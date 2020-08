C’est un truisme parmi les scientifiques que notre entreprise profite à l’humanité en raison des percées technologiques qui suivent le sillage de la découverte. Et c’est un truisme parmi les historiens que la relation entre la science et la technologie est beaucoup plus complexe et beaucoup moins linéaire que les gens ne le supposent souvent. Avant le 19e siècle, l’invention et l’innovation émergeaient principalement des traditions artisanales de personnes qui n’étaient pas des scientifiques et qui n’étaient généralement pas au courant des développements scientifiques pertinents. La boussole magnétique, la poudre à canon, la presse à imprimer, le chronomètre, l’égreneuse à coton, la machine à vapeur et la roue à eau sont parmi les nombreux exemples. À la fin des années 1800, les choses ont changé: les traditions artisanales ont été reconstruites en tant que «technologie» ayant un rapport important avec la science, et les scientifiques ont commencé à s’intéresser plus profondément à l’application des théories à des problèmes pratiques. Un bon exemple de ce dernier est la commission sur l’explosion de la chaudière à vapeur, nommée par le Congrès pour enquêter sur de tels accidents et discutée dans le numéro de Scientific American du 23 mars 1878.

Pourtant, les technologues travaillaient souvent plus en parallèle avec la science contemporaine qu’en séquence. Les technologues – bientôt connus sous le nom d’ingénieurs – formaient une communauté différente de personnes ayant des objectifs, des valeurs, des attentes et des méthodologies différents. Leurs réalisations ne peuvent être comprises simplement comme une science appliquée. Même au début du XXe siècle, le lien souvent lâche entre les connaissances scientifiques et les progrès technologiques était surprenant; par exemple, l’aviation a décollé avant que les scientifiques aient une théorie fonctionnelle de la portance. Les scientifiques ont déclaré que le vol par des engins «plus lourds que l’air» était impossible, mais les avions volaient néanmoins.

Quand on revient sur les 175 dernières années, la manipulation de la matière et de l’énergie s’impose comme un domaine central des progrès scientifiques et techniques. Les innovations techno-scientifiques ont parfois tenu leurs promesses et parfois non. Parmi les plus grandes avancées, trois ont vraiment changé nos vies – probablement pour le mieux – tandis que deux ont été beaucoup moins importantes que ce que les gens pensaient. Et l’un des impacts globaux que nous reconnaissons maintenant avec le recul n’était que faiblement anticipé: qu’en déplaçant la matière et l’énergie, nous finirions par déplacer des informations et des idées.

Un exemple fort de la technologie scientifique qui a changé nos vies est l’électricité. Benjamin Franklin est célèbre pour avoir reconnu que la foudre est une décharge électrique atmosphérique et pour avoir démontré dans les années 1700 que les paratonnerres peuvent protéger les personnes et les biens. Mais les avancées scientifiques majeures dans la compréhension de l’électricité sont survenues plus tard, lorsque Michael Faraday et James Clerk Maxwell ont établi qu’il s’agissait du flux d’électrons – la matière – et qu’il pouvait être compris dans le contexte plus large de l’électromagnétisme. Faraday a montré que l’électricité et le magnétisme sont les deux faces d’une même pièce: le déplacement des électrons crée un champ magnétique et le déplacement d’un aimant induit un courant électrique dans un conducteur. Cette compréhension, quantifiée dans les équations de Maxwell – un modèle mathématique pour l’électricité, le magnétisme et la lumière – a jeté les bases de l’invention de la dynamo, de la production d’électricité pour les industries et les ménages, et des télécommunications: télégraphe, téléphone, radio et télévision.

