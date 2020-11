Fonctionnaires du Fonds d’investissement russe et de l’Institut Gamaleya lors d’une des réunions (Infobae)

Le samedi 17 octobre, sept personnes au total ont embarqué sur le vol 244 de British Airways à destination de Moscou pour négocier secrètement l’achat du vaccin Spoutnik V, qui attend toujours les résultats de la phase 3. Au gouvernement, ils répètent que «l’entourage» était uniquement composé de la vice-ministre de la Santé, Carla Vizzotti, et de la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini, politologue qui a la confiance d’Alberto Fernández. Les autres passagers étaient trois représentants du laboratoire argentin HLB Pharma, qui a déjà entamé le processus d’enregistrement du vaccin dans le pays, un envoyé de la province de Buenos Aires qui relevait du gouverneur Axel Kicillof et du ministre de la Santé de Buenos Aires Daniel Gollan, et une femme d’affaires de Santa Cruz qui a une relation étroite avec les Kirchner. Ils ont tous voyagé dans le même avion en raison du manque de vols, mais dès qu’ils ont atterri à Moscou, ils ont déménagé de manière indépendante.

La délégation argentine a atterri à Moscou le 18 octobre à 9h40, après une escale de deux heures à Londres. Avant de quitter l’aéroport, les visiteurs argentins ont dû prendre un écouvillon et ont été envoyés à l’hôtel jusqu’à ce qu’ils reçoivent le résultat.

Certains des envoyés l’ont découvert la même nuit de Fernando Sulichín, un cinéaste argentin arrivé chez Cristina Kirchner et qui a servi de lien entre les Argentins et le Fonds russe pour l’investissement direct (RDIF), responsable du financement du vaccin. Des mains de grands réalisateurs hollywoodiens comme Oliver Stone, Sulichín a rencontré plusieurs présidents latino-américains. Son influence dépasse le monde du cinéma.

Les deux fonctionnaires envoyés par Alberto Fernández et les représentants du laboratoire ont séjourné à l’hôtel Lotte, à quelques pâtés de maisons de la rivière Moscova. Pour Vizzotti, c’était la première fois en Russie. Au lieu de cela, Nicolini avait déjà été en 2009 en tant que touriste.

Un scientifique travaille dans un laboratoire de l’Institut Gamaleya pendant la production du vaccin.

L’ordre du jour de l’Argentine comprenait une vaste visite à la Centre national de Gamaleya, une institution d’excellence mondiale où le vaccin est développé. Les visiteurs argentins ont visité le site de 22 hectares, situé à la périphérie de Moscou, à environ 40 minutes en voiture, et ont tenu des réunions avec des experts russes. Lors de ces réunions, ils ont pu échanger des opinions avec le directeur du centre d’État russe et même avec le créateur du vaccin.

Le Centre Gamaleya a été fondé en 1891 en tant que laboratoire privé et depuis 1949, il porte le nom de Nikolay Gamaleya, un pionnier de la recherche microbiologique en Russie. Malgré les interrogations contre le vaccin en raison du manque d’informations, c’est une institution de renommée mondiale– Gère l’une des plus grandes collections de virus au monde et a développé en 2015 deux vaccins pour traiter Ebola.

Bien que la délégation dispose d’un traducteur, il n’est pas nécessaire de l’utiliser. Nicolini a vécu à l’étranger pendant plusieurs années et parle l’anglais comme deuxième langue. Vizzotti gère également la langue naturellement.

Au cours de la semaine où ils étaient à Moscou, les deux fonctionnaires envoyés par le président ont également rencontré le vice-ministre russe de la Santé, des universitaires russes de l’Université d’État de Moscou, des médecins et infectologues locaux et le Centre d’étude de Amérique latine.

Malgré la série de réunions, personne ne voulait manquer la photo classique de la Place Rouge de Moscou. Et il y avait même un envoyé qui avait le temps de faire ses courses.

Au nom de la province, l’épouse de Gollan a voyagé, Rachel Mendez, un pharmacien qui n’est pas un fonctionnaire mais qui a rendu compte presque minute par minute à son mari et au gouverneur Axel Kicillof.

Le septième membre de la délégation était Mariana De Dios, une femme d’affaires de Santa Cruz qui a un lien personnel avec la famille Kirchner de son père, Angel De Dios, qui a travaillé avec Néstor Kirchner dans le sud et a ensuite atterri à Banco Nación.

Sa fille avait également des postes dans l’État. Selon son profil Linkedin, entre 2004 et 2008, elle a travaillé à la Casa Rosada en tant que «responsable du bureau d’entrée du domaine juridique». Il dirige désormais la société Traditum, qui a développé un système de prescription électronique pour faciliter l’achat de médicaments.

Que faisait-il à Moscou? Personne ne peut y répondre. Du ministère de la Santé de la province, ils ont assuré à ce média que ce n’était pas au nom du gouverneur, bien que plusieurs des protagonistes du voyage aient confirmé qu’il relevait des responsables de Kirchner. Elle n’a pas non plus été reconnue comme faisant partie de l’entourage de la Nation. “C’étaient les yeux de Cristina pendant le voyage”, a évalué l’un des participants du voyage.

Comme il pouvait le savoir Infobae, la tension et la méfiance entre les envoyés de la Nation et de la Province étaient dans l’air. Comment s’expliquent ces dissidents? «La province négocie depuis longtemps avec les Russes pour acheter le vaccin. Il y a eu aussi des conversations avec la Terre de Feu et San Luis, mais avec la province de Buenos Aires, cela progressait beaucoup plus », a indiqué l’un de ceux envoyés à Moscou.

Carla Vizzotti ne s’était jamais rendue à Moscou et dirigeait la délégation.

