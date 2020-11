(Photo: .)

Le gouvernement mexicain a ouvert un nouveau front dans la bataille pour les droits des travailleurs avec son initiative de restreindre «l’externalisation» ou l’externalisation, en cours de discussion au Congrès, où les défenseurs du régime préviennent que 5 millions de travailleurs sont en danger.

“Interdire la sous-traitance au Mexique de manière généralisée aurait des effets très pernicieux sur le monde du travail et en général sur l’économie mexicaine”, a déclaré Elías Micha, directeur du groupe d’entreprises Tallentia MX, dans une interview ce jeudi.

RÉFORME NÉOLIBÉRALE?

Le président actuel, Andrés Manuel López Obrador, a envoyé une initiative au Congrès le 12 novembre pour interdire cette pratique comme «abusive» et héritée de la «période néolibérale». (PHOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO)

Tallentia MX défend la Externalisation ou l’externalisation des entreprises, qui fait partie de la réforme du travail de 2012 promulguée par l’ancien président Felipe Calderón.

Le système permet à une entreprise de déléguer la fourniture de services à un tiers, ce qui permet jusqu’à 50% de réduction des coûts.

Mais 23% des emplois formels enregistrés auprès de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) dépendent de ce chiffre, dit Elías.

Les personnes qui perdraient leur emploi se retrouveraient sur le marché informel, qui représente déjà plus de 55% de la main-d’œuvre au Mexique, prédit le représentant des entreprises. (Photo: Présidence du Mexique)

De plus, détaille-t-il, près de 45% du personnel des petites et moyennes entreprises (PME) et des grandes entreprises est sous-traité. Représente 35% du personnel de service, 30% du commerce et 25% de la fabrication, commente-t-il.

“En interdisant la sous-traitance, ces millions de personnes devraient être intégrées dans les structures des entreprises contractantes dans un laps de temps très court, ce qui, avec la situation économique actuelle due à la pandémie, est une tâche qui serait très difficile”, approfondit Elías.

Le directeur de Tallentia MX cite une étude du Colegio de México (Colmex) qui suggère que l’externalisation réduit l’informalité dans le secteur dans lequel elle est mise en œuvre entre 22% et 33%.

UN ABUS

Le parquet soutient qu’il y a plus de 6 000 entreprises de sous-traitance illégales qui échappent au Trésor pour plus de 21 000 millions de pesos par an. (Photo: Cuartoscuro)

En revanche, le parquet soutient qu’il existe plus de 6000 entreprises de sous-traitance illégales qui échappent au Trésor pendant plus de 21 000 millions de pesos par an.

Il y a 1 200 entreprises qui gèrent le régime de sous-traitance illégale avec plus de 862 000 travailleurs dont les droits du travail sont affectés, a indiqué l’avocat fédéral des impôts, Carlos Romero, lors du Parlement ouvert que le Congrès a organisé cette semaine.

Jorge Sales Boyoli, avocat spécialisé en droit du travail, reconnaît que la sous-traitance a entraîné des abus.

“Le diagnostic qui a été posé sur le problème de la sous-traitance au Mexique, par l’exécutif fédéral, nous semble adéquat”, a déclaré à Efe le coordinateur national du Comité du droit du travail de l’Association nationale des avocats d’affaires (Anade ).

MAUVAIS RECOURS

L’avocat recommande de l’adapter pour que l’entrée en vigueur soit prolongée de six mois, en intégrant l’intéressement et en définissant des services spécialisés. (Photo: Cuartoscuro)

Mais le partenaire du cabinet Sales Boyoli, spécialisé dans les droits du travail, considère que la réforme n’est pas nécessaire en faisant valoir qu’elle traite plus un symptôme que la maladie.

“Cette initiative n’était pas nécessaire, mais un contrôle adéquat et un contrôle adéquat de la part des autorités, mais puisque cette décision a été prise, il nous semble qu’elle peut aider à éviter la sous-cotation, elle peut contribuer à réduire la fraude fiscale”, détaille-t-il.

L’avocat recommande de l’adapter pour que l’entrée en vigueur est prolongée de six mois, intégrer l’intéressement et définir des services spécialisés.

Il remet également en question le manque de vision du marché du travail de la réforme, car au Mexique 99% des employeurs emploient 10 personnes ou moins, donc seulement le règlement n’affecterait que 10% de la population employée du pays.

«Cette initiative n’entraînera pas l’effondrement de l’usine de production de ce pays, ni la faillite de tous les entrepreneurs, il me semble donc que cela doit être vu dans sa dimension propre», dit-il.

Sales Boyoli rejette également le fait que l’initiative originale de López Obrador criminalise «l’externalisation».

“Il me semble que dire qu’il est criminalisé est un peu disproportionné, oui il y a certains comportements qui sont criminalisés comme un crime, mais c’est avant l’entrée de cette initiative”, précis.

TRÊVE

Bien que le chef de gauche ait averti que cette trêve était conditionnelle. (PHOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO)

Malgré la force de l’annonce, le président a promis de revoir l’initiative après une réunion avec le Conseil de coordination des entreprises (CCE), elle s’est donc arrêtée dans le Congrès pour votre avis.

Bien que le chef de gauche ait averti que cette la trêve est conditionnelle.

“Nous allons parvenir à un accord qui protège les travailleurs, qu’il n’y a pas de fraude et qu’en même temps des facilités sont données aux entreprises”, a-t-il promis mardi.

