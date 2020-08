NEW DELHI (AP) – L’Inde a enregistré dimanche un nouveau record de 78761 cas de coronavirus, le pic le plus élevé en une journée au monde depuis le début de la pandémie, au moment même où le gouvernement a commencé à assouplir les restrictions pour aider l’économie en difficulté.

La flambée a porté le total de l’Inde à plus de 3,5 millions et est survenue lorsque le gouvernement a annoncé la réouverture du métro dans la capitale New Delhi. Il a également progressé avec des événements sportifs et religieux limités à partir du mois prochain.

Pays de 1,4 milliard d’habitants, l’Inde a désormais le nombre de cas de coronavirus qui croît le plus rapidement de tous les pays du monde. Il a signalé plus de 75 000 infections pour la quatrième journée consécutive. Il a également connu la plus forte augmentation d’une journée depuis le 4 août.

L’une des raisons est les tests: l’Inde effectue aujourd’hui près d’un million de tests par jour, contre 200 000 il y a deux mois seulement.

Une caractéristique importante de la gestion du COVID-19 en Inde, cependant, est le taux croissant de patients guéris. Dimanche, le taux de récupération a atteint près de 76,5%.

Le ministère de la Santé a crédité sa politique stratégique de «dépistage agressif, suivi complet et traitement efficace» dans les isolements surveillés à domicile et les hôpitaux.

Mais les décès dus au COVID-19 continuent d’augmenter et bientôt l’Inde aura le troisième plus grand nombre de morts, après les États-Unis et le Brésil, même si elle a eu beaucoup moins de décès que ces deux pays.

L’Inde rapporte maintenant environ 1000 décès par COVID-19 chaque jour. Jusqu’à présent, plus de 63 000 Indiens sont morts de la maladie.

Même si huit États indiens restent parmi les régions les plus touchées et contribuent à près de 73% du total des infections, le virus se propage maintenant rapidement dans les vastes arrière-pays, les experts en santé avertissant que le mois de septembre pourrait être le plus difficile. Plus tôt cette semaine, des membres d’une petite tribu isolée des îles reculées Andaman et Nicobar ont été testés positifs pour le coronavirus.

Jusqu’à présent, le principal contributeur à la nouvelle vague a été l’État occidental du Maharashtra, qui abrite la capitale commerciale de Mumbai. Il a représenté à lui seul plus de 24 000 décès et près de 21% de tous les cas.

L’économie de l’Inde – la cinquième en importance au monde – a été durement touchée par la pandémie. Mais malgré la flambée des cas, le Premier ministre Narendra Modi et son équipe ont fait pression pour un retour à la normale pour soulager la douleur.

Le gouvernement fédéral a annoncé samedi que le métro bondé, une bouée de sauvetage pour des millions de personnes à New Delhi, rouvrirait progressivement à partir du 7 septembre. Les écoles, les collèges et les cinémas restent fermés jusqu’à la fin du mois de septembre.