L’électricité a considérablement élargi la taille des usines. La plupart des usines étaient alimentées par l’eau, ce qui signifiait qu’elles devaient être situées à proximité des ruisseaux, généralement dans des vallées fluviales étroites où l’espace était restreint. Mais avec l’électricité, une usine peut être érigée n’importe où et peut prendre n’importe quelle taille, avec un éclairage permettant de fonctionner 24 heures sur 24. Cette innovation a élargi la production de masse et, avec elle, la croissance de la société de consommation. L’électricité a également transformé la vie quotidienne, alimentant les métros, les tramways et les trains de banlieue qui permettent aux travailleurs d’entrer et de s’étendre dans les villes et créent la possibilité de vivre en banlieue. L’éclairage domestique a prolongé le temps disponible pour la lecture, la couture et d’autres activités. Le divertissement s’est épanoui sous des formes variées, des expositions d’éclairage «électrisantes» de l’Exposition universelle de 1904 à Saint-Louis au cinéma et à la radio. L’électricité domestique alimenta bientôt également les réfrigérateurs, les grille-pain, les chauffe-eau, les machines à laver et les fers à repasser. Dans son livre récompensé en 1983, More Work for Mother, Ruth Schwartz Cowan soutient que ces appareils «économes en main-d’œuvre» ont fait plus pour accroître les attentes en matière d’ordre et de propreté du ménage que pour sauver le travail des femmes, mais il ne fait aucun doute qu’ils ont changé la façon dont les Américains vivaient. .

La télévision s’est généralisée à temps pour livrer l’atterrissage sur la lune. Crédits: .

L’un des changements les plus importants et les plus durables concerne l’information et les idées. L’électricité a rendu possible la caméra, ce qui a provoqué l’essor du cinéma. La première projection publique de films a eu lieu à Paris, en 1895, à l’aide d’un appareil inspiré du kinétoscope électrique de Thomas Edison. (Le film montrait des ouvriers d’usine quittant après un quart de travail.) En quelques années, une industrie cinématographique commerciale s’était développée en Europe et en Amérique. Aujourd’hui, nous considérons les films principalement comme des divertissements – surtout compte tenu de l’émergence de l’industrie du divertissement et de la place centrale d’Hollywood dans la vie américaine – mais au début du XXe siècle, de nombreux films (peut-être la plupart) étaient des documentaires et des actualités. Les actualités, une fonctionnalité standard dans les cinémas, sont devenues une source majeure d’informations sur les événements mondiaux et nationaux. Ils étaient également une source de propagande et de désinformation, comme un film de «fake news» de la fin des années 1890 sur l’affaire Dreyfus (un scandale politique français dans lequel un officier de l’armée juive a été accusé d’espionnage lié à l’antisémitisme) et un faux film images de la charge de 1898 sur la colline de San Juan pendant la guerre hispano-américaine.

L’information a conduit à l’essor de la radio et de la télévision. Dans les années 1880, Heinrich Hertz a démontré que les ondes radio étaient une forme de rayonnement électromagnétique – comme le prédit la théorie de Maxwell – et dans les années 1890, le physicien indien Jagadish Chandra Bose a mené une expérience dans laquelle il utilisait des micro-ondes pour allumer la poudre à canon et faire sonner une cloche, prouvant que l’électromagnétique le rayonnement pourrait voyager sans fil. Ces connaissances scientifiques ont jeté les bases des télécommunications modernes et, en 1899, Guglielmo Marconi a envoyé les premiers signaux sans fil à travers la Manche. Les techno-fidéistes – des gens qui font confiance à la technologie – ont proclamé que la radio conduirait à la paix mondiale parce qu’elle permettait aux gens du monde entier de communiquer. Mais c’était un chemin relativement long entre les signaux de Marconi et la radio telle que nous la connaissons: les premiers programmes n’ont été développés que dans les années 1920. Pendant ce temps, la radio n’a rien fait pour empêcher la Grande Guerre de 1914-1918, rebaptisée plus tard la Première Guerre mondiale.

Au début du 20e siècle, il y avait peu de demande de radio au-delà des militaires et des passionnés. Pour persuader les gens d’acheter des radios, les radiodiffuseurs devaient créer du contenu, ce qui exigeait des sponsors, ce qui à son tour contribuait à la croissance de la publicité, du marketing de masse et de la culture de consommation. Entre les années 1920 et 1940, les radios sont devenues un élément incontournable dans les foyers américains, car les programmes faisaient concurrence aux journaux et les remplaçaient souvent en tant que principale source d’information des gens. La radio ne nous a pas apporté la paix dans le monde, mais elle a apporté des nouvelles, de la musique, des pièces de théâtre et des discours présidentiels dans nos vies.

