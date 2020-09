Les poignées, les boutons d’ascenseur et même les écrans tactiles ne peuvent plus être émetteurs du nouveau coronavirus grâce à un feuille de plastique adhésive développé en Brésil, qui peut inactiver le SRAS-CoV-2 en quelques minutes au contact, selon une étude publiée mardi.

Le matériau, fabriqué à partir de polyéthylène et avec des microparticules d’argent et de silice (oxyde de silicium) dans sa structure, s’est avéré capable de éliminer 99,84% des nouvelles particules virales après deux minutes de contact.

Lancé par l’entreprise Promaflex, spécialisée dans la production de ce type de film, le matériau a été développé par la société Nanox avec le soutien du programme de recherche innovante pour les petites entreprises de la Fondation de soutien à la recherche de l’État de São Paulo (FAPESP).

Les normes techniques qui mesurent l’activité antivirale dans les plastiques et autres surfaces non poreuses établissent que le matériau doit confirmer l’action viricide au moins quatre heures.

Les tests qui ont suivi la norme ISO 21702: 2019, réalisés dans le laboratoire de biosécurité niveau trois (NB3) de l’Institut des sciences biomédicales de l’Université de Sao Paulo, ont montré que le matériel développé peut supprimer le virus beaucoup plus rapidement.

« Le film plastique avec l’additif s’est avéré capable d’atteindre cet objectif dans un temps beaucoup plus court et l’action virucide a augmenté avec le temps », a déclaré Lucio Freitas Junior, chercheur à l’Institut, cité dans une note publiée par la FAPESP.

Pour l’étude, des échantillons de matériaux avec et sans microparticules d’argent et de silice incorporés dans la structure qui ont été maintenus en contact direct avec le SARS-CoV-2 à différents intervalles de temps.

Après les délais prescrits, les coronavirus présents dans les échantillons de matériel ont été collectés et mis en contact avec des cellules Vero – un type de lignée cellulaire utilisé dans les cultures microbiologiques – pour évaluer la capacité d’infection et de multiplication après exposition sur le film plastique.

Les résultats indiquent une réduction de près de 100% des copies de SRAS-CoV-2 qui est entré en contact avec des échantillons de la feuille adhésive après deux minutes d’exposition au matériau.

«Comme des microparticules d’argent et de silice sont ajoutées à la masse de plastique pendant la production, l’action antimicrobienne persiste pendant toute la durée de vie utile du matériau», a déclaré Luiz Gustavo Pagotto Simões, directeur de Nanox.

Cependant, le fabricant du film plastique avec l’additif recommande de l’utiliser jusqu’à trois mois pour éviter l’usure du matériau due à un contact excessif.

Le film adhésif est le deuxième matériau plastique avec des microparticules d’argent et de silice commercialisé par Nanox, qui fabriquait un masque réutilisable en plastique souple et avec l’additif appliqué sur sa surface.

Des microparticules d’argent et de silice ont également été appliquées par Nanox sur des tissus pour le développement de vêtements anti-COVID-19.

Dans les tissus, les microparticules d’argent et de silice sont imprégnées en surface par un processus d’immersion, suivi d’un séchage et d’une fixation, appelé «pad-dry-cure».

Avec des informations d’.

