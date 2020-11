L’industrie du développement de jeux vidéo en Argentine a dépassé 72 millions USD #Gaming

L’Observatoire de l’industrie argentine des jeux vidéo a récemment présenté une enquête qui analyse la croissance de l’activité des jeux vidéo dans le pays. La taille de l’industrie a dépassé 72 millions de dollars, avec près de 2 000 personnes travaillant dans le secteur.

«Nous voyons quelque chose qui commence à se produire dans le secteur, que les entreprises et les studios de développement commencent à diversifier leur type de revenus, non seulement dédiés à fournir des services à l’étranger, mais aussi, maintenant, à développer correctement leurs jeux pour le monde ou se diversifier vers d’autres secteurs, se lancer dans le domaine de la santé avec les jeux vidéo, l’éducation … », précise-t-il à Infobae Gaming Mauricio Navajas, Président de ADVA (Association argentine pour le développement de jeux vidéo).

Selon le rapport, le développement de jeux vidéo est un jeune industrie, dont 60% se sont formés entre 2015 et 2020. 93% du public cible des jeux créés en Argentine a entre 18 et 35 ans.

Nine Witches, un titre d’action-aventure pour un joueur, développé par Indiesruption, un studio de Buenos Aires

Les principaux obstacles pour le secteur sont l’accès au financement, les difficultés de paiement et de recouvrement à l’étranger, l’instabilité économique et la pression fiscale sur les salaires. Cependant, l’industrie mise sur la diversification pour continuer à croître et sur un chiffre d’affaires millionnaire. «Cette diversification et ces revenus nous projettent vers une croissance qui peut être transformée en développement durable et durable au fil du temps, générant plus d’emplois et plus de devises pour le pays», déclare Navajas.

Concernant les marchés de destination pour la vente de jeux vidéo développés en Argentine, 43% des titres sont vendus aux États-Unis et au Canada, suivis du marché local qui occupe 23% et, en troisième position, de l’Europe avec 20 %. 39% des études interrogées indiquent ne pas avoir sorti de jeu vidéo à ce jour.

En Argentine, les talents les plus difficiles à trouver lors de l’embauche de personnel sont les profils de développement, d’art, de marketing, de conception de jeux et de production. Dans l’industrie, 21% des femmes travaillent. Les studios de jeux vidéo sont concentrés dans une plus grande mesure dans la ville autonome de Buenos Aires, Mendoza et Córdoba.

Le développement de jeux vidéo est une jeune industrie, où 60% se sont formés entre 2015 et 2020. (iStock)

L’Observatoire a été créé en 2017 en lien avec le Université nationale de Rafaela (UNRaf) et ADVA. Cette association est stratégique mais elle a également été générée naturellement, puisque l’UNRaf est la seule Maison des Hautes Etudes à avoir un Bachelor en Production de Jeux Vidéo et Divertissement Numérique dans le pays, et ADVA concentre la quasi-totalité de ses associés des studios nationaux de jeux vidéo.

Le rapport vise à maintenir une base de données à jour sur le secteur du développement de jeux local. Il cherche à connaître la situation des entreprises qui composent le secteur, avec les caractéristiques générales, les ressources humaines, le financement, la facturation, les relations extérieures, l’activité principale, les types de développements, entre autres.

Quantum League, le FPS du studio argentin Nimble Giant Entertainment

Parmi les développements locaux se distingue Ligue quantique, un FPS (jeu de tir à la première personne) en ligne compétitif en équipe du studio Nimble Giant Entertainment. Cela a une différence: il est possible d’affronter des versions du passé et du futur de nous-mêmes à travers une série de boucles temporelles qui se produiront en temps réel au milieu du jeu.

D’un autre côté, Enfer, est un titre inspiré du classique Condamner des années 90. Il s’agit d’un FPS développé par Studios Saibot, avec un style de jeu simple, avec beaucoup d’action, de sang, de monstres et de démons.

Le jeu mobile de l’artiste piège à succès LIT Killah est un développement du studio argentin Game Ever

D’autre part, les jeux mobiles comme LIT Killah: Le jeu, de l’étude Jeu jamais, fournissent des indicateurs positifs pour l’industrie. Le célèbre artiste piège a son propre jeu vidéo musical, et il est gratuit, disponible dans les magasins App Store et Google Play.

C’est un jeu mobile avec capture de mouvement, avec 50 niveaux, qui vous invite à écouter la musique, suivre le rythme et utiliser vos réflexions pour copier les mouvements du rappeur.