L’histoire de la télévision était similaire: il fallait créer du contenu pour déplacer la technologie dans les foyers américains. Les sponsors commerciaux ont produit de nombreux premiers programmes tels que Texaco Star Theatre et General Electric Theatre. Les réseaux diffusaient également des événements tels que des matchs de baseball et, avec le temps, ils ont commencé à produire du contenu original, en particulier des bulletins de nouvelles. Malgré (ou peut-être à cause de) la qualité médiocre d’une grande partie de cette programmation, la télévision est devenue massivement populaire. Bien que son fondement scientifique impliquait le mouvement de la matière et de l’énergie, son expression technologique était dans le mouvement de l’information, du divertissement et des idées.

La Seconde Guerre mondiale a de nouveau déchiré le monde et les technologies fondées sur la science en faisaient partie intégrante. Les historiens sont presque unanimes à croire que la recherche opérationnelle, la rupture de code, le radar, le sonar et le fusible de proximité ont joué un rôle plus important dans la victoire des Alliés que la bombe atomique, mais c’est la bombe qui a attiré toute l’attention. Le secrétaire américain à la Guerre, Henry Stimson, a promu l’idée que la bombe avait mis le Japon à genoux, permettant aux États-Unis d’éviter une invasion terrestre coûteuse et de sauver des millions de vies américaines. Nous savons maintenant que cette histoire était une invention d’après-guerre destinée à éviter les critiques sur l’utilisation de la bombe, qui a tué 200 000 civils. Les dirigeants américains ont dûment déclaré que la seconde moitié du 20e siècle serait l’ère atomique. Nous aurions des avions atomiques, des trains, des navires et même des voitures atomiques. En 1958, Ford Motor Company a construit un modèle de châssis pour le Nucleon, qui serait alimenté par la vapeur d’un microréacteur. (Inutile de dire qu’il n’a jamais été achevé, mais le modèle peut être vu au Musée Henry Ford de Dearborn, au Michigan.) Dans le cadre du plan Atoms for Peace du président Dwight Eisenhower, les États-Unis développeraient l’énergie nucléaire civile à la fois pour leur propre usage et pour aider les pays en développement du monde entier. Les foyers américains seraient alimentés par l’énergie nucléaire gratuite «trop bon marché pour être mesurés».

La promesse de l’énergie nucléaire n’a jamais été tenue. La marine américaine a construit une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire et a mis ses porte-avions à l’énergie nucléaire (mais pas le reste de la flotte de surface), et le gouvernement a assemblé un cargo à propulsion nucléaire en guise de démonstration. Mais même les petits réacteurs se sont révélés trop chers ou trop risqués pour presque tous les usages civils. Encouragés par le gouvernement américain, les services publics d’électricité dans les années 1950 et 1960 ont commencé à développer une capacité de production nucléaire. En 1979, quelque 72 réacteurs fonctionnaient à travers le pays, principalement dans l’Est et le Midwest. Mais même avant le tristement célèbre accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island cette année-là, la demande de nouveaux réacteurs diminuait parce que les coûts d’immobilisation et de construction ne baissaient pas et que l’opposition du public augmentait. Au cours des cinq années qui ont suivi l’accident, plus de 50 réacteurs prévus aux États-Unis ont été annulés et d’autres ont nécessité des rénovations coûteuses. Les angoisses nucléaires se sont aggravées après la catastrophe de Tchernobyl en 1986 dans l’ex-Union soviétique. Aujourd’hui, les États-Unis produisent environ 20% de leur électricité à partir de centrales nucléaires, ce qui, bien que significatif, n’est guère ce que les boosters des années 1950 avaient prédit.

