Ricardo Anaya, ancien candidat présidentiel du National Action Party (PAN), a exposé dans une vidéo le problème de inégalité qui afflige le monde et le Mexique. Il a souligné que ce problème n’est pas résolu en polarisant la population, ni appauvrir le pays, “Comme semble vouloir” le président Andrés Manuel López Obrador.

Il y a beaucoup d’inégalités. Le défi est de parvenir à plus d’égalité, mais avec une mobilité ascendante, sans appauvrir le pays comme semble le vouloir AMLO. Le défi est double: grandir et redistribuer

Il a fait valoir que l’écart entre ceux qui ont plus et ceux qui n’en ont pas est énorme, et c’est pourquoi il est important de répondre à ce problème. Il a ajouté que, Contrairement à ce que souligne López Obrador, il ne s’agit pas de rechercher une plus grande égalité en appauvrissant tout le monde.

Mais je veux aussi expliquer pourquoi polariser notre pays, le diviser entre riches et pauvres n’aide pas du tout, et bien sûr, il ne s’agit pas de rechercher une plus grande égalité en rendant tout le monde plus pauvre, et je le dis parce que parfois il semble que c’est ce López Obrador veut. Non, il s’agit d’atteindre une plus grande égalité mais avec une mobilité vers le haut, pas vers le bas

Anaya Cortés a expliqué que si une famille pauvre au Mexique reçoit en moyenne 3 000 pesos par mois, les 0,01% les plus riches ont un revenu de 3 millions au cours de la même période. Défendu ce blâme Il ne réside pas dans ceux qui gagnent moins ou ceux qui concentrent la richesse, mais dans les politiques de distribution du gouvernement.

«Maintenant, qui est à blâmer pour cette énorme inégalité, car évidemment Ce n’est pas la faute des plus pauvres, ils sont là par manque d’opportunités et non par manque d’efforts. Mais Ce n’est pas la faute des riches non plus, beaucoup y sont venus pour leur talent, pour leurs efforts, bien que évidemment aussi en raison des opportunités qu’ils avaient dans la vie », a-t-il souligné.

La responsabilité de cette terrible répartition à l’intérieur du bâtiment incombe principalement au gouvernement, qui n’a pas été en mesure de construire un tribunal plus uniforme. Ce n’est pas une question de bien et de mal, c’est une question d’institutions qui ne fonctionnent pas et que l’on peut corriger

Ainsi, il a noté qu’il y avait trois sujets de préoccupation: “Les inégalités dans le monde sont énormes, les inégalités au Mexique sont également très importantes et les inégalités se creusent”

Voyons voir, dans tous les pays du monde, il y a des inégalités. Ce n’est pas nouveau, mais ce qui est inquiétant, c’est que les inégalités augmentent. En ce sens, il a souligné qu’il n’est commode pour quiconque d’avoir des inégalités dues à une question de justice sociale, parce que l’extrême inégalité affecte la croissance économique et parce que si elle existe, elle est un terrain fertile pour “l’instabilité sociale, pour l’épanouissement des régimes populistes, ceux qui en profitent pour se polariser et ainsi arriver au pouvoir, et une fois au gouvernement, ils divisent la société et finissent par détruire l’économie

L’ancien candidat à la présidentielle a accusé López Obrador de ne pas comprendre que la croissance économique et la redistribution sont des éléments fondamentaux pour éliminer les inégalités. Il a également souligné que le gouvernement actuel “Il a fait tout le nécessaire pour faire fuir les investissements”, un problème qui ne convient pas au pays.

Les vidéos que Ricardo Anaya publie chaque semaine font partie de son retour à la vie publique; il y expose certaines de ses interprétations et critique la gestion de l’administration fédérale dans le domaine économique, politique et social.

Dans ce dernier endroit, le PAN a dit que les recettes fiscales du gouvernement doivent être dépensées correctement et avec honnêteté. Cependant, il a accusé qu’au Mexique cela ne se produit pas.

Maintenant, si nous payons tous des impôts, il est très important que nous demandions que le gouvernement dépense bien, c’est-à-dire pas dans des cas comme deux bouches, car il dépense notre argent, il doit investir dans des écoles modernes, dans de bons enseignants, des hôpitaux, dans la science et la technologie. , dans les infrastructures pour qu’il y ait des investissements, pour qu’il y ait des opportunités d’emploi bien rémunérées

