Des ordinateurs quantiques entièrement fonctionnels et une nouvelle industrie quantique pourraient apparaître beaucoup plus tôt que beaucoup ne l’avaient prévu – grâce à cinq nouveaux centres nationaux de recherche en science de l’information quantique qui viennent d’être annoncés par le département américain de l’énergie. Ce dernier développement de la loi sur l’initiative nationale quantique récemment lancée, qui a été promulguée en décembre 2018, s’accompagne d’un financement de 625 millions de dollars sur cinq ans.

C’est une énorme affaire: pour la première fois, des chercheurs du monde universitaire, des laboratoires nationaux américains et de l’industrie travailleront côte à côte pour accélérer la recherche fondamentale en sciences de l’information quantique. Et davantage de recherches devraient nous rapprocher des technologies quantiques avancées et du plus grand objectif de la science de l’information quantique, créer un ordinateur quantique tolérant aux pannes qui peut calculer indéfiniment sans erreurs.

Pourquoi avons-nous besoin d’ordinateurs quantiques? Nous en avons besoin pour accélérer le processus de découverte scientifique afin de pouvoir relever certains de nos plus grands défis mondiaux, de la conception de nouveaux matériaux pour des usines et des batteries de captage du carbone plus efficaces à de meilleurs médicaments et vaccins. Traditionnellement, la conception des matériaux a beaucoup dépendu soit d’accidents heureux, soit d’un long et fastidieux processus itératif d’expérimentation. Au cours du dernier demi-siècle, les ordinateurs classiques ont grandement accéléré ce processus en effectuant des simulations moléculaires. Pourtant, les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler des molécules complexes avec suffisamment de précision, et c’est là que l’informatique quantique pourra vous aider.

Les ordinateurs quantiques s’appuient sur les mêmes règles physiques que les atomes pour manipuler les informations. Tout comme les ordinateurs traditionnels et classiques exécutent des circuits logiques pour exécuter des programmes logiciels, les ordinateurs quantiques utilisent les phénomènes physiques de superposition, d’intrication et d’interférence pour exécuter des circuits quantiques. Un jour prochain, ils devraient pouvoir effectuer des calculs mathématiques hors de portée des supercalculateurs classiques actuels et futurs les plus avancés.

Mais pour y arriver, nous devrons construire des machines quantiques qui calculent sans erreur. Les ordinateurs quantiques reposent sur des qubits fragiles, abréviation de bits quantiques, qui ne sont utiles que lorsqu’ils sont dans un état quantique délicat. Toute perturbation externe ou «bruit», comme la chaleur, la lumière ou les vibrations, arrache inévitablement ces qubits de leur état quantique et les transforme en bits réguliers.

Surmonter cet obstacle dépasse les limites d’une seule équipe, et nous avons besoin de dizaines de scientifiques du monde universitaire, des laboratoires nationaux et de l’industrie pour y parvenir. C’est là que les nouveaux centres entrent en jeu. Enfin, ils permettront aux talents de tous nos secteurs de R&D de travailler ensemble sur des problématiques quantiques.

Prenez le problème de la construction d’un système quantique qui calculerait sans erreurs. Nos meilleures théories estiment que pour y arriver, nous devrions construire des machines avec des dizaines de millions de qubits sur une seule puce refroidie. Mais nous ne voulons pas refroidir des puces quantiques de la taille d’un terrain de football. Pour l’éviter, nous avons besoin de nombreuses avancées, ce qui signifie que nous devons investir dans la recherche à grande échelle. Heureusement, certains des derniers résultats montrent qu’il est possible de réduire le nombre de qubits dont nous avons besoin pour mettre en œuvre des codes de correction d’erreurs.

Mais même si nous y parvenons, nous devrons surmonter un autre obstacle: relier les processeurs quantiques, tout comme nous connectons les puces informatiques d’aujourd’hui à l’intérieur des centres de données à l’aide d’intranets. Cela nécessite des interconnexions quantiques qui transfèrent les informations quantiques fragiles stockées dans les qubits du processeur dans un format quantique différent (par exemple, des photons) qui «communiquent» les données à un autre processeur. Les progrès dans ce domaine doivent unir des technologies disparates telles que les qubits supraconducteurs et la fibre optique, tout en résolvant des défis exceptionnels en science des matériaux et en communications quantiques.

Les équipes de recherche pourraient probablement résoudre ces problèmes et de nombreux autres défis auxquels la communauté des sciences de l’information quantique est confrontée individuellement. Mais cela prendrait des décennies, et nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre aussi longtemps. Les partenariats et la collaboration, à travers les nouveaux centres, nous offriront la chance de faire le saut quantique dont nous avons besoin. Avec une vision à long terme consistant à établir un écosystème quantique national robuste, les universités, les laboratoires nationaux et les partenaires industriels ont enfin une feuille de route quantique.

Il appartient maintenant à tous les partenaires dans cet effort conjoint de créer un écosystème et une industrie quantiques. Nous aurons besoin de l’esprit, du talent, de la créativité et de l’enthousiasme d’une main-d’œuvre quantique qualifiée et diversifiée pour y parvenir.