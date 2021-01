Le principal indicateur de l’inflation en Chine, l’indice des prix à la consommation (IPC), a augmenté de 2,5% en 2020, selon les données officielles publiées aujourd’hui par l’Office national des statistiques (ONE). . / Rolex Dela Pena / Archives

Shanghai (Chine), 11 janvier . .- Le principal indicateur de l’inflation en Chine, l’indice des prix à la consommation (IPC), a augmenté de 2,5% en 2020, selon les données officielles publiées aujourd’hui par le Bureau national de Statistiques (ONE).

Les chiffres montrent un léger rebond en décembre, où les prix étaient 0,2% plus élevés que ceux du même mois de 2019 en raison de la vague de froid historique qui a touché une grande partie du pays pendant quelques semaines.

Malgré tout, les prix sont restés à leur plus bas depuis plus d’une décennie: en novembre ils ont connu leur première contraction depuis octobre 2009 (-0,5%), et le chiffre de décembre représente la plus faible augmentation de la même période de sur 11 ans, dépassant le cap d’octobre 2020 (+ 0,5%).

La tendance à la baisse est restée constante entre juillet et novembre en raison de la reprise des troupeaux chinois après l’épidémie de peste porcine africaine, qui depuis mi-2018 avait causé la mort de dizaines de millions de porcs dans le pays, causant de graves problèmes dans la production de cette viande, préférée des consommateurs chinois, et énorme volatilité de ses prix.

Cette reprise signifie que la première baisse des prix du porc a été enregistrée en octobre après 19 mois de hausses, une baisse qui s’est intensifiée en novembre (-12,5%) mais qui s’est fortement modérée au cours du dernier mois de l’année, ils étaient en baisse de 1,3% d’une année sur l’autre.

Pour l’ensemble de l’année, le coût du porc pour le consommateur final était de 49,7% plus élevé qu’en 2019.

Dans la comparaison entre novembre et décembre, le statisticien ONE Dong Lijuan met l’accent sur l’augmentation des prix de production, de stockage et de transport des fruits et légumes (tous deux 6,5% plus chers que le dernier mois de 2019) en raison de “les basses températures persistantes”.

L’ONE a également publié l’indicateur de référence de l’inflation de gros, l’indice des prix à la production (IPP), qui s’est contracté de 1,8% au cours de l’année écoulée après avoir reculé de 0,4% en décembre.

Il s’agit de sa deuxième meilleure note de 2020 après janvier, le mois au cours duquel les prix de gros n’ont subi aucune variation d’une année sur l’autre; De plus, dans la comparaison entre novembre et décembre, la hausse de l’IPP était de 1,1%, le meilleur record mensuel de toute l’année.