Une infirmière de la région de Covid a parlé du dysfonctionnement dans les hôpitaux (Photo: Luis Carbayo /quartzcuro.com)

Dans l’émission de radio Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola, le communicateur eu un bref entretien avec Rafael Soto, porte-parole du syndicat national des agents de santé et infirmier de la sécurité sociale dans la région de Covid-19.

L’entretien portait sur la situation actuelle dans les hôpitaux. Rafael Soto a assuré qu’à l’heure actuelle, ils sont pires que jamais et ont mentionné que la région métropolitaine a plus de 85% d’occupation des hôpitaux.

Il travaille dans le Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, qui a actuellement déjà une zone destinée uniquement aux cas par Covid-19, bien qu’avant, ils étaient traités dans les zones d’urgence et en thérapie coronarienne.

Les hôpitaux ont actuellement le taux d’occupation le plus élevé de l’État de Mexico et de Mexico (Mexique). (Photo: Jorge Núñez / .)

Il a mentionné que le pire qu’il ait dû vivre est le harcèlement, associé à l’usure physique et émotionnelle que la pandémie a impliquée. «Être persécuté par votre propre syndicat, le manque de preuves, le népotisme qui a poussé les fonctionnaires à se faire vacciner ou à avoir le meilleur équipement, la persécution par les autorités qui devraient travailler pour sauver des vies, mais au lieu de cela , réprimer, sanctionner et leur phrase typique: travailler avec ce qu’il y a. Les cas de collègues, de décès et même de retour au travail 10 ou 15 jours après l’infection sans le deuxième test pour prouver que vous êtes négatif », l’infirmière a avoué dans un entretien avec Loret de Mola.

Le personnel de l’IMSS continue de mener des mobilisations pour demander un meilleur équipement et un meilleur soutien pendant la pandémie (Photo: Luis Carbayo /quartzcuro.com)

Il a déclaré qu’ils n’ont pas cessé de mener des mobilisations, où ils demandent des fournitures, malgré le fait que certains médias et le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, ont démenti les manifestations. Il a ajouté qu’ils sont dirigés par des fonctionnaires corrompus, où il y a beaucoup de trafic d’influence.

Dans l’interview, il a parlé de la mauvaise gestion des fonctionnaires et des gestionnaires, niant la réalité et disant qu’il y a des lits vides, ce qui a fait perdre à la population la peur du virus. Il a insisté sur la déconnexion de ce qui se passe à l’intérieur des hôpitaux, le mauvais traitement des syndicats, la corruption et le manque de budget pour la santé.

Rafael Soto a mentionné que la mauvaise gestion du système de santé remonte aux six années précédentes, malgré le mauvais fonctionnement du gouvernement actuel pendant la pandémie.

Des proches de patients infectés par le covid-19, attendent les rapports ce jeudi, devant un hôpital de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), à Mexico. . / José Pazos

“C’est une fierté en tant qu’infirmière et agent de santé d’aller dans la région de Covid-19 et d’être directement avec mes patients et c’est une excellente occasion, au moins dans mon hôpital, de montrer ce qui est bien et ce qui ne va pas », a déclaré Rafael Soto.

À la fin, il a parlé de la intention de cacher et de masquer la figure de la part du gouvernement, car ils ont fabriqué une réalité qui n’est pas liée à ce qui est vécu dans les hôpitaux. «Sinon, nous ne pourrions pas expliquer qu’il y ait tant de morts de personnel médical et un nombre élevé d’infections», a-t-il conclu.

Actuellement Le Mexique a confirmé un total de 1 493 569 cas cumulés et 131 031 décès. Là où la zone métropolitaine a le taux d’occupation hospitalier le plus élevé de l’histoire avec 89% dans la capitale du pays et 82% dans l’État du Mexique, suivi de Nuevo León, qui est de 80%.

Mexico, État du Mexique, Nuevo León et Guanajuato sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (> 3000 cas), suivi par Jalisco, Querétaro, Tabasco, Puebla, Coahuila, Hidalgo, Baja California Sur et Baja California comme les entités comptant plus de 1 000 cas actifs et qui, ensemble, représentent plus des deux tiers (85%) des cas actifs dans le pays.

