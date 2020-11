Un machiniste travaille aujourd’hui pour effacer un glissement de terrain, à Atenas, province d’Alajuela (Costa Rica). . / Jeffrey Arguedas

San José, 5 novembre . .- De fortes pluies, produit de l’influence indirecte du cyclone Eta, ont causé des dommages aux routes au Costa Rica, 1 500 personnes dans des abris et deux morts, a fait savoir jeudi le gouvernement.

Le rapport officiel de la Commission nationale des urgences (CNE) indique que la tempête qui depuis dimanche apparaît dans le pays comme une influence indirecte d’Eta, a principalement affecté les provinces de Guanacaste et de Puntarenas, situées sur la côte Pacifique.

Il y a actuellement 1 500 personnes dans 44 abris, dont les maisons ont souffert d’inondations ou sont en danger dans les provinces de Guanacaste et de Puntarenas.

L’ensemble de la côte pacifique reste en alerte, car les prévisions préviennent que les pluies vont persister au moins jusqu’à vendredi, bien qu’avec moins d’intensité que les jours précédents.

Les cantons de Hojancha, Nicoya et Nandayure, dans la province de Guanacaste, ainsi que Parrita, Quepos, Corredores, Golfito et Coto Brus, dans la province de Puntarenas, sont en alerte rouge en raison des pluies qui ont saturé les sols et où le les rivières restent gonflées.

Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a appelé la population à être attentive aux informations officielles, à redoubler de mesures préventives et à ne pas prendre de risques dans les communautés sujettes aux inondations ou aux glissements de terrain.

Alvarado a adressé ses condoléances à la famille et aux amis d’un couple décédé ce jeudi à Coto Brus lorsqu’un talus a enterré la maison dans laquelle ils vivaient.

Ce sont, pour le moment, les seuls décès attribués aux effets de l’Eta au Costa Rica.

Concernant les dommages aux infrastructures, le ministre des Travaux publics et des Transports, Rodolfo Méndez, a déclaré que pour l’instant ils sont chiffrés à environ 10 millions de dollars.

Au total, 50 routes du pays ont été touchées en raison de glissements de terrain, de barrages routiers, d’inondations et de dommages aux ponts.

Ce jeudi, 16 routes restent fermées dans lesquelles les autorités travaillent avec des engins pour permettre le passage aux points où il y a des glissements de terrain sur les routes.

Les autorités costariciennes ont averti que même si les pluies diminueront à partir de vendredi, les sols sont très saturés et le risque de glissements de terrain et d’inondations continuera.

Eta a touché terre au Nicaragua mardi dernier sous la forme d’un ouragan et s’est affaibli jusqu’à devenir une dépression tropicale sur le territoire hondurien.

Les prévisions indiquent que le phénomène retournera dans la mer des Caraïbes vers Cuba, il pourrait redevenir une tempête tropicale et atteindre la Floride, aux États-Unis.