L’Indonésie est entrée en récession pour la première fois depuis la crise financière asiatique il y a plus de vingt ans à la suite de l’impact de la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi l’agence nationale de statistique.

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d’Asie du Sud-Est a reculé de 3,49% au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui s’ajoute à la contraction de 5,3% au deuxième.

La dernière récession indonésienne remonte à 1999, après la crise financière asiatique qui a plongé le pays dans une grave crise économique et conduit à la chute du dictateur Suharto un an plus tôt.

La contraction au troisième trimestre est supérieure aux 3,2% prévus par les économistes. Mais par rapport au trimestre précédent, le PIB indonésien a augmenté de 5,05%, ce qui suggère que l’archipel a laissé le pire de la crise derrière lui.

Une économie entre en récession lorsqu’elle enregistre deux trimestres consécutifs dans le rouge.

Le directeur du bureau des statistiques de Suhariyanto a noté une amélioration de l’économie et “une bonne tendance pour le quatrième trimestre”.

L’Indonésie, moins intégrée dans le commerce mondial que les autres pays de la région, a limité l’impact de la crise économique, par rapport à Singapour, dont le PIB a chuté de 13% au deuxième trimestre.

Comme de nombreux pays touchés par l’épidémie de coronavirus, l’Indonésie a dû adopter des mesures sanitaires qui ont paralysé de nombreuses entreprises et laissé des millions de travailleurs du secteur informel sans revenus.

L’Indonésie est le pays d’Asie du Sud-Est le plus touché par le coronavirus avec plus de 420000 cas et 14000 décès, des statistiques qui cachent probablement une situation bien pire compte tenu du petit nombre de tests qui ont été effectués.

Le président indonésien Joko Widodo a promulgué cette semaine la «loi omnibus», un ensemble ambitieux de mesures visant à attirer les investissements étrangers.

Mais les syndicats l’accusent de porter atteinte au droit du travail, tandis que les défenseurs de l’environnement dénoncent l’assouplissement des règles qui pourraient favoriser la déforestation.