Alors que certains experts prétendait que le 20e siècle était l’âge atomique, d’autres ont insisté sur le fait que c’était l’ère spatiale. Les enfants américains du milieu du siècle ont grandi en regardant des programmes télévisés de science-fiction centrés sur le rêve de voyages interplanétaires et intergalactiques, en lisant des bandes dessinées mettant en vedette des super-héros d’autres planètes et en écoutant des disques vinyle avec des chansons sur le miracle du voyage spatial. Leurs héros étaient Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace, et John Glenn, le premier Américain à orbiter autour de la Terre. Certains de leurs parents ont même fait des réservations pour un vol vers la lune promis par Pan American World Airways, et Stanley Kubrick a présenté un vol spatial en avion dans son film de 1968, 2001: A Space Odyssey. Le message était clair: en 2001, nous volerions régulièrement dans l’espace extra-atmosphérique.

La physique essentielle nécessaire aux voyages dans l’espace était connue depuis l’époque de Galilée et de Newton, et l’histoire regorge de visionnaires qui ont vu le potentiel des lois du mouvement. Ce qui a rendu la perspective réelle au XXe siècle, c’est l’avènement de la fusée. Robert Goddard est souvent appelé le «père de la fusée moderne», mais ce sont les Allemands, dirigés par le scientifique nazi Wernher von Braun, qui ont construit la première fusée utilisable au monde: le missile V-2. Un programme parallèle de fusées financé par l’armée américaine au Jet Propulsion Laboratory a fait la démonstration de son propre gros missile balistique peu après la guerre. L’opération Paperclip du gouvernement américain a discrètement amené von Braun et son équipe dans les États pour accélérer les travaux, ce qui, entre autres, a finalement conduit au Marshall Space Flight Center de la NASA.

Le World Wide Web a brouillé la frontière entre les producteurs et les consommateurs de médias, un changement aux conséquences culturelles et politiques toujours en cours. Crédits: .

Cet effort scientifique et technique coûteux, poussé par le nationalisme et le financement fédéral, a conduit les Américains à atterrir sur la lune et à rentrer chez eux. Mais le travail n’a pas abouti à des missions de routine avec équipage, encore moins à des vacances. Malgré un enthousiasme continu et, récemment, des investissements privés substantiels, les voyages dans l’espace ont été à peu près un échec. Pourtant, les mêmes fusées qui pourraient lancer des navires avec équipage pourraient propulser des satellites artificiels en orbite terrestre, ce qui a permis d’énormes changements dans notre capacité à collecter et à déplacer des informations. Les télécommunications par satellite nous permettent désormais d’envoyer des informations dans le monde entier à peu près instantanément et à un coût extrêmement bas. Nous pouvons également étudier notre planète d’en haut, ce qui conduit à des avancées significatives dans les prévisions météorologiques, la compréhension du climat, la quantification des changements dans les écosystèmes et les populations humaines, l’analyse des ressources en eau et – grâce au GPS – nous permettant de localiser et de suivre précisément les personnes. L’ironie de la science spatiale est que sa plus grande récompense a été notre capacité à savoir en temps réel ce qui se passe ici sur Terre. À l’instar de la radio et de la télévision, l’espace est devenu un support d’information en mouvement.

Une évolution similaire s’est produite avec la technologie informatique. Les ordinateurs ont été conçus à l’origine pour remplacer les personnes (généralement des femmes) qui effectuaient des calculs laborieux, mais aujourd’hui, ils sont principalement un moyen de stocker, d’accéder et de créer du «contenu». Les ordinateurs sont apparus comme une technologie furtive qui avait beaucoup plus d’impact que ce que nombre de ses pionniers envisageaient. Le président d’IBM Thomas J. Watson est souvent cité comme disant, en 1943, que «je pense qu’il existe un marché mondial pour peut-être cinq ordinateurs.

Les appareils de calcul mécaniques et électromécaniques existaient depuis longtemps, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les responsables américains de la défense ont cherché à accélérer les calculs grâce à l’utilisation de l’électronique – à l’époque, des vannes thermioniques ou des tubes à vide. L’un des résultats a été Whirlwind, un ordinateur à tube en temps réel développé au Massachusetts Institute of Technology comme simulateur de vol pour la marine américaine. Pendant la guerre froide, l’US Air Force a fait de Whirlwind la base d’un système de défense aérienne. Le système semi-automatique d’environnement terrestre (SAGE) était un réseau d’ordinateurs, de radars, de systèmes de télécommunications filaires et sans fil et d’intercepteurs (pilotés et non) à l’échelle du continent qui a fonctionné jusque dans les années 1980. SAGE a été la clé de l’abandon par IBM des machines de tabulation mécaniques pour les ordinateurs numériques mainframe, et il a révélé le potentiel des systèmes de gestion automatisés en réseau à très grande échelle. Son domaine, bien sûr, était l’information – sur une attaque militaire potentielle.

