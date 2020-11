Lindsey Pelas a apprécié les plages de Malibu, en Californie. L’ancien “Playboymate” a profité des températures élevées pour se rafraîchir dans la mer et prendre le soleil. Elle portait un maillot de bain une pièce en blanc (Photos: The Grosby Group)

La balade amusante de Kaia Gerber et Jacob Elordi. Le couple – qui a confirmé leur relation en septembre dernier – a porté son animal en laisse alors qu’il marchait pour obtenir un smoothie. Ils ont été divertis et avec leurs masques

Le look noir total de Rihanna. Le chanteur de 32 ans a tenu une réunion d’affaires dans un restaurant de Santa Monica, en Californie. L’artiste portait un pantalon caoutchouté, une casquette et un chapeau sur ses cheveux tressés Katy Perry et Orlando Bloom ont agrandi la famille. La famille profite de la naissance récente de leur premier enfant, Daisy Dove Bloom, et ces dernières heures, l’acteur est apparu dans le centre-ville de Montecito, à Los Angeles, en Californie, avec un chiot dans ses bras. Eiza Gonzalez a été vue avec un homme la nuit à Los Angeles, en Californie, ce qui a ajouté aux versions de la rupture de sa relation avec Timothee Chalamet, avec qui elle avait montré publiquement pour la dernière fois il y a quelques mois lors de vacances au Mexique.

Miley Cyrus, faire du shopping à Studio City, Los Angeles. L’actrice et chanteuse – connue pour son rôle de «Hannah Montana» – est sortie d’une épicerie et est montée dans sa voiture, essayant de rester discrète. Il a choisi un total look noir: veste, écharpe et masque Jason Momoa a conduit sa moto Harley Davidson à Toronto, au Canada. L’acteur de 41 ans l’a fait avec un groupe d’amis, avec qui il s’est arrêté en chemin pour manger des hamburgers dans un fast-food. Kate Hudson a rendu visite à sa mère à Pacific Palisades, en Californie. L’actrice a été vue avec un look décontracté tendance: un poncho de couleurs dans la gamme du rose et un pantalon assorti. De plus, il portait des chaussures de sport et des lunettes de soleil. Jessica Alba a pris des cours de tennis privés à Los Angeles. L’actrice de 39 ans a été aperçue en train de quitter le terrain avec un look rose. Elle portait une tenue de jogging, des baskets et un long manteau. De plus, il a utilisé son masque et un portefeuille élégant Shia LaBeouf a fait les courses dans un supermarché d’Erewhon, à Los Angeles, en Californie et on a remarqué qu’il enlevait son masque pour répondre à un appel vidéo. Les clients et employés des locaux ont été surpris par l’attitude de l’acteur au milieu de la pandémie de coronavirus (Photos: The Grosby Group)

