Journée positive pour lui OMXS 30, qui s’est terminée le mercredi 26 août, avec de légères augmentations 0,67%, jusqu’à ce que le 1 798,31 points. Il OMXS 30 atteint un volume maximum de 1 798,31 points et le chiffre minimum de 1 776,33 points. La fourchette de négociation pour le OMXS 30 entre ses points les plus hauts et les plus bas (maximum-minimum) pendant cette journée, il se situait au 1,22%.

Si l’on considère les données de la semaine dernière, le OMXS 30 accumule une augmentation de 1,3%, de sorte qu’en termes d’année en année, il maintient toujours un 18,09%. Il OMXS 30 une 5,37% sous son maximum cette année (1900,28 points) et un 39,16% au-dessus de son prix minimum cette année (1 292,27 points).

Cliquez ici pour consulter les dernières nouvelles