L’Inde a approuvé d’urgence ce dimanche l’utilisation de deux vaccins contre le covid-19, ouvrant la voie à l’une des plus grandes campagnes de vaccination de la planète, tandis que l’Union européenne s’est déclarée prête à “aider” à augmenter la capacité de production vaccins pour combattre la maladie.

L’Inde a autorisé l’utilisation «pour les situations d’urgence» du vaccin développé par l’alliance britannique de l’université d’Oxford et d’AstraZeneca, ainsi que celui de la firme indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche l’autorité de régulation pharmaceutique locale.

Le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, a déclaré qu’il produisait entre 50 et 60 millions de doses par mois du vaccin AstraZenca / Oxford, qui est moins cher que Pfizer / BioNTech et plus facile à stocker. et le transport.

Ce feu vert permettra de lancer une gigantesque campagne de vaccination dans ce pays de 1300 millions d’habitants, le deuxième plus touché au monde en nombre de cas (plus de 10,3 millions) et le troisième le plus en deuil avec environ 150000 décès.

L’Inde veut vacciner jusqu’à 300 millions de personnes d’ici la mi-2021.

De son côté, l’Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec environ 100 millions d’habitants, a annoncé qu’elle avait autorisé le produit développé par le laboratoire chinois Sinopharm.

Le monde espère que le déploiement des vaccins permettra de contrôler une pandémie qui a déjà fait plus de 1,8 million de morts et infecté 84,6 millions de personnes depuis son apparition en Chine il y a un an.

– Course pour le vaccin –

Cependant, cette lueur d’espoir a été éclipsée par «une insuffisance mondiale» de la capacité de production de vaccins, comme l’Union européenne l’a reconnu samedi, se disant «prête à aider» à l’augmenter.

“La situation s’améliorera petit à petit” à mesure que les vaccins se répandent, a déclaré la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides.

Le lancement des campagnes de vaccination en Europe a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa lenteur, notamment en France, ou pour le fait que le personnel médical ne soit pas vacciné en priorité, comme en Allemagne.

Le nouveau président suisse, Guy Parmelin, a entonné le mea culpa dimanche: “Entre juillet et septembre, nous avons sous-estimé la situation”, a-t-il déclaré au journal dimanche SonntagsBlick.

Le programme de vaccination a commencé dans l’UE le week-end dernier, suite au feu vert des autorités sanitaires pour le vaccin Pfizer / BioNTech.

Après avoir commandé 200 millions de doses de ce vaccin en novembre, l’UE a exercé une option d’achat de 100 millions supplémentaires pour 2021.

Aux États-Unis, de loin le pays le plus touché par la pandémie avec 20 millions de cas et 350 000 décès, la lenteur du déploiement des vaccinations a également suscité des critiques.

Seuls 4,2 millions d’Américains ont reçu la première dose du vaccin à ce jour, bien loin de l’objectif du gouvernement de 20 millions d’ici la fin de 2020.

Pendant ce temps, le virus continue de se propager sans retenue dans le pays, qui a enregistré samedi un nouveau record quotidien d’infections, avec plus de 277 000 cas.

Israël prévoit de vacciner 2 millions de personnes d’ici fin janvier avec le vaccin Pfizer / BioNtech, le taux le plus rapide au monde, a déclaré dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

En Russie, plus de 800 000 personnes ont déjà reçu le vaccin Spoutnik V développé au niveau national, selon les autorités.

– Troisième vague au Japon –

L’Amérique latine et les Caraïbes ont enregistré 510 720 décès et plus de 15,6 millions de cas depuis le début de la pandémie, selon un bilan de l’. dimanche à 11 heures GMT.

En Equateur, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’état d’exception en vigueur dans le pays depuis fin décembre en raison de la forte augmentation des infections.

Le pays andin, avec 17,5 millions d’habitants, compte plus de 214 000 cas de coronavirus et 14 059 décès.

Au lieu de cela, alors que les programmes de vaccination devraient progresser, de nombreux pays resserrent leurs restrictions.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que des restrictions encore plus sévères pourraient être décidées en Angleterre, parlant d’une fermeture d’écoles, et évoqué “l’impact de la nouvelle variante du virus”, plus contagieuse.

Les trois quarts de la population ont jusqu’à présent été reconfigurés, en particulier Londres et le sud-est de l’Angleterre, particulièrement touchés par l’augmentation des infections.

Jusqu’à présent, plus d’un million de personnes ont déjà reçu une dose du vaccin Pfizer / BioNTech au Royaume-Uni. À partir de lundi, le produit AstrZeneca / Oxford commencera à être administré.

De son côté, Gibraltar vit depuis samedi sous un nouveau confinement de deux semaines, après que les cas aient doublé en un mois. On pense que cette augmentation est due à la nouvelle variante du virus.

En Asie, la pandémie suscite également des inquiétudes: alors que le Japon est confronté à une troisième vague, le gouverneur de Tokyo a demandé au gouvernement de déclarer à nouveau l’état d’urgence, après que la capitale ait battu un record d’infections cette semaine.

Et la Corée du Sud a étendu ses restrictions dans la zone métropolitaine de Séoul jusqu’au 17 janvier.

De son côté, l’Arabie saoudite a annoncé dimanche la réouverture de ses frontières et la reprise des vols internationaux après une suspension de deux semaines pour la nouvelle variante apparue au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

fraises-bc / moi