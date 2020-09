La grand-mère de 86 ans a été violée à Delhi

Des dizaines de milliers de viols sont signalés en Inde chaque année, mais certains se distinguent par leur profonde inquiétude.

Dans un cas particulièrement choquant, la police de la capitale, Delhi, a arrêté un homme dans la trentaine pour le viol et l’agression d’une grand-mère de 86 ans.

« La femme attendait devant son domicile lundi soir le laitier lorsqu’elle a été approchée par son agresseur », a déclaré à la BBC Swati Maliwal, chef de la Commission de Delhi pour les femmes.

« Il lui a dit que son livreur de lait habituel ne venait pas et lui a proposé de l’emmener à l’endroit où elle pourrait obtenir du lait. »

L’octogénaire l’a accompagné avec confiance, a déclaré Mme Maliwal, ajoutant qu’il l’avait emmenée dans une ferme voisine où il l’avait violée.

« Elle n’arrêtait pas de pleurer et de le supplier de la quitter. Elle lui a dit qu’elle était comme sa grand-mère. Mais il a ignoré ses appels et l’a agressée sans pitié quand elle a essayé de résister et de se protéger », a déclaré Mme Maliwal.

Les villageois locaux qui passaient par là l’ont entendue pleurer et l’ont sauvée. Ils ont remis l’agresseur à la police.

Mme Maliwal, qui a rendu visite mardi à la survivante chez elle, a qualifié sa rencontre de « déchirante ».

« Ses mains sont totalement plissées. Vous obtenez un choc quand vous entendez ce qu’elle a traversé. Il y a des ecchymoses sur son visage et sur tout le corps et elle m’a dit qu’elle avait des saignements vaginaux. Elle souffre d’un traumatisme extrême. »

La violence sexuelle à l’égard des femmes a été au centre des préoccupations en Inde ces dernières années

Mme Maliwal a demandé la peine de mort pour l’agresseur, qu’elle a qualifié de « non humain ».

« J’écris au juge en chef de la Haute Cour de Delhi et au lieutenant-gouverneur de la ville pour accélérer l’affaire et le pendre dans six mois », a-t-elle déclaré.

Les viols et les violences sexuelles sont à l’honneur en Inde depuis décembre 2012, lorsqu’un étudiant en physiothérapie de 23 ans a été violé en groupe dans un bus en mouvement à Delhi.

Elle est décédée quelques jours plus tard des suites de blessures subies lors de l’agression. Quatre des accusés ont été pendus en mars.

Mais malgré le contrôle accru des crimes sexuels, leur nombre continue d’augmenter.

Selon le National Crime Records Bureau, la police a enregistré 33977 cas de viol en Inde en 2018 – ce qui équivaut à un viol toutes les 15 minutes. Mais les militants disent que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés car de nombreux cas ne sont même pas signalés.

L’histoire continue

Et tous ne font pas l’actualité – seuls les plus brutaux ou choquants sont rapportés dans la presse.

Au cours des derniers jours, alors que l’Inde avait du mal à faire face à la pandémie de coronavirus, il y a eu des rapports selon lesquels un chauffeur d’ambulance aurait violé une patiente de Covid-19 en la transportant à l’hôpital.

Le mois dernier, une jeune fille de 13 ans a été retrouvée violée et assassinée dans un champ de canne à sucre et son père a allégué que ses yeux avaient été arrachés et sa langue coupée.

Et en juillet, une fillette de six ans a été enlevée et violée et son agresseur lui a infligé de graves blessures aux yeux, apparemment pour qu’elle ne puisse pas l’identifier.

Comme le souligne la militante des femmes Yogita Bhayana, aucune tranche d’âge n’est à l’abri.

«J’ai rencontré une fille d’un mois et des femmes dans la soixantaine qui ont été violées», explique Mme Bhayana, qui travaille pour People Against Rapes in India (Pari), une ONG travaillant avec des survivants.

