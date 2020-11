Photographie M&R

Le FBI a un dossier de demandes de casier judiciaire, nécessaires à l’acquisition d’armes. La forte polarisation politique et sociale fait craindre une flambée de violence liée aux élections

Jamais auparavant autant d’Américains n’avaient demandé leur casier judiciaire au FBI afin de pouvoir acquérir une arme comme en 2020, à trois mois de la fin d’une année marquée par la pandémie de coronavirus mais aussi par les violentes manifestations autour au mouvement #BlackLivesMatter et à l’émergence de groupes armés suprémacistes et d’extrême droite.

Selon les dernières données publiées par le FBI, jusqu’à fin septembre, ils avaient reçu 28,82 millions de demandes de casier judiciaire pour l’achat d’armes, ce qui dépasse le record atteint en 2019, alors qu’un total de 28,36 demandes ont été faites. type, le nombre le plus élevé depuis 1998, lorsque cette question a commencé à être surveillée.

Malgré la baisse de septembre, alors qu’il y avait 2,89 millions de chèques dans le système national de casier judiciaire instantané (NICS) du FBI, les données restent les plus élevées enregistrées en ce mois de l’année à ce jour, tandis que juillet montre le record mensuel en 2020, avec 3,93 millions.

Bien que la demande de casier judiciaire ne corresponde pas automatiquement à l’acquisition d’une arme, c’est la source la plus approximative du pays pour connaître le nombre d’armes vendues, puisque quiconque veut en acquérir une doit passer par là procédure préalable.

Les experts et les vendeurs d’armes ont attribué l’augmentation des ventes à la pandémie, qui aurait poussé de nombreux citoyens à acquérir de nouveaux pistolets, fusils et autres armes pour leur défense. La situation dans le pays, dans laquelle des manifestations contre la brutalité policière ont eu lieu ces derniers mois et où les attaques de groupes extrémistes des deux spectres se sont également multipliées, y ont également contribué.

Smith & Wesson, l’une des plus grandes sociétés d’armement des États-Unis, a rapporté en septembre que, au cours du dernier trimestre, ses ventes avaient augmenté de 128% par rapport à la même période de 2019, à 278 millions de dollars.

Son président, Mark Smith, a attribué le record des ventes au nombre croissant de citoyens qui achètent des armes pour la première fois, ainsi qu’à la capacité de l’entreprise à répondre à l’augmentation de la demande grâce à «son modèle de fabrication flexible». .

Sturm, Rugers & Co. a également vu ses ventes monter en flèche. Son président, Christopher Killoy, a reconnu en juillet que la société avait du mal à répondre à la demande. “L’incroyable augmentation de la demande a dépassé notre capacité de production”, a-t-il déclaré, assurant qu’au cours des 30 ans d’histoire de l’entreprise dans l’industrie, la demande 2020 est “la plus élevée que nous ayons jamais vue”, y compris les armes à feu. agression.

Killoy a attribué l’intérêt croissant des Américains à acquérir des armes pour leur protection personnelle et celle de leur maison «à la pandémie continue de COVID-19, aux manifestations, manifestations et altercations qui ont eu lieu dans de nombreuses villes des États-Unis et en Enfin, l’appel de certains à réduire les fonds et l’autorité des différentes forces de sécurité.

ARMES ET MUNITIONS EN RUPTURE DE STOCK

Et non seulement les armes sont vendues, mais aussi les munitions pour les charger. Ces derniers mois, il y a eu des moments de pénurie. Selon Larry Hyatt, propriétaire de Hyatt Guns, à Charlotte, en Caroline du Nord, en septembre, les ventes d’armes à feu ont chuté en raison du manque d’approvisionnement de certaines des armes les plus demandées, qui «sont en rupture de stock».

«Ce qui reste, ce sont des armes vraiment exotiques et très coûteuses», dit-il. Il est également difficile de trouver des munitions des calibres les plus demandés, ajoute-t-il, précisant qu’il a dû rationner les ventes à une caisse de munitions par acheteur, dont certains conduisent jusqu’à une heure pour l’acquérir.

