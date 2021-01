Facundo Arana mène des campagnes de dons depuis de nombreuses années

À Facundo Arana Il se caractérise par leur solidarité. L’acteur bien connu et aimé prend toutes les campagnes de dons sur son épaule et n’hésite pas à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Soit d’enregistrer une vidéo, de poser pour une photo avec une affiche sensibilisant au don de sang, soit depuis votre compte Instagram personnel.

Dans ce réseau social – dans lequel il compte près de 700000 abonnés – il partage également généralement des images de la famille qu’il a formée avec sa femme, Maria Susini, et leurs trois enfants: Inde, 12 ans et les jumeaux Yaco et Lande, sur 11.

A cette occasion, il a utilisé son compte pour dédier un poste à celui qui était le médecin qui l’a opéré d’un lymphome à l’âge de 17 ans. Et qu’aujourd’hui il est son ami et fait partie de sa famille puisqu’il est le parrain de ses enfants. Selon Facundo dans le post qu’il a publié ce jeudi matin, Javier Ureta Sáenz Peña –Javo, pour ses intimes – il a été testé positif au coronavirus et est hospitalisé.

L’acteur a partagé un texte émouvant dans lequel il exposait son inquiétude pour la situation de santé que traverse son ami. Et il l’a fait à côté d’une photo d’il y a 32 ans. En 1989, alors qu’il avait 17 ans et qu’il a eu un lymphome hodgkinien combiné découvert.

Facundo et Javier, son médecin d’alors, aujourd’hui ami de la famille

«On riait là-bas (sur la photo) car quelques jours auparavant, il m’avait opéré sous anesthésie locale pendant près de quatre heures! Qui dirait …! », A déclaré l’acteur à propos du médecin qui à l’époque avait 34 ans et était en charge de la chirurgie qui lui a sauvé la vie. “Le souvenir dans mon âme était comme il m’a emmené dans une salle d’opération et a sorti tout ce qui était laid comme si c’était du poison “, Relatif à Facundo.

Et il a ajouté: «La précision de sa main et savoir à qui se référer immédiatement après le diagnostic ils étaient définitifs pour sauver ma vie, qui a alors de jolis virages: aujourd’hui, il est le parrain d’un de mes chiots».

Le message contient deux photos: l’une d’elles en 1989, lors de leur rencontre, et l’autre de la dernière nouvelle année, il y a à peine deux semaines. Il y a Javier et sa femme Sara – “son grand partenaire de vie”, comme Arana le décrit – posant et souriant à la caméra, célébrant l’arrivée de 2021 et laissant derrière lui une année que beaucoup voudront oublier.

Javier et Sara, la deuxième photo que Facundo Arana a partagée de son médecin

Et il s’est arrêté pour parler de la santé de son médecin qui a contracté un coronavirus et est hospitalisé. «Maintenant, il dort, se bat pour sa vie, ce qu’il voulait compliquer avec la pneumonie», a déclaré l’acteur à ses partisans, avec lesquels il voulait partager la belle amitié qui l’unit à Javier, pour qui aujourd’hui il demande de toute son âme, comme il l’a exprimé dans le post. “Je demande à Dieu de récupérer. Je prie ceux qui savent prier de le garder dans leurs prières. Qui ne prie pas, s’il vous plaît, gardez-le à l’esprit », a écrit l’acteur.

“Javo représente l’intégrité, le respect de l’autre, l’honnêteté, l’empathie, la loyauté et la volonté de vivre. C’est un ami inconditionnel et un gars sensationnel », Facundo a décrit Javier, son médecin et ami qui se bat aujourd’hui pour sa vie, avec ses proches et sa famille priant et lui demandant de se remettre bientôt.

Force, Javo! “, écrivait Facundo à la fin de son message dans lequel il souhaite de tout son être que son ami réussisse. Pour lui, pour sa famille et pour tous ceux qui l’aiment.