Après le tollé mondial suscité par la brutalité du viol de bus à Delhi en décembre 2012, l’Inde a introduit de nouvelles lois strictes sur le viol, y compris la peine de mort dans les cas particulièrement horribles, et a promis de mettre en place des tribunaux accélérés pour juger les affaires de viol.

Mais, disent les militants, les choses n’ont pas beaucoup changé sur le terrain.

«La situation n’a pas changé parce que la protection des femmes et des filles devrait figurer en tête de la liste des priorités du gouvernement, mais cela ne figure même pas là», dit Mme Bhayana.

« L’Inde parle de sécurité extérieure, mais je leur demande qu’en est-il de la sécurité intérieure? Que faites-vous pour assurer la sécurité des femmes et des filles? »

Mme Bhayana a déclaré qu’au fil des ans, elle a écrit plus de 100 lettres au Premier ministre Narendra Modi pour demander justice pour les victimes de viol, mais n’a reçu aucune réponse.

«Pourquoi n’en parle-t-il pas? elle demande.

Alors qu’il était dans l’opposition, M. Modi avait décrit Delhi comme « la capitale du viol » lors de plusieurs rassemblements électoraux.

Et après avoir pris ses fonctions de Premier ministre en 2014, il a semblé en faire une priorité – dans son premier discours de la fête de l’indépendance cette année-là, il a parlé de viol et a offert aux parents des conseils sur la façon d’élever de meilleurs fils.

«Quand nous entendons parler de ces viols, nos têtes pendent de honte», a-t-il dit.

«Dans chaque foyer, les parents posent beaucoup de questions aux filles quant à savoir où elle va, quand reviendra-t-elle, et lui demandent de les informer lorsqu’elle arrivera à destination.

« Mais avez-vous déjà demandé à votre fils où il va, pourquoi va-t-il et qui sont ses amis? Après tout, la personne qui commet le viol est aussi le fils de quelqu’un », a-t-il dit, conseillant aux parents de garder un œil sur leurs fils.

Dans la société indienne largement féodale et patriarcale, cela était considéré comme révolutionnaire.

Mais depuis lors, les cas croissants de violences sexuelles, dont beaucoup impliquent des personnes influentes, ont fait l’actualité – et M. Modi a pour la plupart gardé le silence, à l’exception d’un tweet en 2018 selon lequel « les filles de l’Inde obtiendront justice » après des allégations de viol impliquant des membres de son propre parti est devenu la une des journaux.

Mme Bhayana dit qu’il n’y a « pas de baguette magique, rien d’une seule » qui puisse faire disparaître ce problème de violence sexiste du jour au lendemain.

Elle dit que beaucoup de choses doivent changer – la réforme de la police et de la justice, une plus grande sensibilisation de la police et des avocats, et de meilleurs outils médico-légaux.

« Mais par-dessus tout, nous avons besoin d’une prise de conscience du genre, nous devons travailler pour changer les mentalités, pour éviter que de tels crimes ne se produisent en premier lieu. »

Et c’est une question difficile, ajoute-t-elle.

«Il n’y a aucun signe qu’un gouvernement, que ce soit le gouvernement de Delhi ou le gouvernement fédéral, soit sérieux dans la lutte contre la violence sexiste.

« Je travaille sur le terrain depuis huit ans. Je n’ai jamais rencontré personne qui soit vraiment sérieux au sujet du problème. »

Mme Bhayana dit qu’il y a des panneaux dans les lieux publics sur toutes sortes de problèmes, sur diverses réalisations du gouvernement, sur Covid-19 ou sur la mise en garde contre la consommation de drogues.

«Mais avez-vous déjà vu une accumulation dans une ville sur le viol ou la violence sexiste? elle demande.

« Nous voyons souvent des panneaux avec le slogan de M. Modi, » Beti bachao, beti padhao [Educate daughters, save daughters]. Je dis pourquoi on ne le change pas en Beta padhao, beti bachao [Educate your sons, save daughters]? «