Dans ce contexte, les trois représentants du laboratoire argentin se sont concentrés sur l’agenda proposé par le Fonds russe pour l’investissement direct, qui fournit les fonds et est en charge des accords avec les pays. “Nous avons rencontré les responsables à Ezeiza”, a répondu l’un des trois envoyés par HLB.

Le 26 octobre, la délégation a atterri à Ezeiza. Quelques heures plus tard, Vizzotti et Nicolini ont rencontré le président pour lui dire à la première personne les détails du voyage. Le ministre de la Santé, Ginés González García, était également présent à cette réunion, qui entretient une confrontation ouverte avec le laboratoire argentin en raison de certains épisodes survenus pendant la pandémie.

Trois jours plus tard, Cristina Kirchner a déplacé les puces et a reçu l’ambassadeur de Russie, Dmitry Feoktistov, dans son bureau du Sénat. Le voyage secret n’avait pas encore dépassé et les porte-parole officiels ont caché les vraies raisons de cette rencontre.

Le voyage en Russie a fini par filtrer dans le programme “Loose Animals”. Dans les couloirs de la Casa Rosada, ils accusent un responsable provincial de cette fuite, qui parle du niveau de tension interne.

Quelques heures plus tard, le président est venu annoncer l’achat de 25 millions de doses (10 millions en décembre et 15 en janvier) lors d’un entretien avec un média russe. “Le niveau de développement du vaccin est très avancé”, a déclaré Fernández en dialogue avec l’agence Sputnik. Puis dans un fil Twitter, il s’est montré plus prudent: “Si tout se passe comme prévu, notre pays sera en mesure de commencer à vacciner la population à risque entre la fin de cette année et le début de l’année prochaine”.

À partir de ce moment, il y a eu une cataracte de déclarations officielles. “Tous les vaccins sont en cours de développement”, a admis Nicolini dans plusieurs entretiens et a prévenu que c’était nécessaire “construire un consensus«Pour une campagne de vaccination efficace.

Le gouvernement a échoué dans la communication et a laissé la porte ouverte au lobby de l’industrie pharmaceutique, qui a semé plus de doutes qu’il n’y en avait déjà.

L’une des rares certitudes est le prix. Infobae Il a accédé au document signé entre le laboratoire LHB Pharma et le Russian Direct Investment Fund. Chaque vaccin (il y a deux doses) coûtera 19,90 USD. De cette manière, l’État argentin devra faire face à un investissement initial de près de 250 millions de dollars.

Page 11 de l’accord signé entre HLB et les Russes.

Dans le laboratoire argentin, ils déplorent les échecs de communication, qui ont déclenché la première réaction négative concernant le vaccin, mais ils aspirent à inverser cette tendance. Concernant les plaintes contre lui, les porte-parole consultés reconnaissent que l’entreprise a connu de graves problèmes financiers, avec des protestations du syndicat et la reprise de l’usine. En réalité, il y a un concours préventif ouvert devant la justice. “Il aurait dû être résolu il y a longtemps s’il n’y avait pas eu la pandémie”, disent-ils.

En raison de ces difficultés financières, le laboratoire perdait plusieurs de ses installations. Cependant, pendant la pandémie, il a acquis de la technologie à l’étranger et a commencé à produire des masques et autres éléments sanitaires tels que des casquettes et des camisoles en quantité. Dans ce secteur de l’usine, la production se déroule jusqu’à 23 heures tous les jours.

LHB Pharma avait déjà une relation avec Moscou car elle avait négocié l’achat d’insuline en grandes quantités. Avant le voyage d’octobre, il avait déjà signé un accord avec le Fonds russe pour représenter le vaccin en Argentine. Cependant, les négociations restent ouvertes.

En silence, le laboratoire adapte ses installations pour pouvoir recevoir le vaccin en grande quantité, bien que toutes les sources consultées s’accordent à dire que le stockage n’est pas un problème à côté des difficultés de distribution. Rien n’est défini. En fait, le gouvernement a laissé passer vendredi, après la conversation téléphonique entre Alberto Fernández et le président russe Vladimir Poutine, qu’il tentera de parvenir à un accord entre les États.

HLB Pharma est basée à San Isidro.

Au-delà des rumeurs, le laboratoire argentin continue de négocier avec les Russes. L’objectif maximum serait de produire le vaccin en Argentine. Le voyage a également permis aux représentants du laboratoire d’étudier cet aspect. Pour l’instant, les doses destinées à notre pays seront produites en Inde, en Corée et en Chine, comme l’a déclaré cette semaine le responsable du Fonds russe d’investissement direct (RDIF), Kirill Dmitriev.

La possibilité de mener des essais cliniques dans le pays est également en cours d’évaluation., a confirmé devant ce milieu les sources officielles et la société. “Nous devons attendre que la phase 3 se termine de manière satisfaisante et que ces résultats soient validés à l’international”, a déclaré un responsable de HLB qui a voyagé avec deux des actionnaires de la société.

Selon le Centre Gamaleya, le vaccin contre le COVID 19 est le plus avancé au monde. Le vaccin utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection.

Le 4 septembre dernier, la prestigieuse revue The Lancet a publié les résultats des phases 1 et 2 des essais cliniques, mais il y a encore les tests de phase 3 qui sont menés en Russie et dans plusieurs autres pays sur un univers de 44 000 bénévoles. Avec autant d’intérêts en jeu, il s’est avéré que la phase 3 ne se terminerait qu’en mai 2021.

Comment le vaccin de décembre est-il annoncé dans ces conditions? “Le protocole complet se termine en 2021 mais fin novembre ou début décembre, un seuil statistique est prévu pour déterminer qu’il n’a pas d’effets indésirables et qu’il génère des anticorps.»A expliqué l’un des rares techniciens qui s’est rendu en Russie.

