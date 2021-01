(Photo: Présidence)

Le premier lot de l’ingrédient actif à fabriquer 6 millions de vaccins Oxford-AstraZeneca est arrivé ce mercredi de Buenos Aires, en Argentine, à l’aéroport international de Mexico (AICM). Cela a été confirmé par le médecin Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la Santé.

Le vol Aeromexico a atterri au terminal numéro 2, vers 04h05, le 20 janvier. L’envoi a été approuvé par l’Administration nationale des médicaments, des aliments et de la technologie médicale (ANMAT) sous l’utilisation d’urgence de cette formule pour son application en Argentine.

«La cargaison en vrac d’Astra Zeneca est arrivée, il s’agit d’un volume liquide de 5 230 litres de substance active du vaccin. Ce n’est pas pour une application immédiate … le but est qu’il arrive à l’usine de Liomont dans l’État du Mexique pour le processus de conditionnement et il devrait être prêt à la fin du mois de mars. En cumul il y aura 77,4 millions de doses, qui ont été contractées par le gouvernement mexicain pour le Mexique, pour le marché latino-américain, l’usine produira 200 millions de doses», A expliqué López-Gatell lors d’une conférence de presse du Palais national de Mexico.

Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a célébré l’arrivée de la cargaison et a remercié le président argentin et les personnes impliquées dans le plan.

«La substance active AztraZeneca est arrivée comme convenu par les présidents López Obrador et Alberto Fernández, un ami fidèle du Mexique. Notre gratitude aux laboratoires mAbxience à Buenos Aires. Merci laboratoire Liomont et Slim Foundation “, a déclaré l’agent des relations extérieures du Mexique via son compte Twitter.

Le processus de production du vaccin Oxford-AztraZeneca a débuté en Argentine via le pôle biotechnologique mAbxience (Grupo Insud), tandis qu’au Mexique, le laboratoire Liomont sera en charge de compléter le processus de stabilisation, de fabrication et de conditionnement du médicament.

Dans le contexte, le plan de vaccination dans les deux pays continue d’avancer, puisqu’en Argentine un approvisionnement de 22,4 millions de doses de vaccins est attendu, tandis qu’au Mexique, selon les informations du ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, un préachat de 77,4 millions de doses a été effectué.

Cet envoi répond à un travail de collaboration dans lequel trois nations ont été impliquées, tant le secteur public que le secteur des entreprises. D’une part, il y a le Mexique, l’Argentine et le Royaume-Uni, qui ont fourni les plates-formes de communication adéquates pour l’adaptation de la création, la production et la distribution de l’inoculant, tandis que l’Université de Oxford, les laboratoires AstraZeneca et la Fondation Carlos Slim ils ont fait de même dans la recherche scientifique et la coopération en matière de ressources qui ont abouti au vaccin qui sera bientôt produit en masse au Mexique.

L’arrivée du principe actif a lieu au milieu d’une pandémie qui se durcit de plus en plus sur le sol mexicain, car au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a confirmé 8074 nouveaux cas de COVID-19, avec lequel le nombre d’infections accumulées s’élevait à 1,649,502. Alors qu’avec 544 nouveaux décès, Le Mexique est arrivé à 141248 décèss pour les complications de la maladie.

Selon le total des tests appliqués et les résultats confirmés du COVID-19, la positivité au Mexique est à un 44%.

Concernant les niveaux épidémiologiques des feux tricolores, 10 états restent en rouge: Mexico, État du Mexique, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Coahuila et Nuevo León; au contraire, en couleur vert, seulement Campeche.

Dans Jaune il existe deux entités: Chiapas et Chihuahua; et en Orange les 19 États restants: Basse Californie, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo et Yucatán.

