusqu’à présent, les décès dus au COVID-19 représentent moins de 1% des décès annuels de toutes causes en Inde. Par million d’habitants, il n’y en a eu que 38 jusqu’à présent, contre plus de 500 aux États-Unis.

La mortalité globale peut cependant augmenter pour deux raisons. Premièrement, les services de santé courants ont été massivement déplacés par le COVID-19. Jusqu’à présent, les infections au COVID-19 étaient fortement concentrées dans les grandes villes situées dans les États les plus prospères de l’Inde: Delhi, Mumbai, Chennai, entre autres. La préparation du système de santé y est beaucoup plus élevée qu’ailleurs. Mais les cas enregistrés augmentent maintenant rapidement dans les États les plus pauvres de l’Inde, où les services de santé sont très fragiles. Alors que la crise du COVID-19 absorbe leurs maigres ressources, de nombreux centres de santé publique ont cessé de fournir des services de routine. Même la vaccination des enfants a été interrompue pendant des mois dans de nombreux États.

Considérez l’état du Bihar. Si le Bihar était un pays à part, ce serait l’un des pays les plus pauvres du monde, avec une population de plus de 100 millions d’habitants. Environ la moitié de tous les enfants du Bihar ont un retard de croissance. Le COVID-19 a tardé à atteindre le Bihar, mais les cas enregistrés ont récemment franchi 100000 et augmentent maintenant de 3 à 4% par jour. L’État compte moins de 40 médecins pour 100 000 habitants, contre 90 en Inde et plus de 250 aux États-Unis. Les récits de première main de la vie dans les hôpitaux publics du Bihar brossent un tableau sombre des médecins disparus, des patients sans surveillance, du matériel cassé et des chiens errants. Où les personnes souffrant de problèmes de santé courants sont-elles censées aller?

L’autre raison d’un possible pic de mortalité est que le verrouillage national prolongé de l’Inde (de la fin mars au début des phases de déverrouillage en juin) a détruit les moyens de subsistance de millions de personnes. Les verrouillages locaux se poursuivent dans de nombreux États et sont susceptibles de persister pendant des mois. Contrairement aux pays riches, l’Inde a très peu à montrer en matière de système de sécurité sociale, à l’exception des subventions alimentaires et de certains travaux de secours au titre de la loi nationale sur la garantie de l’emploi rural. La crise de l’emploi a déjà très durement frappé les ménages pauvres: des enquêtes récentes menées par Dalberg, l’Université Azim Premji, le Centre d’étude des sociétés en développement (CSDS) et d’autres révèlent une insécurité alimentaire extrême pendant et après le verrouillage. Pour n’en citer qu’un, 78 pour cent des 25 000 personnes interrogées dans le cadre de l’enquête nationale du CSDS ont déclaré avoir trouvé «assez difficile» ou «très difficile» de nourrir leur famille pendant le confinement. Une insécurité alimentaire aiguë se traduira très probablement par une mortalité plus élevée. Pour les enfants, cela signifie également des dommages durables dus à la malnutrition.

Pour invoquer à nouveau le Bihar, plus de la moitié de la main-d’œuvre est composée d’ouvriers occasionnels qui vivent en marge de la subsistance dans le meilleur des cas. Une enquête récente menée auprès de quelque 20 000 travailleurs migrants de retour a révélé que 60% n’étaient pas en mesure d’assurer deux repas carrés à tous les membres de la famille. Avec l’économie locale au marasme, à l’exception de l’agriculture, les travailleurs occasionnels se dirigent vers une période prolongée de sous-emploi et de faim. Pour faire bonne mesure, le Bihar est touché par des inondations dévastatrices, comme cela arrive souvent à cette période de l’année. Pourtant, le gouvernement de l’État semble plus préoccupé par les prochaines élections législatives que par ces multiples crises.

La situation n’est guère meilleure dans d’autres États pauvres de l’Inde tels que le Jharkhand, l’Uttar Pradesh et le Bengale occidental. Les recettes fiscales ne dépassant pas les niveaux normaux, les gouvernements des États ont du mal à fournir plus qu’un allégement symbolique. Hélas, le gouvernement central fait peu pour les aider. Il a lancé des mesures de secours limitées pendant le verrouillage national, comme des rations alimentaires gratuites de cinq kilogrammes par personne et par mois pour les deux tiers de la population indienne. Mais maintenant, il semble avoir perdu tout intérêt et laissé aux gouvernements des États le soin de gérer la crise.

Dans ce domaine comme dans d’autres domaines, le gouvernement indien semble plus axé sur les relations publiques que sur l’action éclairée. Pendant longtemps, il a nié avec force toute «transmission communautaire» du COVID-19, alors même que les cas enregistrés étaient comptés en millions. Lorsqu’une première analyse des données officielles a révélé la perturbation des services de santé courants, le gouvernement central a retiré les données. Les médecins et les infirmières critiquant la réponse du gouvernement à la crise ont été muselés ou harcelés, tout comme de nombreux journalistes. Des statistiques confuses sont régulièrement invoquées pour rassurer le public sur le fait que tout va bien: le ministère de la Santé s’est récemment vanté, par exemple, que les récupérations de COVID-19 avaient «franchi le pic historique de 1,5 million» – une réalisation dénuée de sens puisque le COVID-19 a récupéré taux de plus de 99 pour cent en Inde.

Dans sa hâte de faire de l’Inde un viswaguru (leader mondial), le gouvernement Modi semble avoir peu de patience face à une crise humanitaire. Pourtant, nier une crise est le moyen le plus sûr de l’aggraver.