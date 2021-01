À San Antonio de Areco, ils ont dénoncé la casse de 9 silobags

Pour le secteur agricole, 2021 a démarré de manière très similaire à l’année dernière, avec l’arrêt de la commercialisation des céréales par décisions du ministère de l’Agriculture et avec l’insécurité rurale comme protagoniste par la casse des silobags.

Selon les données fournies par le secteur privé, en 2020, plus de 160 silobags se sont cassés. Les provinces les plus touchées sont Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires et Entre Ríos. Mais les producteurs ont également été confrontés ces derniers mois, à des incendies intentionnels dans leurs champs et à des vols de biens et de machines agricoles. La plupart des cas n’ont pas été élucidés.

Malgré le dialogue initié par les Ministères de l’Agriculture et de la Sécurité en 2020, il n’y a pas eu de déclaration forte de l’administration du Alberto Fernandez répudier les faits. En outre, aucun progrès n’a été enregistré dans le débat au Congrès national sur les différentes initiatives présentées pour alourdir les peines de la criminalité rurale. “Détruire une silobolsa, c’est détruire le travail et c’est pourquoi nous avons présenté un projet de loi pour punir le vandalisme rural”, expliquait à l’époque le chef de la Chambre des députés, Sergio Massa.

Une autre image du vandalisme à San Antonio de Areco

Au cours de l’année écoulée également, une commission a été créée par résolution ministérielle pour étudier les crimes subis par les producteurs, coordonnant le Conseil fédéral de l’agriculture et le Conseil de sécurité intérieure sur les questions inhérentes aux politiques de sécurité rurale.

Nouveaux cas

Dans les premiers jours de 2021, l’insécurité rurale a de nouveau frappé les producteurs et des alertes ont été activées parmi les membres du secteur. Dans les dernières heures et via les réseaux sociaux, les dirigeants de l’Association régionale des producteurs de San Antonio de Areco ont dénoncé la casse de 9 silobags dans trois établissements ruraux différents.

Comme il a commenté Infobae le président de l’Association, Martin Sturla, les deux premiers cas ont été enregistrés dans la nuit de mercredi dernier. Dans l’un des champs, situé dans la ville de Santa Coloma, entre Areco et Baradero, il y a eu rupture de quatre silobags contenant du soja. Dans l’autre établissement rural, ils ont cassé trois silobags avec du maïs, du blé et du soja. Dans les deux cas, les criminels n’ont fait que causer des dommages en cassant la silobolsa, sans voler le grain stocké.

L’une des attaques de l’année dernière à Carcarañá

Où s’il y avait vol de la marchandise, c’était la semaine dernière dans un champ de la route provinciale 31, avec la casse de deux sacs de silo de blé, dont 7 tonnes de céréales ont été volées.

Bien que tous les événements aient été signalés aux autorités policières, ils n’ont pas encore été élucidés. Et c’est ce qui inquiète le plus les producteurs, à savoir que les responsables ne peuvent pas être arrêtés.

“Tout cela génère de l’impuissance”, a déclaré Sturla dans un dialogue avec ce médium, ajoutant: «C’est la première fois que nous devons faire face à une situation de ces caractéristiques dans notre quartier, où sûrement l’idéologique est derrière chacune des attaques. Nous sommes en contact avec des entités au niveau national et provincial. Nous devons agir avant ce type d’événement ».

Avantages de la silobolsa

La silobolsa, invention nationale lancée sur le marché dans les années 90, est un système qui Il permet de stocker des grains secs de maïs, de soja, de blé, de tournesol et de riz dans l’établissement de production lui-même, à faible coût et dans des conditions de qualité optimales.

Un rapport de la Bourse de Rosario (BCR) a déclaré que la technologie de stockage des céréales dans des sacs en plastique était essentielle pour accroître l’efficacité et la coordination du système de commercialisation de notre pays.

Au cours des deux dernières décennies, la capacité de stockage d’une production qui a doublé a augmenté, réduisant de moitié le coût de ce service en raison de l’offre accrue et de la concurrence avec d’autres systèmes, comme les silos fixes. On estime que lors des dernières campagnes, 45 millions de tonnes en moyenne ont été collectées avec cette méthode.

