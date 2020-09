Prashant Bhushan a refusé de s’excuser auprès de la Cour suprême et a écopé d’une amende symbolique d’une roupie

Les Indiens ont été captivés par un affrontement en salle d’audience entre un éminent avocat-activiste et la Cour suprême du pays, écrit Geeta Pandey de la BBC à Delhi.

La semaine dernière, un clip d’une minute du film Gandhi de Richard Attenborough, lauréat d’un Oscar, a été largement partagé sur WhatsApp en Inde.

Il montrait le héros de l’indépendance du pays, joué par Ben Kingsley, sur le banc des accusés, tenant tête à un juge britannique qui devient de plus en plus agité au fur et à mesure que l’audience avance.

Après que Gandhi ait refusé de quitter la province ou de payer une caution pour pouvoir être libéré sous caution, le juge lui a demandé: «Voulez-vous aller en prison?

« Comme vous le souhaitez, » répond Gandhi.

Des scènes similaires se sont déroulées à la Cour suprême indienne ces dernières semaines, avec un banc de trois juges demandant à plusieurs reprises à l’éminent avocat et activiste Prashant Bhushan de s’excuser pour avoir critiqué les juges – et l’avocat a refusé à plusieurs reprises.

M. Bhushan a déclaré que ses critiques étaient enracinées dans sa « conviction de bonne foi » qu’une excuse serait « non sincère » et « mépris de ma conscience ».

A la menace de prison, il a cité le Mahatma Gandhi: « Je ne demande pas pitié. Je ne fais pas appel à la magnanimité. Je me soumets joyeusement à toute punition que le tribunal pourrait imposer. »

La Cour suprême de l’Inde est l’une des plus puissantes au monde

Le 14 août, le tribunal a condamné M. Bhushan pour outrage au tribunal et, lundi, il a été condamné à payer une amende symbolique d’une roupie (0,1 pence) pour deux tweets critiquant les juges.

Le banc de trois juges a statué que si le jeune homme de 63 ans ne payait pas l’amende avant le 15 septembre, il devrait passer trois mois en prison et il serait exclu de la pratique du droit pendant trois ans.

M. Bhushan a déclaré qu’il paierait l’amende, mais il a conservé le droit de contester l’ordonnance et de demander une révision.

« J’avais déjà dit que je me soumettrais joyeusement à toute sanction qui pourrait m’être légalement infligée », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je propose de me soumettre à cet ordre et je paierais respectueusement l’amende. »

Les critiques de M. Bhushan ont déclaré que sa décision signifiait « l’acceptation de la culpabilité », mais son combat fougueux pour la « liberté d’expression » et la « responsabilité judiciaire » a saisi l’Inde et lui a valu des éloges en tant que « défenseur de la démocratie » et « héros de notre temps ». Il a été comparé à Gandhi.

La confrontation de M. Bhushan avec la justice a commencé en juin, lorsqu’il a publié deux tweets à ses 1,6 million d’abonnés.

Dans l’un, il a commenté une photographie virale du juge en chef Sharad Bobde assis sur une moto Harley Davidson chère. Dans le second, il a critiqué la conduite des quatre anciens juges en chef au cours des six dernières années.

Fils d’un ancien ministre indien du droit, M. Bhushan est l’un des avocats les plus respectés de l’Inde et un défenseur des droits humains qui a consacré sa vie à lutter contre des affaires d’intérêt public. Au cours des 35 dernières années, il a combattu des centaines d’affaires liées à la corruption gouvernementale, à l’environnement, à la transparence des tribunaux et à un éventail de questions relatives aux droits humains.

Selon un rapport, 80% de son temps est consacré à un travail bénévole, représentant les pauvres et les personnes déplacées.

Sa défense dans cette affaire a été menée par plusieurs des meilleurs avocats indiens et sa condamnation a conduit à une tempête de protestations en Inde.

Près de 3 000 juges, avocats et citoyens éminents à la retraite ont signé une déclaration selon laquelle la condamnation de M. Bhushan pour outrage aurait un « effet dissuasif sur les personnes exprimant des opinions critiques sur le fonctionnement de la cour suprême ».

Des milliers de personnes sont allées sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à l’avocat-activiste, et des centaines sont sorties dans la rue en signe de solidarité.

Prashant Bhushan devant la Cour suprême, où il a entendu sa sanction lundi

Il y a environ 10 jours, alors que la Cour suprême tenait une audience cruciale dans l’affaire, des dizaines d’hommes et de femmes se tenaient devant le plus haut tribunal de la capitale, Delhi, sous un ciel gris et pluvieux, tenant des pancartes à l’appui de M. Bhushan. Les manifestants ont scandé des slogans exhortant M. Bhushan à « marcher » et l’assurant de leur soutien dans sa lutte pour la justice.

À près de 1 000 miles de là, dans la ville méridionale d’Hyderabad, des avocats ont manifesté silencieusement devant la Haute Cour, beaucoup portant des pancartes disant « Je suis avec Prashant Bhushan ».

Des manifestations ont également eu lieu à Bengaluru (anciennement Bangalore), Ranchi et Jaipur, et les participants comprenaient des avocats, des étudiants, des militants et des citoyens ordinaires.

Lundi, alors que l’ordonnance de la Cour suprême était lue, les partisans de M. Bhushan l’ont qualifiée de « victoire morale » pour le défendeur et ont rejeté l’amende d’une roupie comme étant symbolique – une décision de sauver la face de la justice. Les experts juridiques ont salué le jugement, affirmant qu’il avait évité de nouvelles confrontations.

M. Bhushan a simplement tweeté une photo de lui-même avec une pièce d’une roupie, ajoutant que son avocat avait fait don de l’amende et qu’il avait « accepté avec gratitude ».