Selon l’Anti-Defamation League, ou ADL, Organisation juive aux États-Unis, et Newzoo, le harcèlement des jeux en ligne se développe pour les joueurs américains. La définition du harcèlement en vertu de la LDA comprend l’insulte, la pêche à la traîne et / ou l’embarras d’autres joueurs.

Pour le rapport, ils ont interrogé un groupe représentatif de plus de 1000 joueurs âgés de 18 à 45 ans pour poser des questions sur leurs expériences multijoueurs en ligne. L’enquête portait sur 17 jeux différents, de PUBG jusqu’à Animal Crossing: Nouveaux horizons.

La majorité des personnes interrogées, 81%, ont signalé un certain type de harcèlement. La moitié ont déclaré avoir reçu des menaces de violence physique ou avoir été victimes de discrimination. 68% ont déclaré avoir subi cet abus au cours des six derniers mois.

Animal Crossing: New Horizons est l’un des titres les moins touchés par le harcèlement des joueurs américains.

L’impact de l’intimidation sur les joueurs a également été abordé. 21% ont déclaré que cela les avait mis mal à l’aise ou bouleversés après avoir joué, tandis que 11% avaient remarqué qu’ils traitaient les gens plus mal que d’habitude par la suite. 11% ont déclaré avoir des pensées dépressives ou suicidaires, tandis que 9% ont contacté la police à ce sujet.

Également, 53% des joueurs multijoueurs en ligne victimes d’intimidation pensent qu’ils ont été ciblés en raison de leur race / appartenance ethnique, religion, capacité, sexe ou orientation sexuelle. 38% des femmes et 35% des joueurs LGBTQ + ont fait état de harcèlement concernant leur sexe et leur orientation sexuelle.

De plus, environ un quart à un tiers des joueurs noirs ou afro-américains (31%), hispaniques / latino-américains (24%) et asiatiques américains (23%) ont été victimes de harcèlement en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique dans un jeu multijoueur. en ligne. 19% des juifs et des musulmans ont également déclaré avoir été harcelés.

La prévalence de l’intimidation a amené 22% à arrêter de jouer à certains jeux. D’un autre côté, il y a des joueurs qui disent ne pas l’avoir signalé. Parmi les raisons, ils ont souligné que c’était trop d’efforts, que le processus n’était pas efficace ou qu’il n’était pas pris au sérieux. Et d’autres joueurs ont déclaré que cela faisait partie de l’expérience de jeu.

Les joueurs les plus touchés par le harcèlement en ligne sont les joueurs. DOTA 2, le jeu gratuit MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) développé par Valve, et Valorant, un jeu de tir à la première personne, également gratuit, développé par Riot Games.

“Valorant”, l’un des titres où il y a le plus de harcèlement en ligne aux États-Unis. (. / Photo courtoisie)

Ce sont les titres les plus fréquemment maltraités car la plupart de leurs joueurs signalent des cas. Les joueurs d’Animal Crossing sont les moins affectés.

Comme recommandé par le rapport, les éditeurs doivent créer une modération de contenu pour le chat vocal dans le jeu, améliorer la convivialité des systèmes de rapports en jeu et faire connaître les résultats de leurs rapports aux joueurs. C’est quelque chose sur lequel plusieurs entreprises du secteur travaillent, comme Valve. De même, l’ADL demande aux développeurs de se réunir pour aborder la question de la suprématie blanche et d’être transparents sur le harcèlement et la haine dans leurs jeux.

Cette demande est due au fait que près d’un quart des joueurs (23%) sont exposés à des discussions sur l’idéologie de la suprématie blanche, et près d’un sur dix (9%) sont exposés à des discussions sur la négation de l’Holocauste dans les jeux multijoueurs sur ligne. Ils appellent également l’industrie du jeu vidéo à s’efforcer de collaborer et d’éduquer la société civile pour qu’elle comprenne l’impact des jeux en ligne sur la vie des gens.

Depuis ADL, ils reconnaissent l’impact positif des jeux vidéo et soulignent même l’aspect positif du jeu. Ils soulignent que la majorité des World of Warcraft (WOW), Minecraft ou NBA 2K ils ont eu des expériences 100% favorables.