Les premiers ordinateurs centraux étaient si énormes qu’ils remplissaient la meilleure partie d’une pièce. Ils étaient chers et très chauds, nécessitant un refroidissement. Ils semblaient être le genre de technologie que seul un gouvernement, ou une très grande entreprise aux poches profondes, pourrait jamais justifier. Dans les années 80, l’ordinateur personnel a radicalement changé cette perspective. Tout à coup, un ordinateur était quelque chose que toute entreprise pouvait acheter et utiliser non seulement pour des calculs intenses, mais aussi pour gérer des informations.

Ce potentiel a explosé avec la commercialisation d’Internet. Lorsque la US Defense Advanced Research Projects Agency a décidé de développer un réseau de communication numérique sécurisé et tolérant aux pannes, elle avait déjà SAGE comme modèle. Mais SAGE, construit sur un système téléphonique utilisant la commutation mécanique, était également un modèle de ce que les militaires ne voulaient pas, car les centres de commutation centralisés étaient très vulnérables aux attaques. Pour qu’un système de communication soit «survivant», il faudrait qu’il y ait un ensemble de centres, ou nœuds, interconnectés dans un réseau. La solution – ARPANET – a été développée dans les années 1960 par un groupe diversifié de scientifiques et d’ingénieurs financés par le gouvernement américain. Dans les années 80, il a engendré ce que nous appelons Internet. Internet et son application phare, le World Wide Web, ont mis à notre disposition une énorme quantité d’informations, des informations qui ont changé notre façon de vivre et de travailler et qui ont alimenté des industries entièrement nouvelles telles que les médias sociaux, les divertissements téléchargeables, les réunions virtuelles. , achats et rencontres en ligne, covoiturage, etc. En un sens, l’histoire d’Internet est à l’opposé de celle de l’électricité: le secteur privé a développé la production d’électricité, mais il a fallu au gouvernement pour distribuer largement le produit. En revanche, le gouvernement a développé Internet, mais le secteur privé l’a livré dans nos foyers – un rappel que les généralisations occasionnelles sur le développement de la technologie ont tendance à être fausses. Il convient également de rappeler qu’environ un quart des adultes américains n’ont toujours pas accès à Internet à haut débit.

Pourquoi est-ce que l’électricité, les télécommunications et l’informatique ont connu un tel succès, mais l’énergie nucléaire et les voyages spatiaux humains ont été une déception? Il est clair aujourd’hui que cette dernière impliquait de fortes doses de vœux pieux. Le voyage spatial était imprégné de science-fiction, avec des rêves de courage héroïque qui continuent d’alimenter des fantasmes non scientifiques. Bien qu’il se soit avéré assez gérable de lancer des fusées et d’envoyer des satellites en orbite, placer des humains dans l’espace – en particulier pendant une longue période – est resté dangereux et coûteux.

La navette spatiale de la NASA était censée inaugurer une ère de vols spatiaux humains bon marché, voire rentables. Il n’a pas. Jusqu’à présent, personne n’a créé une entreprise lucrative basée sur le concept. Le lancement fin mai de deux astronautes vers la Station spatiale internationale par SpaceX a peut-être changé les possibilités, mais il est trop tôt pour le dire. La plupart des entrepreneurs spatiaux considèrent le tourisme comme la voie de la rentabilité, avec des vols suborbitaux ou peut-être des hôtels spatiaux flottants pour les loisirs zéro g. Peut-être qu’un jour nous les aurons, mais il convient de noter que dans le passé, le tourisme a suivi le développement commercial et la colonisation, et non l’inverse.

