Une situation particulière a été vécue à Boca pendant le complément en le Superclásico contre River joué à La Bombonera. Le complément venait de commencer quand Buffarini a accroché pour le milieu en position 8 et a mis une balle en profondeur pour Ramon Ábila, qui a plongé en avant sur un hors-jeu ignoré par le juge de touche. Wanchope est resté main dans la main avec Franco Armani et a Mauro Zarate libre de lui passer le ballon, mais il a été retardé dans la définition et a été intercepté par le gardien millionnaire.

Immédiatement après, les 19 l’ont récriminée. “Le c … de ta mère”, était le cri de colère dans l’air de Zárate, qui faisait des gestes et faisait des gestes encore et encore. L’avant-centre qui avait marqué 1-0 en faveur de l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo savait qu’il avait pris une mauvaise décision, bien qu’il ait tenté d’expliquer qu’il ne l’avait jamais eu dans son champ de vision.

Ils étaient à 9 minutes du complément, deux avant que Russo ne les remplace sur le terrain (c’était une décision tactique; cela n’avait rien à voir avec leur combat). A leur place sont entrés Franco Soldano et Carlos Tevez, qui ont été sérieusement isolés dans l’offensive par l’expulsion rapide de Jorman Campuzano. Déjà sur le banc de relais, Zárate a continué à le récriminer pour le jeu qui aurait pu signifier 2-0 pour lui Xeneize. Les caméras les pointèrent pendant plusieurs minutes et le visage de quelques amis du MZ19 persistait, incrédule devant la décision de son partenaire, qui jurait à maintes reprises de ne jamais l’avoir vu. L’ancien Vélez, à qui l’on reprochait à maintes reprises son excès d’individualisme, souffrit aujourd’hui de première main celui d’un de ses acolytes assaillants.

Le temps est devenu épais sur le banc des remplaçants locaux après que le millionnaire a déformé l’histoire avec les buts de Federico Girotti et Rafael Santos Borré. Les hommes de Gallardo ont profité de la supériorité numérique et des échecs de la défense xeneize pour causer des inconvénients. A la fin, Sebastián Villa a marqué le 2-2 après la qualification de Carlos Tevez pour calmer un peu les esprits à Boca.

