Facundo Campazzo, formation à Denver Nuggets

Il y a 30 ans quand Drazen Petrovic j’arrive à la NBAEtant de loin le meilleur joueur d’Europe au cours des cinq dernières années, il n’aurait pas pu avoir de pire moment. D’avoir le ballon dans ses mains, de prendre autant de coups qu’il voulait et d’être loué – aussi aimé, craint et détesté – sur chaque terrain sur lequel il marchait, il est devenu un joueur rabaissé, remplissant, presque abusé, selon sa vision. L’entraîneur Rick Adelman, moins friand des recrues et moins des étrangers, commandait une équipe en lice pour le titre, et il ne lui faisait pas confiance. C’est pourquoi je l’ai mis peu et rien (13 minutes dans la première saison et sept dans la seconde).

Ses coéquipiers, en particulier les stars qui jouaient au même poste (Terry Porter et Clyde Drexler), l’ont presque ignoré. Personne n’avait entendu parler de lui, de ses exploits européens à Sibenka KK, Cibona Zagreb et Real Madrid, et ils lui ont donné le traitement d’une recrue, avec tout ce que cela implique. Ils pensaient que sa défense était faible, son physique faible et que les points pouvaient être apportés par d’autres. Petrovic, furieux, n’a pas mis une saison pour réclamer un commerce qui s’est produit dans la seconde. Il s’est retrouvé dans les Nets, une franchise traditionnellement perdante, qui a réuni une jeune équipe prometteuse et, après l’arrivée d’un entraîneur consacré (Chuck Daly), tout s’est renforcé jusqu’à ce qu’il a fini par être la surprise de l’Est, avec un Petrovic déchaîné (22,3 points et 52 % de terrain), captivant, capable de se faire des amis et des inconnus tombent sous le charme de son jeu électrisant et de festivités aussi folles que saisissantes. Deux saisons du plus authentique Petrovic ont choqué la NBA jusqu’au 7 juin 1993, dans un accident de voiture absurde en Allemagne, le Génie de Sibenik a perdu la vie, à l’âge de 28 ans, à son apogée.

Cet exemple sert à comprendre ce qu’il en coûtait à un étranger pour pénétrer la NBA au début des années 90, même en venant en tant que star. C’est précisément Petro, brisant les préjugés, qui a commencé à ouvrir une voie que d’autres ont tracée à partir des années 2000. Aujourd’hui, c’est une autre NBA, mondialisée, qui accepte et valorise les acteurs internationaux, bien qu’il y ait encore des arrière-goûts, plus que tout entre fans et journalistes, de l’ignorance des autres ligues. Dans Denver, la nouvelle maison de Facundo CampazzoAu lieu de cela, il y a une situation inverse, qui a un impact si différent. Loin de payer un forfait, de devoir porter des sacs ou apporter des beignets aux plus gros – certaines des tâches habituelles que les consacrés imposent aux débutants -, Cordoue a une acceptation aussi marquée que rapide. Dans les images qui viennent de Denver, vous pouvez voir comment ses collègues l’ont accepté et même la vague qu’il a frappée avec certains est surprenante. Par cas, Avant les débuts à San Francisco, Campazzo a renversé un ballon pendant l’échauffement et, lors de la célébration, Jamal Murray – l’une des deux figures de l’équipe – est venu en courant pour s’écraser la poitrine avec l’Argentin..

Pas satisfait de cela, après avoir vécu – avec des conseils, des gestes d’encouragement et même de célébration – du banc la majestueuse seconde mi-temps que Campazzo a eue à ses débuts, Murray – que FC7 remplace et, en quelque sorte, lui prend quelques minutes – Il a impressionné tout le monde lorsqu’il a dédié un post sur ses réseaux dans lequel il a fait une annonce très spéciale: “Le nouveau surnom de Facu est Homme araignée, car il est partout “, a écrit la base. Puis, après une question de l’un des nombreux journalistes désireux d’en savoir plus sur Campazzo, il complète la raison de son invention. «Facu est incroyable. La capacité qu’il a de bouger ses pieds, de rester littéralement devant vous et de vous cogner la poitrine, de manière légale, comme ils le font dans d’autres ligues du monde, fait de lui une menace permanente … Et puis chaque passe qu’il fait – commence à imiter Spider-Man quand il jette par magie ses toiles -, d’une main, au-dessus de l’épaule, en dessous, derrière la tête, comme le fait Jokic. Ce sera quelque chose d’impressionnant pour nous»Dit le Canadien en riant.

