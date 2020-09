MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

L’Inde continue d’enregistrer des chiffres records par rapport au nombre de nouveaux cas de coronavirus, après avoir confirmé cette fois 94372, en plus de 1114 décès supplémentaires, selon la dernière partie offerte par le ministère de la Santé du pays asiatique.

Au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont détaillé qu’à ce jour, 4 754 356 cas cumulés ont été enregistrés, dont 973 175 restent actifs, tandis que 3 702 595 correspondent à des personnes qui ont déjà réussi à vaincre la maladie.

Le nombre total de décès est de 78 586 décès, ce qui place le pays au troisième rang avec le plus grand nombre de décès, seulement derrière le Brésil et les États-Unis.

Un jour plus tôt, les autorités ont signalé 97 570 nouvelles infections, le plus élevé depuis le début de la pandémie, en plus de 1 201 autres décès. L’Inde est le deuxième pays le plus touché au monde et les experts estiment qu’elle pourrait finir devant les États-Unis, qui comptent déjà plus de 6,4 millions de cas.

La propagation du nouveau coronavirus s’est accélérée le mois dernier en Inde, qui a dépassé le niveau de 2 millions le 7 août, celui de 3 sur 23 ce même mois et celui de 4 le 5 septembre.