L’énergie nucléaire s’est également avérée extrêmement coûteuse, pour la même raison: il en coûte cher pour assurer la sécurité des gens. L’idée d’une électricité trop bon marché pour être mesurée n’a jamais vraiment eu de sens; cette déclaration était basée sur l’idée que de minuscules quantités de combustible à l’uranium bon marché pourraient produire une grande quantité d’énergie, mais le combustible est le moindre des dépenses de l’énergie nucléaire. Les principaux coûts sont la construction, les matériaux et la main-d’œuvre, qui pour les centrales nucléaires sont restés bien plus élevés que pour les autres sources d’énergie, principalement en raison de tous les efforts supplémentaires nécessaires pour assurer la sécurité.

Le risque est souvent un facteur déterminant pour la technologie. Les voyages spatiaux et l’énergie nucléaire impliquent des niveaux de risque qui se sont avérés acceptables dans des contextes militaires, mais généralement pas dans des contextes civils. Et malgré les affirmations de certaines personnes de la Silicon Valley, les investisseurs en capital-risque ne se soucient généralement pas beaucoup du risque. Les gouvernements, en particulier lorsqu’ils se défendent d’ennemis réels ou anticipés, ont été plus entreprenants que la plupart des entrepreneurs. De plus, ni les voyages spatiaux humains ni l’énergie nucléaire ne répondaient à la demande du marché. Tous deux étaient les bébés de gouvernements qui voulaient ces technologies pour des raisons militaires, politiques ou idéologiques. Nous pourrions être tentés de conclure, par conséquent, que le gouvernement devrait rester à l’écart du secteur de la technologie, mais Internet n’a pas non plus été conçu pour répondre à la demande du marché. Il a été financé et développé par le gouvernement américain à des fins militaires. Une fois ouvert à l’usage civil, il a grandi, s’est métamorphosé et, avec le temps, a changé nos vies.

En fait, le gouvernement a joué un rôle dans le succès de toutes les technologies que nous avons examinées ici. Bien que le secteur privé ait amené l’électricité dans les grandes villes – New York, Chicago, St. Louis -, l’Administration de l’électrification rurale du gouvernement fédéral a amené l’électricité dans une grande partie de l’Amérique, aidant à intégrer la radio, les appareils électriques, la télévision et les télécommunications dans la vie quotidienne de chacun. De nombreux investissements privés ont créé ces technologies, mais les transformations qu’elles ont apportées ont été rendues possibles par la «main cachée» du gouvernement, et les citoyens ont souvent fait l’expérience de leur valeur de manière imprévue.

Ces avantages inattendus semblent confirmer le célèbre dicton – attribué à Niels Bohr, Mark Twain et Yogi Berra – selon lequel la prédiction est très difficile, en particulier sur l’avenir. Les historiens répugnent à faire des pronostics parce que dans notre travail, nous voyons comment les généralisations ne résistent souvent pas à l’examen, comment il n’y a jamais deux situations tout à fait identiques et comment les attentes passées des gens ont si souvent été confondues.

Cela dit, l’un des changements déjà en cours dans la circulation de l’information est le brouillage des frontières entre les consommateurs et les producteurs. Dans le passé, le flux d’informations était presque entièrement à sens unique, du journal, de la radio ou de la télévision au lecteur, à l’auditeur ou au téléspectateur. Aujourd’hui, ce flux est de plus en plus bidirectionnel – ce qui était l’un des principaux objectifs de Tim Berners-Lee lorsqu’il a créé le World Wide Web en 1990. Nous, les «consommateurs», pouvons nous contacter via Skype, Zoom et FaceTime; publier des informations via Instagram, Facebook et Snapchat; et utiliser un logiciel pour publier nos propres livres, musique et vidéos, sans quitter nos canapés.

Pour le meilleur ou pour le pire, on peut s’attendre à un brouillage supplémentaire de nombreuses frontières conventionnelles – entre le travail et la maison, entre les «amateurs» et les professionnels, et entre le public et le privé. Nous ne partirons pas en vacances sur Mars de sitôt, mais nous pourrions y avoir des Webcams nous montrant les couchers de soleil martiens.

Crédit: Moritz Stefaner et Christian Lässer

Pour plus de contexte, voir «Visualiser 175 ans de mots dans Scientific American»