. / EPA / DIVYAKANT SOLANKI

New Delhi, 19 . .- L’Inde a dépassé la barrière de 10 millions de cas et de plus de 145000 décès dus au coronavirus samedi dans un contexte de ralentissement des notifications de nouveaux cas et des plans des autorités de commencer quand avant un plan de vaccination massif.

Selon les dernières données du ministère indien de la Santé, au cours du dernier jour, 25.152 nouvelles infections au COVID-19 ont été confirmées, portant le total depuis le début de la pandémie à 10.004.599 infections et faisant du pays le deuxième pays le plus touché. dans nombre de cas, seulement derrière les États-Unis.

Avec 347 décès liés au COVID-19, le nombre total de décès est de 145.136, selon les mêmes données.

Les chiffres sont de plus en plus éloignés des records mondiaux enregistrés par l’Inde en septembre avec près de 100 000 cas par jour et un millier de décès par jour.

L’Inde a atteint un taux de guérison de près de 97%, tandis que les sorties médicales dépassent de loin le nombre de nouvelles infections.

À ce jour, seuls 300 000 des cas sont signalés comme actifs et le taux de mortalité relativement bas, oscillant autour de 1,5%, s’est maintenu même pendant les pics de contagion.

Le déclin soutenu se produit alors que le pays est dans la cinquième phase d’un processus de désescalade, initié par le gouvernement en juin avec la réouverture de presque toute son activité économique, l’exploitation de restaurants, de cinémas, le système de transports publics et partie des activités récréatives et sportives.

Dans le même temps, les autorités travaillent sur un plan de vaccination pour sa population de 1,35 milliard d’habitants qui devrait débuter dès que les régulateurs accorderont la licence d’utilisation d’urgence à au moins un des candidats.

Jusqu’à présent, trois candidats vaccins ont demandé aux régulateurs indiens une licence d’utilisation d’urgence.

Dans une première phase, l’Inde prévoit de vacciner les agents de santé de plus de 60 ans ou les personnes de plus de 50 ans souffrant de maladies chroniques. Cela représente environ 300 millions de personnes.