. / EPA / DIVYAKANT SOLANKI

New Delhi, 16 janvier . .- L’Inde a lancé ce samedi “la plus grande campagne de vaccination au monde” contre le covid-19, un déploiement qui commence dans environ trois mille régions du pays et qui prévoit de vacciner plus de 300.000 agents de santé le premier jour.

Le programme, qui se déroule dans tous les États et territoires du pays, a été lancé ce matin par le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors d’une visioconférence depuis New Delhi.

«Tout le pays attend ce jour. Depuis des mois, enfants, jeunes et personnes âgées se demandent quand le vaccin contre le coronavirus arrivera. Maintenant, la plus grande campagne de vaccination est arrivée, et dans très peu de temps, dans quelques minutes. du monde commencera en Inde », a déclaré Modi peu avant le lancement.

A 11h14 (5h44 GMT), un agent de santé de l’hôpital public AIIMS de la capitale indienne a reçu, en présence du ministre de la Santé, Harsh Vardhan, le premier vaccin de cette campagne contre le coronavirus.

“Jamais auparavant une campagne de cette nature n’avait été menée”, a souligné Modi.

Au total, 3 006 centres de vaccination ont été activés pour cette journée. Chacun administrera aujourd’hui la première dose à une centaine d’agents de santé des secteurs public et privé, identifiés comme prioritaires pour la première phase.

Dans cette phase, 10 millions d’agents de santé seront vaccinés, suivis de 20 millions d’agents de première ligne dans la lutte contre la pandémie, pour vacciner plus tard environ 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou souffrant de maladies chroniques graves.

Ce premier groupe de 300 millions de personnes comprendrait, d’ici juillet de cette année, près d’un quart des 1,35 milliard d’habitants de l’Inde.

Dans la campagne, des doses de Covishield sont administrées, la formule développée par l’Université britannique d’Oxford et le laboratoire AstraZeneca; et Covaxin, le vaccin indigène du laboratoire indien Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR).

Le Gouvernement indien a jusqu’à présent acheté quelque 17 millions de doses, dont 10,5 millions de Covishield fabriqués dans le pays par le Serum Institute of India; et 6,6 millions de Covaxin.

Tous deux ont obtenu la permission du contrôleur général indien des médicaments pour leur «utilisation d’urgence» il y a deux semaines, bien que Covaxin soit encore en phase de test et que les données définitives sur son efficacité ne soient pas connues.

“Normalement, il faut des années pour fabriquer un vaccin, mais en si peu de temps, non pas un, mais deux vaccins” Made in India “sont prêts. En attendant, les travaux sur d’autres vaccins progressent à un rythme accéléré”, a déclaré Modi lors de la vidéo conférence.

Les centres de vaccination, qui dépendent d’un réseau de distribution complexe, seront interconnectés dès aujourd’hui avec une station centrale à New Delhi à partir de laquelle le ministère de la Santé veillera au respect des protocoles, y compris l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. froid pour garder les vaccinations.

Une plateforme numérique conçue par le gouvernement, Co-Win, “facilitera l’information en temps réel sur les stocks de vaccins, la température de stockage et le suivi individualisé des bénéficiaires”, a annoncé le gouvernement.

Alors que l’Inde connaît une forte baisse des cas quotidiens signalés, contre 20000 la semaine dernière par rapport au pic de la pandémie en septembre avec près de 100000 infections par jour, le pays reste le deuxième plus touché, avec 10,5. millions d’infections et plus de 150 000 décès.