Voyons si c’est clair, alors: un chiffre qui vient de briller dans les playoffs (26,5 points, 6,6 passes décisives et 4,8 rebonds) fait des démonstrations publiques similaires à une recrue qui n’a joué que 24 minutes dans l’équipe qu’aujourd’hui il appartient à. Ce n’est pas normal. Et moins quand ce n’est pas qu’une star. Quelque chose de similaire s’est produit avec le chiffre le plus élevé du Nuggets, Serbe Nikola Jokic, qui était plein d’éloges après le premier match. “Je le connais (NdeR: de la Coupe du monde, quand ils se sont rencontrés dans ce duel dans lequel Facu était la star du croisement quart de finale entre l’Argentine et la Serbie). Il est un gagnant car il sait faire tous les mouvements nécessaires pour gagner. Il faisait partie d’équipes importantes, à la fois en tant que partant et en quittant la banque. Ou simplement être le meilleur joueur. Il a vécu ces expériences, il sait quoi faire », a-t-il analysé pour terminer par une prédiction qui a à voir avec la magie de Facu, ce jeu qui mêle virtuosité et courage, à ce point semblable à celui de Manu – capable de se jeter par terre et de mettre une pipe – qui peut captiver tout le monde. “S’il y avait des supporters dans les stades, il deviendrait leur favori”dit-il, augurant d’une place importante dans le cœur populaire.

Le sceau placé sur les réseaux sociaux. Facu a déjà un surnom officiel: Spiderman

Un magnétisme que tout le monde a réalisé, en particulier l’espace presse et marketing, qui a laissé libre cours aux community managers qui gèrent les réseaux pour poster tout ce qu’ils peuvent sur Facu, surtout lorsqu’ils ont réalisé le succès qu’il a eu. Par cas, 13 des 27 derniers messages Twitter présentent Facu comme personnage principal. Et l’un des dépliants d’hier est directement un dépliant avec la phrase de Murray cherchant à installer le nouveau surnom de Spiderman. Sur Instagram, les publications doublent – au moins – et même triplent en likes et en commentaires à celles de leurs pairs, y compris les stars. Bien sûr, les fans argentins prennent le dessus sur la scène, même au grand mécontentement ou à la surprise des fans du Colorado, qui ne sont pas habitués à l’effusion – et à la langue – des compatriotes qui n’arrêtent pas d’encourager la nouvelle idole argentine.

Si ces données ne sont pas suffisantes pour expliquer clairement comment les Nuggets s’occupent de couvrir Campazzo, nous devons revoir les phrases de Mike Malone, le DT qui est le leader de ce processus qui est à Denver depuis cinq ans, faisant chaque année un pas de plus vers la lutte pour le ring. “Quand je suis déprimé, je mets des vidéos de lui parce qu’elles me font sourire. Le garçon joue avec un feu et une passion qu’on ne voit pas toujours. Cela correspondra parfaitement à notre culture », a été la première chose qu’il a dite lorsqu’on lui a demandé. Choquant. Il n’est pas habituel pour un entraîneur de dire quelque chose comme ça à propos d’une recrue, même si son parcours est top. Il est clair que Malone est amoureux de son jeu et, de surcroît, convaincu qu’il peut leur donner beaucoup. “C’est un très, très bon défenseur, un excellent joueur en défense et un des 5 meilleurs créateurs de pick and roll au monde”, a-t-il ajouté, interrogé sur des questions plus spécifiques sur le match.

Même pour collaborer avec le groupe, Malone lui-même a fait un geste pour briser la glace entre Campazzo et Jokic. “Je leur ai demandé de répéter dans une vidéo certaines des pièces de Facu contre la Serbie, et cela a généré des insultes de Nikola dans sa langue”, Il a dit et a ensuite terminé sur ce que les deux peuvent faire ensemble sur un terrain. «Ce sont deux des meilleurs passés au monde. Même à l’entraînement, nos joueurs devront s’habituer à jouer avec eux. Car, s’ils ne sont pas attentifs, dans le cas de Facu, il pourra se casser le nez avec des balles », a fermé qui a précisé qu’il le fera jouer aux côtés d’autres bases pour profiter du grand nombre de gardes talentueux (huit) qui font partie de l’effectif ( sur 17). “Nous serons ultra-créatifs”, a-t-il déclaré, précisant qu’il ira vers cette tendance en NBA d’utiliser des alignements plus petits et avec beaucoup de périmètre racé qui peut passer et marquer. De Denver, ils assurent que le coach sait clairement comment responsabiliser Facu et leur donnera tous les outils qui peuvent en tirer le meilleur parti. Bien sûr, l’essentiel sera le ballon et, nous le savons tous, dans le jeu, il n’y en a qu’un. Malone est bien décidé à la partager avec lui et, en revanche, Facu devra s’adapter à moins jouer avec elle, pas facile pour quelqu’un qui a l’habitude de gérer les équipes qu’il a rejoint avec piacere.

