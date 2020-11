Le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde pendant le match entre le Real Madrid et l’Inter de Mián au stade Alfredo Di Stefano. .

le Real Madrid, avec les absences clés de Sergio Ramos et Karim Benzema, se mesure ce mercredi à l’Inter de San Siro, en quoi ce sera une finale anticipée au sein du groupe B pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’entraîneur français Zinedine Zidane n’a récupéré que le Brésilien Casemiro, en ce qui concerne le fléau des pertes avec lequel il a affronté le match contre Villarreal (1-1). Le capitaine et le buteur sont rejoints par les absences de Federico Valverde, Luka Jovic et Álvaro Odriozola en raison d’une blessure, en plus du défenseur brésilien Eder Militao, qui a de nouveau donné un résultat indéterminé au test PCR de l’UEFA.

Au match aller, les hommes de Zizou l’ont emporté 2-0 jusqu’à ce que les buts de Lautaro Martínez et Ivan Perisic arrivent pour égaliser le score. Enfin à 80 minutes, Rodrygo lui a donné les trois points convoités: “Nous avons joué une carte et ça s’est bien passé”, a déclaré le capitaine après le match, comprenant qu’ils étaient sur le point de le perdre.

Trois points qui ont donné de l’air et ont quitté Madrid avec quatre dans leur casier après trois matchs, mais conscients que le match retour contre l’Inter est comme une égalité et qu’ils doivent marquer.

Si les meringues ont peu de place pour l’erreur, Les Italiens sont complètement sur les cordes, après avoir ajouté seulement deux points lors de leurs trois premiers matchs et avoir atteint la moitié de la phase de groupes en tant que dernier coureur.

Les hommes de l’entraîneur Antonio Conte, qui n’ont pas atteint les 16 derniers de la Coupe d’Europe depuis 2012, ils avaient besoin d’un retour angoissant ce dimanche pour vaincre Torino 4-2, après avoir perdu 0-2, et ils l’ont réalisé mené par un doublé de Lukaku et un but chacun de Lautaro et du Chilien Alexis Sánchez.

Avec les victimes confirmées du Serbe Aleksandar Kolarov et du Croate Marcelo Brozovic, L’Inter sera confié à son trio défensif formé par le Slovaque Milan Skriniar, le Néerlandais Stefan De Vrij et l’Italien Alessandro Bastoni.

Roberto Gagliardini, Nicoló Barella et le Chilien Arturo vidal fera la une des journaux au centre du terrain, soutenus par les groupes de l’ancien madridista marocain Achraf hakimi et l’Anglais Ashley Young, avec les intouchables Lautaro et Lukaku à l’avant.

Bataille technique et mentale en vue à San Siro, contre un Inter déterminé à changer la dynamique après tomber dans la phase de groupes de la compétition au cours des deux dernières saisons.

FORMATIONS POSSIBLES:

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro et Lukaku.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Mariano et Vinicius.

TEMPS: 20h00 GMT (17h00 ARG-URU / 16h00 CHI / 15h00 COL-PER-MEX)

LA TÉLÉ: ESPN 2

STADE: San Siro

