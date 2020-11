La chute du dollar sur les marchés financiers a duré un soupir et ces derniers jours, le taux de change libre est remonté au-dessus de 170 dollars. Le danger est qu’il déborde à nouveau avec toutes les conséquences que cela entraînerait au niveau de l’écart de change, des pressions sur l’inflation et des pénuries de production. La Banque centrale n’a pas trouvé le calme non plus: au cours des quatre derniers jours, elle a dû vendre plus de 300 millions de dollars de ses réserves déjà maigres.

La situation de la BCRA reste critique. Les réserves de liquide sont négatives, vous utiliseriez donc déjà des dollars de tiers. En l’absence d’informations officielles, les analystes supposent que jusqu’à présent, il a utilisé les devises qui correspondent au système d’assurance des dépôts (SEDESA), qui sont d’environ 2 milliards USD. Le problème est que cette «boîte» s’épuise également.

Le dernier recours est intouchable. Ce sont les réserves obligatoires des dépôts en dollars que les épargnants conservent encore dans le système, après une baisse plus élevée de PASO, il y a 15 mois. En soi, c’est une erreur de les enregistrer dans les réserves de la BCRA, car ce ne sont pas des devises détenues par l’entité, même si elle pourrait les utiliser. Cependant, personne ne l’approuverait, compte tenu de l’éventuelle ruée que cela engendrerait parmi les déposants.

Il existe d’autres options, comme sortir et vendre l’or et le transformer en dollars liquides, pour environ 4 milliards USD. Mais elle a aussi ses inconvénients, car on pourrait la lire comme la vente de «bijoux de grand-mère».

Les réserves restent dans une situation extrêmement critique. La centrale n’a plus de dollars liquides et aurait utilisé une bonne partie des devises correspondant à l’assurance-dépôts. Maintenant, il y a des spéculations sur l’utilisation de l’or comme garantie pour recevoir un prêt de la Banque de Bâle. Une gifle de noyade?

Une femme marche devant le bâtiment de la Banque centrale d’Argentine (BCRA), à Buenos Aires. 19 février 2020. REUTERS / Agustin Marcarian

Une solution intermédiaire serait de recourir à la Banque de règlement de Bâle (BRI) pour prêter à la Banque centrale contre des garanties en or. Ce serait une solution temporaire, une sorte de «pont» qui permettrait au gouvernement de tenir jusqu’à la prochaine récolte de soja sans dévaloriser. Mais il reste encore plusieurs mois.

L’évolution des réserves est devenue la nouvelle mesure du risque pays. Il est impossible de voir la lumière au bout du tunnel si la Centrale n’arrive pas à commencer à récupérer une partie des devises qu’elle a perdues ces derniers mois.

La politique n’aide pas. Cette semaine a eu lieu le premier changement de cabinet d’Alberto Fernández, avec un nouvel avant-poste de l’aile dure du Kirchnerisme. Jorge Ferraresi, en plus d’être le maire d’Avellaneda, est le deuxième de l’Instituto Patria. Et cela renforce également la «conurbanisation» dans la prise de décision. Un autre maire, Gabriel Katopodis, gérait déjà les Travaux publics depuis le début de la gestion, et à l’époque il a également été décidé de Fernanda Raverta –Ancien fonctionnaire de Axel Kicillof– prendre en charge les Anses, après le départ de Alexandre Vanoli. Il est impossible de ne pas voir l’ombre de Cristina Kirchner derrière ces mouvements.

Le traitement de l’impôt sur la fortune promet également de générer du bruit. L’initiative a été combattue par le président lui-même et plusieurs ministres de l’aile économique. Avec un bon jugement, ils ont considéré qu’il s’agissait d’une initiative de peur des investissements. C’est ce que les principaux hommes d’affaires argentins ont fait savoir au président. Il n’y a jamais eu autant d’accord dans le domaine et dans l’industrie lorsqu’il s’agit de souligner à quel point le nouvel hommage signifierait négatif, ce que la plupart des experts considèrent comme confiscatoire. Mais rien de tout cela n’avait d’importance.

Le domaine, l’industrie et même les ministres de l’Espace économique déconseillent l’avancée du projet fiscal sur les grandes fortunes. Mais l’initiative appartient à Máximo Kirchner et il ne voulait pas que le problème vienne à rien. Maintenant, il est en passe de devenir loi avant la fin du mois

La pression de Máximo Kirchner et Carlos Heller, les cerveaux derrière l’initiative, a été plus forte et plus décisive. Rares sont ceux qui croient ainsi chercher à compenser les politiques d’ajustement à venir: la décision de ne pas livrer d’IFE 4 dans le reste de 2020, la nouvelle mobilité des retraités qui n’aura pas d’ajustement pour l’inflation et l’intention de réduire le déficit l’exercice de l’année prochaine par rapport à 4,5% du PIB du budget.

