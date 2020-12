La confiance dans le gouvernement national dirigé par Alberto Fernández a chuté de 8,2% par rapport au mois précédent, selon les résultats de l’enquête mensuelle menée par l’École du gouvernement de l’Université Torcuato Di Tella. Pour la première fois depuis les 12 mois que Fernández est président, l’indice de confiance du gouvernement (ICG) mesuré par l’entité éducative est de 6% inférieur à la dernière mesure de la gestion de Mauricio Macri en décembre 2019 et 20% de moins que celui enregistré par Fernández en janvier après son premier mois au pouvoir.

L’enquête a marqué une nouvelle baisse en décembre, qui avait été interrompue par une légère hausse de 1,4% en novembre. En avril, premier mois complet de quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, l’indice avait atteint une valeur de 3,29, presque un record depuis décembre 2001, lorsque cette mesure a commencé. Et entre mai et octobre, la baisse a été sensible, mois par mois. Maintenant, l’ICG a atteint 1,85 point, sur une échelle variant entre un minimum de 0 et un maximum de 5.

La variation par rapport à novembre a été négative dans les cinq sous-indices évalués. L’évaluation générale du gouvernement a produit la plus forte baisse (1,61 point, 13,5% de moins que le mois précédent). Dans les quatre autres sous-indices, la baisse est plus faible: Honnêteté des fonctionnaires (2,19 points, -7,4%), Capacité à résoudre les problèmes dans le pays (2,12 points, -7,1%), Efficacité dans l’administration des dépenses publiques (1,56 point, -7%) et du souci de l’intérêt général (1,80 point, -6,5%).

Comme le mois précédent, en décembre la valeur ICG était plus élevée chez les hommes (1,92 point, avec une baisse de 9,9% par rapport à novembre) que chez les femmes (1,81 point, avec une variation négative de 6,7%).

En revanche, une autre tendance du mois précédent s’est également confirmée: Le niveau de confiance de décembre était le plus élevé dans le groupe d’âge 30-49 ans (2,21 points, avec une variation positive de 2,3 par rapport au mois de novembre), suivi par le groupe des 18 à 29 ans (1,83 point, avec une baisse notable de 12,4%). La valeur la plus faible a été enregistrée dans le groupe des plus de 50 ans (1,54 point, avec une variation négative de 13,7%).

Encore, le gouvernement a récolté ses meilleures valeurs dans l’ACS (2,17 points, avec une baisse de 3,6% par rapport à novembre), suivie par la Ville autonome de Buenos Aires (1,84 point, avec une légère reprise de 1,1%) et enfin par l’intérieur du pays (1,70 point, avec une baisse significative de 11,9% par rapport au mois précédent).

Comme cela s’est produit presque tous les mois du gouvernement actuel, en décembre la valeur ICG la plus élevée a été enregistrée dans le groupe de ceux n’ayant qu’une éducation primaire (2,21 points, une baisse de 4,3% par rapport à novembre). Viennent ensuite les diplômés de l’enseignement secondaire (1,87 point, avec une baisse de 7,3%) et le groupe des diplômés de l’enseignement supérieur et / ou universitaire (1,76 point, en baisse de 12%).

Le GCI de décembre était plus élevé chez ceux qui estiment que la situation économique s’améliorera d’ici un an (3,96 points, avec une baisse de 5,7% par rapport à novembre), que chez ceux qui estiment qu’il restera le même (1,96 point , avec une baisse significative de 14,8%). Parmi ceux qui estiment que la situation économique va empirer, il n’y a pas eu de changement par rapport au mois précédent (0,74 point). Selon l’Université, “il est probable que cette corrélation soit causalement bidirectionnelle: l’optimisme sur l’avenir économique renforce la confiance dans le gouvernement, mais en même temps une plus grande confiance dans le gouvernement génère un plus grand optimisme”.

L’indice est présenté sur une échelle qui varie entre un minimum de 0 et un maximum de 5 et, comme l’explique l’UTD, son objectif est de «mesurer l’évolution de l’opinion publique par rapport aux travaux menés par le gouvernement national» et est conçu pour saisir ce que les citoyens pensent d’une estimation à cinq dimensions: l’image ou l’évaluation générale du gouvernement, la perception de savoir s’il gouverne la réflexion sur l’intérêt général ou celui de secteurs particuliers, l’efficacité dans l’administration du les dépenses publiques, l’honnêteté des membres du gouvernement et la capacité du gouvernement à résoudre les problèmes du pays.

L’étude a été réalisée par Poliarquía Consultores pour l’Université Torcuato Di Tella dans le cadre d’une enquête téléphonique et aléatoire parmi 1203 cas dans 43 localités à travers le pays, entre le 1er et le 16 décembre 2020.