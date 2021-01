Malgré le fait qu’il reste des mois avant le début des campagnes, l’INE a déjà dû résoudre plusieurs plaintes contre des spots (Photo: Steve Allen / Infobae México)

Il INE (Institut national électoral) commandé ce mercredi que l’alliance des partis d’opposition au gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador supprimer un spot radio et télévision considérant que des actes de campagne anticipés sont commis en vue de l’élection du 6 juin 2021.

La commission des plaintes et des plaintes de l’INE a analysé la mesure de précaution demandée par Brunette, Le parti de López Obrador, contre le PRD (Parti de la révolution démocratique), pour la diffusion de la promotion dénommée “ALIANZA” dans ses versions de télévision RV00816-20 et radio RA01005-20.

Autorités électorales ils la considéraient comme une “utilisation abusive des lignes directrices” des partis politiques et des “actes de campagne anticipés”. “La Commission a décidé dans ce cas d’accorder ou non les mesures conservatoires”, ont-ils indiqué.

Ceci, car, à l’endroit signalé, il est fait référence à la formation de une alliance de trois partis politiques, le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel), PAIN (National Action Party) et PRD, en vue de la prochaine intégration de la Chambre des députés.

Morena a demandé que les spots soient supprimés, arguant qu’ils cherchaient à affecter le parti lors des élections de 2021 avant la période électorale (Photo: Cuartoscuro)

«Une fois de plus, les membres de la Commission ont déclaré que, par congruence de critères, étant donné que dans l’immédiat, l’annonce du retrait de« TUMOUR »avait été ordonnée alors que Morena faisait une référence critique à la coalition des PRI, PAN et PRD, il ne correspondrait pas à l’air d’une annonce favorable à la formation de ladite coalition“, Ils se disputèrent.

“Ceci, parce que la Chambre spécialisée du TEPJF (Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération) a noté que la référence aux coalitions électorales dans les publicités est typique de l’étape de la campagne, qui commence jusqu’en avril prochain et pas avant », ont-ils terminé.

L’arbitre a ordonné le PRD remplacer le promotionnel “ALIANZA” dans ses versions télévisuelles et radiophoniques, avec du matériel générique ou de réserve, dans un délai n’excédant pas six heures. Il a également ordonné que les concessionnaires de radio et de télévision arrêtent la transmission des mentionné dans un délai n’excédant pas 12 heures, ainsi que de procéder au remplacement dudit matériel par celui indiqué par cette autorité électorale.

L’INE a ordonné l’annulation de l’un des articles promotionnels, mais pas d’un autre, car en raison de leur propre expérience, ils ne peuvent pas tous être éliminés (Photo: Cuartoscuro)

Le sujet il a été résolu à l’unanimité les conseillers Adriana Favela et Claudia Zavala, ainsi que le conseiller Ciro Murayama, président de la Commission des plaintes et des plaintes. De plus, également à l’unanimité, l’INE a décidé de maintenir une autre promotion contestée par Morena.

La commission de l’Institut a déclaré irrecevable la demande de Morena de prendre des mesures conservatoires contre le PRI pour la diffusion du promotionnel appelé “SWEEPER” programmé dans ses versions pour la télévision RV00826-20 et la radio.

Morena, le parti le plus puissant du pays, a fait valoir que le spot, comme le précédent, “décourage la sympathie de l’électorat” et lui fait du tort, affectant ainsi l’équité dans la course électorale. «À partir de l’analyse préliminaire du matériel mentionné, sous l’apparence de bon droit, la Commission a estimé qu’aucun élément ne justifiait d’ordonner la suspension de sa diffusion ou son retrait», A affirmé l’INE.

L’alliance PRI-PAN-PRD sera la principale menace électorale pour le gouvernement AMLO et son parti Morena lors des élections du 6 juin (Photo: Cuartoscuro)

Les membres de la Commission ont souligné que, conformément aux critères retenus lors des sessions précédentes, où la diffusion d’articles promotionnels revendiquant des actions gouvernementales comme le spot «VACUNA» dirigé par Morena a été autorisée, Il est vrai qu’il y a aussi des critiques promotionnelles des actes du gouvernement et de son parti.

«Ce qui précède, tout en notant que la résolution sur le fond de la question par le Salle spécialisée régionale du TEPJF, auquel Il vous appartient de déterminer si le thème du contenu promotionnel rapporté lors de la phase de pré-campagnes est valide ou non.», Ont-ils conclu.

Et est-ce que l’INE a publié ses lignes directrices pour garantir l’équité entre les participants au Élections 2021, où l’équité et l’impartialité se démarquent dans un concours où toute la Chambre des députés sera renouvelée, ainsi que 15 gouvernorats dans toute la République et des milliers de postes locaux.