En règle générale, aux États-Unis, en année électorale, les ventes ont tendance à augmenter, bien que la possibilité d’une victoire du démocrate John Biden puisse également être considérée comme l’un des facteurs qui poussent certains Américains à acquérir des armes.

Si l’ancien vice-président l’emporte, un contrôle accru des armes est attendu, en particulier des fusils semi-automatiques controversés, utilisés dans certains des meurtres les plus graves de ces dernières années, qui ont fait grimper leur vente ces derniers mois.

Le fait que dans les maisons des États-Unis il y ait un plus grand nombre d’armes est préoccupant, étant donné l’atmosphère de tension politique qui règne dans le pays aux portes des élections présidentielles, qui sont précédées d’allégations de fraude possible le président, Donald Trump.

“La rhétorique irresponsable de Trump a une longue histoire d’inspiration pour les groupes haineux et en ne corrigeant pas notre système de vérification des antécédents criminels, elle pourrait maintenant aider ces mêmes groupes à s’armer”, a récemment déclaré John Feinblatt à Forbes. Président d’Everytown for Gun Safety, une organisation de contrôle des armes à feu.

PRÉSENCE D’ARMES DANS LES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Comme le souligne Brady, un groupe engagé dans la prévention de la violence armée, aux États-Unis, il n’existe pas de loi fédérale interdisant la présence d’armes dans les bureaux de vote, mais il appartient aux États de légiférer en la matière. Beaucoup d’entre eux permettent donc leur présence.

La présence d’armes à feu, prévient cette organisation, peut constituer «des obstacles pour les citoyens qui tentent de voter en personne» dans les bureaux de vote et peut servir «de moyen d’intimidation».

En ce sens, selon l’initiative Guns Down America, lors des élections de 2016, au moins 85 électeurs dans 28 États ont déclaré avoir vu des armes à feu dans les bureaux de vote dans les douze heures après avoir mené une campagne pour demander à se rendre aux urnes. cas légers d’intimidation armée.

RISQUE RÉEL DE VIOLENCE

Ainsi, Bruce Hoffman, expert au Council on Foreign Relations (CFR), estime qu’il existe un risque «très réel» que les forces extrémistes perturbent les élections, notant que certains des plus fervents défenseurs de Trump, comme le mouvement QAnon également en tant que «milices armées», ils ont promis de «recourir à la violence» en cas de défaite du président.

Le principal défi, selon Hoffman, est qu’il ne s’agit pas d’un mouvement «monolithique» mais plutôt de toute une série de groupes et collectifs de niveaux différents, avec «différents degrés d’organisation et de cohésion», y compris des suprémacistes blancs, des éléments anti-gouvernementaux. et les anarchistes. Selon cet expert, on estime qu’il pourrait y avoir jusqu’à 300 milices armées différentes dans le pays avec entre 15 000 et 20 000 membres «bien armés et souvent avec une formation militaire, actifs dans chaque état».

«Sept mois d’emprisonnement en raison de la pandémie à travers les États-Unis, ainsi que près de 13 500 manifestations et manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays depuis le meurtre de George Floyd – un Afro-américain décédé en garde à vue -, la grande majorité d’entre eux pacifiques, ils ont exacerbé les tensions et polarisé les positions politiques à un point peut-être inédit depuis les années 1960 », reconnaît l’expert du CFR.

Comme le souligne Hoffman, on ne sait pas comment ces entités extrémistes réagiront si le résultat du 3 novembre est retardé ou contesté, ou si Trump n’est pas réélu. «En somme, ce sont des élections comme aucun Américain n’a jamais connu. La certitude d’un processus électoral et d’un transfert ordonné des pouvoirs que les Américains ont longtemps tenu pour acquis est de plus en plus remise en question », résume-t-il.