Tout cela se produit dans une situation de grande instabilité. L’économie se remet lentement des effets de la quarantaine. L’industrie et la construction sont déjà à des niveaux d’activité plus élevés qu’avant la pandémie. Cependant, la remontée de l’inflation en octobre à 3,8% et la nouvelle hausse du dollar marquent les limites de cette amélioration.

Le bond inflationniste du mois dernier a été plus élevé que prévu par presque tous les cabinets privés. Elle est également frappante dans le contexte dans lequel elle se produit: forte récession, baisse de la consommation, gel des tarifs mais aussi des aliments et des boissons grâce au programme Prix maximum. Qu’arriverait-il aux prix sans tous ces facteurs conditionnels?

Le plancher d’inflation est passé de 1,5% en avril et mai (les pires mois de la quarantaine), à ​​un peu plus de 2% en août et il est désormais clairement déjà supérieur à 3%. Tout indique qu’au moins dans les trois prochains mois, il sera au-dessus de ce niveau, avec l’impact que cela représente sur les salaires qui ont peu augmenté tout au long de l’année. L ‘«offre distributive» sera l’un des principaux thèmes de 2021.

Le bond du dollar libre et l’écart de change élevé ont eu un effet inévitable sur l’inflation. En octobre, il était de 3,8%, mais le plancher pour les trois prochains mois est également confortablement supérieur à 3%. L’impact sur les salaires sera très fort, compte tenu des quelques ajustements intervenus tout au long de 2020

Une femme fait des achats dans un supermarché de Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Il est impossible de ne pas faire référence à la forte dynamique des prix à la hausse des taux de change et à la flambée des dollars financiers. En octobre, le taux de change libre a atteint 195 dollars et l’écart a dépassé 120%. Au moins partiellement, cet ajustement du taux de change finit par se répercuter sur les prix. Il est vrai que la répercussion est plus lente que dans le cas d’une dévaluation du taux de change officiel, mais lentement les anticipations de dévaluation font leur «travail».

Les négociations avec le FMI se concentrent désormais sur les excédents de pesos résultant des aides que l’Etat a dû déverser sur les entreprises et les particuliers en raison de l’effet de la pandémie. L’alternative que le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a trouvée, n’est pas non plus du goût de l’organisation. Le placement d’obligations dollarisées par le Trésor pour réduire la dépendance à l’égard de la BCRA est loin d’être une solution optimale. Il a un coût élevé, complique davantage les perspectives en cas de dévaluation et enlève également le financement des banques au secteur privé.

Cependant, tous les dossiers du gouvernement sont en négociation avec le Fonds. Ils pensent qu’un accord aidera à aligner les attentes, à réduire le risque de dévaluation et à améliorer les niveaux de confiance.

Mais les comptes ne se ferment nulle part. Le gouvernement a lancé le paiement de la dette auprès des créanciers privés, obtenant un délai de grâce de trois ans pour commencer à rembourser le capital. Et maintenant, la même chose sera négociée avec le Fonds. Le programme des installations élargies en cours de discussion comprend quatre années de grâce pour le remboursement des 44 000 millions de dollars américains, puis six ans avec des paiements semestriels.

L’accumulation de maturités est énorme à partir de 2025 et les investisseurs se demanderont où l’Argentine prévoit d’obtenir les ressources pour faire face à de telles obligations. L’histoire qui se répète encore et encore au cours des 40 dernières années.

J’ai continué à lire:

Impôt sur la fortune: il est confiscatoire, anti-investissement et encourage l’exode des entreprises, les experts fiscaux et une étude de cas en Europe et en Amérique latine coïncident

La sortie de la crise économique due à la pandémie peut se faire sous la forme d’un «K» en Argentine: qui gagne et qui perd

En négociant avec le FMI, l’équipe économique teste son léger changement de cap et cherche à resserrer les rangs

Que faire avec les pesos: les meilleurs investissements pour ceux qui attendent la continuité de «l’été» financier

Le modèle Borgen: les enseignements du Danemark pour l’Argentine sur la gestion de l’économie et de l’éducation au milieu de la pandémie