Au-delà des questions de jeu, il est clair que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Et cela ne semble pas être une coïncidence. Les Nuggets sont, par adhésion et par philosophie, l’une des franchises “les plus internationales” de la NBA. Non seulement les deux personnages sont étrangers, mais Malone partage une grande partie de ce qui se voit à l’extérieur: le jeu collectif, la passe supplémentaire, l’intelligence au-dessus du physique, entre autres concepts. En outre, l’un de ses principaux assistants est l’Espagnol Jordi Fernández, qui a clairement indiqué dans une note avec AS la même chose qu’ils ont racontée. Infobae du cercle près de Campazzo. “En une semaine, il a gagné le respect de toute la garde-robe et bientôt il le fera avec les fans. Il y a beaucoup d’illusion chez lui car c’est un gagnant, un joueur avec beaucoup de caractère auquel on s’identifie tous », a-t-il raconté ce qu’il a remarqué en privé. “Il a déjà gagné le cœur de Joker, Jamal et du technicien”dit un membre du personnel des Nuggets. «Ils savent tous que cela peut les aider à gagner. Son énergie vient d’une autre planète. Nous sommes tous très excités à son sujet, mais nous essayons de ne pas en faire trop », complète-t-il.

Ce qui les touche le plus, c’est l’attitude de Campazzo envers chaque séance d’entraînement et chaque match. La NBA suit généralement l’entraînement de manière plus légère. La même chose se produit avec les matchs amicaux et même avec les matchs de phase régulière. Juste dans les séries éliminatoires, l’intensité passe à 100%. Ce n’est pas le cas de Facu, qui ne connaît pas d’autre moyen: il rivalise au maximum, toujours. Pour chaque balle. Chaque seconde. Comme Manu l’a fait, dans une autre des nombreuses comparaisons valables qui peuvent être faites sur les actifs incorporels des deux. «Facu est une énergie pure, quelqu’un de très positif car il met la barre plus haut. C’était un très bon choix, le nôtre et le sien, de rejoindre une équipe avec une culture gagnante, la même à laquelle il était habitué. Facu ne rétrécit pas du tout et l’adaptation, avec des moments meilleurs et pires, ne coûtera pas si cher », a expliqué Fernández, né à Badalona.

Début du Campazzo à Denver – NBA

Combien c’est parce qu’ils en ont besoin et veulent que ça se sente bien. Ou combien il le gagne, à cause de sa façon d’être et de jouer, n’est pas encore clair. Ce qu’il ne fait aucun doute, c’est que les deux convergent. «Facu a une aura très spéciale, un charisme qui a un impact et joue très bien pour lui. Cette section de rires, de spectacle et de bonnes vibrations qui amène toutes les équipes qu’ils l’ont achetée au toucher. Il a la facilité de se faire des amis, de frapper une vague, ce qui facilite l’adaptation, au quotidien. Il assure que tout le monde les traite comme un de plus, mais les choses qui ont été vues publiquement indiquent autre chose. Ce qui était clair pour lui, c’est que tout le monde l’a trop bien reçu, du directeur général aux joueurs. Un effort est perçu de la part de la franchise pour qu’on ne se sente plus comme un de plus, même si le traitement est comme tout le monde », explique-t-il à Infobae une personne très proche de l’Argentine.

Bien que, bien sûr, de l’environnement, ils ont frappé les freins. “Cela ne fait que commencer. Il n’a joué qu’un seul match et il a très bien fait, mais nous sommes en pré-saison et nous savons tous que dans les matches amicaux, les partants sont dosés et les remplaçants jouent plus. C’est un très bon début mais il faut garder les pieds sur terre. Facu est capable de tout, dans chaque club qui a fini par jouer de plus en plus en fonction de cette personnalité et de cette ambition qui le caractérisent, mais ce qui a commencé comme ça peut changer et ne pas être si magique. Il pense y aller pas à pas », ajoute cette même source.

Il ne fait aucun doute qu’il en est ainsi. Mais il est également clair que ce mariage a commencé à vivre une véritable lune de miel. Et, comme dans chaque couple, les deux parties sont responsables.

