(New Delhi) . / EPA / STR

New Delhi, 20 novembre . .- L’Inde a dépassé vendredi neuf millions de cas de coronavirus, dont 132162 sont décédés depuis le début de la pandémie, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché au monde malgré une diminution significative des infections pendant des semaines.

Selon les dernières données du ministère indien de la Santé, le pays a confirmé plus de 45000 nouvelles infections au COVID-19 au cours du dernier jour, portant le total depuis le début de la pandémie à 9004365, 20% du total des cas en le monde.

Cependant, les chiffres pour le pays asiatique sont restés en baisse constante.

L’Inde a atteint un taux de guérison de plus de 93% tandis que les sorties médicales dépassent de loin le nombre de nouvelles infections, sauf aujourd’hui où, pour la première fois depuis des semaines, le nombre d’infections a dépassé les récupérations.

Avec 443 794 cas de COVID-19 actifs, sur plus de 9 millions, l’Inde a le taux de guérison le plus élevé au monde avec une moyenne de 48 000 récupérations par jour, selon les autorités indiennes.

Le déclin soutenu se produit alors que le pays est dans la cinquième phase d’un processus de désescalade, initié par le gouvernement en juin avec la réouverture de presque toute son activité économique, l’exploitation de restaurants, de cinémas, le système de transports publics et partie des activités récréatives et sportives.

New Delhi, cependant, connaît une vague d’infections et est devenue l’État avec le plus de cas dans toute l’Inde. La capitale nationale a signalé plus de 7 000 infections quotidiennes ces derniers jours.

Les autorités régionales attribuent en partie ces données à la hausse des niveaux de pollution, dans l’une des villes où la qualité de l’air est la plus mauvaise au monde, et à l’arrivée de l’hiver.

Plusieurs études ont lié la pollution de l’air à un nombre plus élevé de cas de COVID-19.

Parmi eux, celui de Xiao Wu et Rachel C. Nethery de l’Université de Harvard établit un lien entre l’exposition à long terme aux particules fines (PM 2,5) et la mortalité due au virus.