Les influenceurs ont convoqué une assistance massive de jeunes dans le parc El Ingenio, au sud de Cali.

La rencontre a été promue par l’instagram ‘Maicolbarber’, qui est reconnu dans la capitale de la Vallée pour son art dans le salon de coiffure, Il a provoqué la controverse et le désordre sur la voie publique en entassant environ 300 jeunes, pour la plupart mineurs, qui sont venus à son appel dans le parc El Ingenio.

Dans une première vidéo, l’influenceur apparaît invitant ses followers et leur demandant “Portez des masques pour ne pas les déranger”. Quelques heures plus tard, depuis les lieux, le barbier a partagé plusieurs vidéos dans lesquelles il montre tous les fans venus à la “ coexistence ” qui visait, selon lui, à prendre des photos avec eux et à partager un peu le talent de chacun.

Les jeunes assistent à un appel massif pour un influenceur à Cali.

Selon le général Juan Carlos Rodríguez, commandant de la police de Valle, après avoir vu la foule de jeunes, une opération a été lancée, au cours de laquelle, à leur arrivée sur les lieux, trois jeunes hommes ont été blessés.

«Entre eux, il y a une confrontation et trois personnes sont blessées avec des armes traumatiques. Plusieurs ont été emmenés dans des commissariats de police et condamnés à une amende d’un montant correspondant à l’infraction “, a assuré l’officier.

Comme le rapporte El País, de Cali, le rapport de police indiquait qu’environ 60 jeunes étaient rassemblés dans le parc sans masque et sans respect de la distance sociale. Lorsque les hommes en uniforme sont arrivés dans cette zone pour éviter la foule, plusieurs coups de feu ont été tirés dans le parc qui ont blessé trois jeunes.

Selon la police, les coups de feu ont été tirés avec une arme traumatique et les blessés sont hors de danger. En raison de ce problème d’ordre public, 19 personnes ont été emmenées dans un poste de police et des assignations leur ont été imposées. De ces cinq cas, il s’agissait d’adultes et de 14 de parents qui venaient à la gare pour leurs enfants.

De son côté, l’influenceur ‘Maicolbarber’, qui était accompagné de deux amis, a été emmené au commissariat pour répondre à la convocation, et au moment de prendre la photo pour le reportage, ils n’ont pas hésité à poser et à sourire.

Valle a dépassé les 5000 décès dus au Covid-19 ce vendredi

Selon les chiffres du ministère de la Santé, Valle del Cauca a dépassé les 5000 décès dus au covid-19 ce vendredi, après avoir enregistré 52 décès supplémentaires.

Les décès correspondent à des patients de Cali (27), Palmira (6), Tuluá (4), Guacarí (2), El Cerrito (2), La Unión, Candelaria, Cartago, Ginebra, Yotoco, Dagua, Buga, Florida, Jamundí , Yumbo et Buenaventura (1).

L’entité a également enregistré 1 293 nouveaux cas, la région a donc dépassé 160 000 infections.

Concernant le taux d’occupation des lits en USI, dans la capitale de la Vallée, il est de 94,7%, dont 62,7% sont des patients atteints de covid-19, tandis que 32% souffrent d’autres pathologies.

Restrictions dans le Cali, comme mesure pour atténuer la propagation du Covid-19

Le maire de Cali, Jorge Iván Ospina, a annoncé ce jeudi soir que la ville n’aura pas de couvre-feu continu comme cela a été décrété ces trois derniers week-ends. Au lieu de cela, la mesure, ainsi que la loi d’interdiction, sera maintenue le samedi et le dimanche soir de 22h00 à 5h00, ceci pour stimuler l’économie, a annoncé Ospina. Cependant, le pic et l’étiquette et le pic et l’assiette seront conservés tout au long de la journée.

Ospina a expliqué que la mesure est prise pour soutenir les entreprises qui exercent des activités le week-end et qui ont été touchées par la fermeture de la ville en janvier, cependant, il a dit que cela ne signifie pas la liberté totale de citoyenneté et que le Lundi prochain, 25 janvier, la mesure sera évaluée pour voir si la désescalade des restrictions annoncée cette semaine peut se poursuivre ou si les mesures pour éviter la contagion massive du covid-19 seront reprises.

“Nous ne pouvons pas adopter la recommandation du vice-ministre de restreindre la communication avec les communes voisines”, a déclaré le maire, faisant valoir que limiter l’entrée à Cali est préjudiciable aux personnes qui ont leur maison à Jamundí, par exemple, ou qui travaillent à Yumbo. Cependant, il a demandé aux citoyens d’éviter de déménager dans des fermes ou des zones rurales si ce n’est pas nécessaire car “C’est là que les infections se produisent”, faisant référence à des rencontres en famille ou entre amis.

PLUS SUR CES SUJETS:

Après six mois de préparation, les fleurs colombiennes sont prêtes pour la Saint-Valentin dans 100 marchés à travers le monde

Un soldat a tué son ex-belle-mère et blessé son ex-beau-frère à Santander de Quilichao

“L’âme de votre ami n’est plus là”: témoignages troublants sur le sort de Julián Beltrán, le jeune Colombien disparu en Espagne