La croissance du monde des jeux vidéo se poursuit année après année, mais en 2020 elle a été accélérée par la pandémie, qui a poussé beaucoup plus de gens à se rendre dans différentes communautés ou simplement à se rendre aux jeux pour se déconnecter de la réalité. Des archives historiques pour la collecte et le public ont été enregistrées dans différents domaines et avec différents jeux vidéo tout au long de l’année, ce qui s’est traduit par une très bonne année pour l’industrie.

Mais non seulement les jeux vidéo les plus populaires ont enregistré une croissance au cours de l’année, mais il y a eu une augmentation des campagnes réalisées sur les plateformes de financement participatif, mieux connues sous le nom de crowdfunding. Le site Polygon a confirmé qu’après quelques années de mauvaises performances, le site Kickstarter a accueilli plusieurs campagnes de jeux vidéo réussies.

Les deux campagnes les plus réussies dans le monde du jeu vidéo cette année sont venues du Japon. Chronique d’Eiyuden: Cent héros, le successeur spirituel de la mythique franchise de jeux de rôle Suikoden, a levé plus de 4,6 millions de dollars auprès de plus de 46 000 contributeurs. Le lancement du jeu est prévu en 2022. L’autre jeu vidéo japonais en tête de liste est The Wonderful 101 Remasterisé, de Jeux Platine – responsable de titres tels que Bayonetta et NieR: Automates-. Le titre initialement sorti pour Nintendo Wii U atteint plus de plates-formes grâce au fait que les objectifs ont été atteints dans les heures suivant le début de la campagne, avec une collecte de 2,3 millions de dollars.

Le succès de Kickstarter au Japon est quelque chose de relativement nouveau et fait partie de la stratégie élaborée par le site. Le vice-président de la communauté Kickstarter, Luke Crane, a expliqué au site Polygon: «Nous nous engageons à poursuivre le développement au Japon. La culture de la demande d’argent au Japon pour un projet créatif est très différente de celle de l’Occident. Nous travaillons avec les communautés là-bas et essayons de comprendre ce dont elles ont besoin pour être à l’aise avec les lancements ».

Les 10 campagnes les plus réussies sont complétées par des titres tels que Pathfinder: Courroux des justes, Destins semblables, La dernière foi et Anstoss 2022, entre autres, comprenant un total de plus de 175 000 contributeurs. Certains de ces jeux sont déjà arrivés sur le marché au cours de l’année.

Les campagnes de financement participatif éliminent les intermédiaires entre les créateurs d’un jeu et leur public. Cette méthodologie était autrefois associée à des titres indépendants de petites études. Par exemple, le populaire Fall Guys: Ultimate Knockout est passé par dix distributeurs auparavant. Retour numérique a décidé de publier le titre. Cela peut être considéré comme de la “chance”, mais il existe de nombreux développeurs qui n’ont pas la possibilité de croiser avec une société comme Devolver et doivent recourir à un autre type de stratégie. D’un autre côté, ces dernières années, de grands studios ont également été vus utiliser Kickstarter pour s’assurer qu’un public était intéressé par ce qu’ils faisaient, comme cela s’est produit avec Shenmue 3. De toute évidence, ils ont également augmenté des chiffres records dans le processus.

Sur Kickstarter, vous pouvez également voir plusieurs campagnes axées sur les périphériques pour consoles, téléphones portables et PC, qu’il s’agisse de commandes novatrices ou d’accessoires qui imitent les périphériques d’une autre époque et les adaptent aux plates-formes actuelles. Cependant, le secteur du divertissement qui a le plus progressé sur le site en 2020 est celui des jeux de société.

La collecte dans ce secteur s’est élevée à 233 millions USD, soit 32% de plus que les 176 USD collectés en 2019. La pandémie a peut-être poussé un peu ces chiffres, avec de plus en plus de personnes se tournant vers les jeux de société et activités similaires pendant l’accouchement familial. De nombreux projets, avec des dates de sortie en 2021 et au-delà, ne comportent pas seulement des ensembles de nouveauté, mais des ensembles avec des panneaux arrière et des accessoires qui nécessitent beaucoup d’attention aux détails et un type de fabrication qui nécessite une base d’audience solide pour ne pas être considéré comme un gaspillage. d’argent.

