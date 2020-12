Zlatan Ibrahimovic, la grande figure de Milan (Photo: REUTERS / Ciro De Luca)

Zlatan IbrahimovicÀ l’âge de 39 ans, il est devenu une pièce fondamentale dans la promotion de la résurgence de Milan, un club qui, après plusieurs saisons à errer au milieu du tableau en Serie A, a de nouveau joué un rôle de premier plan. Après 12 tours, il mène le tournoi avec 28 unités, une de plus que l’Inter et quatre de plus que la Juventus (ils ont remporté les 9 derniers Scudettos) et la Roma.

Dans la perspective de l’engagement de demain au domicile du toujours compliqué Sassuolo, l’attaquant suédois a donné une interview hilarante à l’UEFA, dans laquelle il explique la raison de ses tatouages, ce qui se passerait s’il combattait King Kong et qui donnerait des pénalités s’il partageait à nouveau un terrain de jeu avec Lionel Messi.

«J’ai 39 ans et avec ce que j’ai fait, je n’ai plus d’obligation de travailler, mais j’ai toujours cette passion pour ce que je fais. Je ne suis jamais satisfait et j’en veux toujours plus. Je ne vois pas beaucoup de joueurs de mon âge qui ont joué ou qui jouent comme moi. Le moment où un joueur passe l’âge de 30 ans, c’est quand il commence à décliner et part. Quand j’ai eu 30 ans, j’ai commencé à aller encore mieux. J’entends des athlètes aux États-Unis dire que plus d’un million de dollars ont été dépensés pour garder leur corps en forme. J’ai 39 ans. Je suis en forme. Je joue au plus haut niveau. Je dépense zéro pour rester en forme. Le secret n’est pas combien vous dépensez, le secret est dans votre tête: combien vous voulez, combien vous êtes prêt à sacrifierr. C’est le secret. C’est la mentalité et la mentalité ne coûte rien », le meilleur buteur de Serie A a commencé son histoire avec 10 buts avec Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. La grande différence est que le Suédois n’a joué que 6 matchs.

Avant la question de savoir qui prendrait en charge les sanctions s’il partageait avec Lionel Messi, le 9 n’a pas hésité: “Je tirerais les pénalités, à 100%, parce que je suis le capitaine de cette équipe et je décide qui prend les pénalités. Il lançait les trois premiers et ensuite je lui en laissais un, puis il jetait les trois suivants, et je lui en laisserais un autre. ” Les deux ont partagé une équipe lors d’une saison à Barcelone, au cours de laquelle ils ont remporté ensemble une ligue, deux Super Coupes d’Espagne, une Super Coupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs.

Un autre sujet qui a été approfondi concerne les tatouages ​​impressionnants qu’il a sur le dos. «La raison est que de cette façon je ne peux pas les voir et je ne peux pas me lasser d’eux, parce que si je les voyais tous les jours, je m’en lasserais. Et je pense que j’ai déjà arrêté avec les tatouages. Je n’ai plus (d’espace) sur mon dos. ET Je ne touche pas mes jambes, car ce sont des cadeaux pour moi. Je ne veux rien faire à moi-même », a-t-il expliqué.

En raison de son beau cadeau (10 matchs, dans lesquels il a contribué 11 buts et deux passes), c’est une constante qu’ils partagent avec le célèbre film du réalisateur David Fincher, L’étrange histoire de Benjamin Button (L’étrange histoire de Benjamin Button). «Je vais mieux parce que j’en suis la preuve vivante. Benjamin Button n’est qu’une histoire inventée. Je suis le profil parfait pour ce film. Je fais le vrai film et Benjamin Button était un film pour le cinéma », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé qui vieillissait mieux.

On a demandé aux anciens Ajax, Juventus et Inter ce qui se passerait s’ils affrontaient King Kong. Bien sûr, le footballeur a répondu fidèle à son style. «Je détruirais King Kong. 100%. Je le détruirais “répondit-il sans hésitation.

Qui est le moins susceptible d’être domestiqué entre Ibrahimovic et un lion? «Zlatan, à 100%. Vous pouvez apprivoiser un lion, mais vous ne pouvez pas apprivoiser Zlatan. C’est un animal différent », conclu.

