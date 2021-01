Une excavatrice nettoie les débris au milieu des ruines d’un bâtiment effondré alors qu’un membre de l’équipe de secours indonésienne passe devant le bâtiment touché par le tremblement de terre de magnitude 6,2 à Mamuju, dans l’ouest de Sulawesi, en Indonésie. LUBIS . / EPA / IQBAL

Jakarta, 18 janvier . .- L’Indonésie a intensifié ses efforts de sauvetage lundi en raison du tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé l’île de Sulawesi, dans le centre du pays, à l’aube de vendredi, laissant au moins 81 morts et plus de 19 000 déplacés.

Les autorités ont déployé plus de personnel et ont appelé les organisations humanitaires et les volontaires à aider dans les zones touchées à évacuer, à rechercher les survivants et à aider les personnes touchées dans des circonstances difficiles en raison des fortes pluies qui ont compliqué les efforts de sauvetage. pendant le week-end.

Selon les dernières données de l’agence de gestion des catastrophes (BNPB), qui a rapporté que 575 volontaires de diverses organisations se sont inscrits pour aider, le nombre de morts s’élève à 81, tandis que le nombre de blessés dépasse 800, des centaines de dans un état grave.

Le tremblement de terre, situé à seulement 18 kilomètres de profondeur, a laissé une traînée de destruction principalement dans les villes de Mamuju et Majene, situées respectivement à environ 36 kilomètres au nord et à environ 60 kilomètres au sud de l’épicentre.

Les équipes de secours soupçonnent que plusieurs personnes sont toujours piégées dans les décombres, en particulier dans un hôpital qui s’est effondré avec des patients et des proches à Mamuju, où 70 décès ont été enregistrés.

Le tremblement de terre, qui a surpris les habitants de l’île alors qu’ils dormaient vendredi matin, a causé d’importants dégâts dans une douzaine de villes de la région.

L’opération d’urgence a réussi à rétablir l’électricité et les communications dans une partie de la région au cours du week-end et à dégager les routes bloquées par les glissements de terrain.

L’Indonésie se trouve sur le soi-disant «anneau de feu du Pacifique», une zone de grande activité sismique et volcanique dans laquelle environ 7 000 tremblements de terre sont enregistrés chaque année, la plupart modérés.