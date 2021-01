La conseillère électorale, Carla Humphrey, a annoncé qu’il y aurait de nouvelles mesures pour améliorer la représentation (Photo: Cuartoscuro)

Ce mercredi, lors de sa participation à la discussion «Défis et perspectives de la parité. Réflexions du point de vue des jeunes femmes autochtones et afro-mexicaines », La conseillère Carla Humphrey a annoncé que l’Institut national électoral (INE) élargira les mesures imposées au processus électoral pour favoriser et garantir l’inclusion des communautés autochtones, afro-mexicaines, handicapées et sexuellement diverses dans les candidatures.

Le conseiller a précisé que les partis politiques se sont déclarés ouverts à l’application de ces prolongations et que ils accepteront d’augmenter les espaces pour ces secteurs. “Bien qu’à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas nommer de partis politiques, nous le faisons progressivement”, a-t-il déclaré.

La première extension de ce type a eu lieu le jeudi 31 décembre, lorsque la Chambre supérieure du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral a ratifié la décision de l’INE de étendre de 13 à 21 les districts où les partis doivent désigner des candidats autochtones au poste de député fédéral aux élections de juillet.

La décision comprenait une instruction à l’arbitre électoral d’étendre les mesures à d’autres groupes sociaux qui historiquement, ils ont été sous-représentés aux élections et aux fonctions publiques.

Enfin, le tribunal a également renvoyé l’accord au pouvoir législatif, afin qu’il estime accords qui garantissent une représentation équitable sur une base permanente.

Certains des groupes sous-représentés sont des femmes autochtones et d’ascendance africaine (Photo: Cuartoscuro)

Pour sa part, dans le cadre de sa participation, Carla Humphrey a rappelé que l’inclusion doit être un combat constant qui ne doit à aucun moment reculer.

Dans la législature actuelle, a-t-il expliqué, Il n’y a que 13 personnes issues des communautés autochtones. Parmi celles-ci, seules 3 sont des femmes, c’est pourquoi il a souligné l’urgence de mesures différenciées pour équilibrer la participation des femmes.

Concernant le message adressé à ces personnes qui auront bientôt une plus grande opportunité de participation, il leur a rappelé que ils sont libres d’exercer n’importe quelle fonction publique qu’ils veulent et qu’ils doivent le faire sans subir de violence pour cela.

«De la part des autorités électorales nationales et locales, le plus important est de garantir ces espaces et d’articuler cet effort pour diffuser ces droits, car un problème central est que beaucoup d’entre eux […] (les femmes) ne savaient pas qu’elles pouvaient occuper un espace dans leurs communautés », a déclaré la conseillère.

En outre, Les autorités gouvernementales ont la responsabilité et l’obligation de veiller à ce que les personnes cherchant à occuper des postes élus par le peuple réussissent à le faire sans être victimes de violence politique ou autre.

Dans la discussion, Mijane Jiménez Salinas, leader politique afro-mexicain de l’État de Guerrero a regretté que l’élargissement des mesures positives n’inclue pas de quotas pour les femmes dans le groupe auquel il appartient.

Dans la législature actuelle, il n’y a que 13 personnes d’origine indigène (Photo: Cuartoscuro)

L’une des situations que vous avez signalées comme un obstacle pour la représentation de la communauté afro-mexicaine c’est l’invisibilité statistique dans laquelle ils se trouvent. Il a expliqué que 2020 était la première fois que le recensement national de la population et des logements incluait des réactifs pour compter la présence d’Afro-descendants au Mexique (avant cela, le dernier à les prendre en compte était le recensement de Revillagigedo en 1791, lorsque de nombreuses personnes d’origine Africain vivait en esclavage).

Sitlali Chino Carrillo, ancien président de la concentration agraire de la communauté Wixárika de Saint-Sébastien, a déclaré: En ce qui concerne la représentation autochtone, les congrès locaux constituent un autre domaine d’opportunité.

À cet égard, Florentina Ruíz Vélez, conseillère à l’éducation de la municipalité de Santa Cruz Zenzontepec, à Oaxaca, a rappelé que les municipalités dotées de «systèmes de réglementation internes» ont parfois des difficultés à spécifier des quotas et d’autres mesures positives, raison pour laquelle il a demandé la participation des autorités fédérales.

PLUS SUR CE SUJET:

L’INE a élargi ses obligations envers les indépendants pour éradiquer la violence à l’égard des femmes en vue des élections de 2021

AMLO a nié la propagande du “matin” et a accusé Córdova de “fermer les yeux” sur les gouvernements précédents