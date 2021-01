Dans l’image, des acteurs internationaux. . / Marcelo Endelli / Archives

Sao Paulo, 21 janvier . .- Le Porto Alegre International a humilié Sao Paulo, son principal rival, mercredi avec une victoire 1-5 lors de la trente et unième jour du championnat brésilien et met ainsi la main au titre pour celui que les deux équipes combattent au corps à corps.

Après la fête des buts au stade Morumbí, l’Inter est monté en tête du classement avec 59 points et détrôné un Sao Paulo abattu, qui est sur les talons avec 57 points, à sept jours de la finale du tournoi.

Le grand protagoniste de la victoire à l’extérieur était Yuri Alberto, qui a mis la cerise sur le gâteau en marquant un triplé mémorable en seconde période qui a fini par déloger l’équipe dirigée par Fernando Diniz.

Le “Colorado” s’est imposé dès la première minute. L’Argentin Víctor Cuesta a ouvert le score avec une tête et Caio a prolongé l’avance même en première mi-temps, ouvrant la voie à un titre que l’Inter n’a pas remporté depuis 1979.

Luciano, pour sa part, a marqué le seul de l’équipe de São Paulo.

Sao Paulo a ressenti le manque de défense de l’Equatorien Robert Alboreda, suspendu après avoir reçu son troisième carton jaune lors du dernier match.

L’Espagnol Juanfran a débuté le match après avoir été remplacé dimanche dernier après avoir subi un coup à l’avant-bras gauche, mais a été remplacé en seconde période par Paulinho Bóia après avoir échoué en défense.

Mercredi également, l’Atlético Mineiro, dirigé par l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli, et le Gremio ont fait match nul 1-1 à Porto Alegre avec des buts de Hyoran, aux tirs au but, et d’Everton, respectivement.

Après le match, l’équipe du Minas Gerais reste en troisième position, avec 54 points et sans renoncer encore au titre, mais pourrait perdre la position en fonction du résultat ce jeudi entre Palmeiras et Flamengo, autres candidats à la victoire. Le tournoi.

La Guilde, pour sa part, est toujours garée en sixième position avec 51 points.

Dans un autre match de la journée, Coritiba et Fluminense ont fait match nul 3-3, tandis que Bahía a de nouveau gagné après 8 matchs sans savourer la victoire et a battu Athlético Paranaense 1-0.

Botafogo, la lanterne rouge du classement, a perdu 1-3 contre l’Atlético Goianiense et a sombré encore plus loin dans le tableau avec 23 points.

Bragantino a battu Vasco da Gama 4-1, avec un doublé de Claudinho.