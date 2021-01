Marea, le câble sous-marin à fibre optique construit par Facebook et Microsoft pour relier les deux côtés de l’Atlantique exploité par Telxius (Telefónica), est amarré sur la plage d’Arrietara, à Sopelana. . / Miguel Toña / Archives

Madrid, 16 janvier . .- American Tower Corporation (ATC) a fait irruption en Europe, où elle s’est positionnée comme le deuxième opérateur indépendant d’infrastructures de télécommunications, sur un marché où plus de 15,3 milliards d’euros ont été investis rien qu’en 2020. euros, environ 20 fois plus qu’en 2015.

La tendance continue de monter et dès le début de 2021, la première opération a déjà été annoncée, l’achat de 31000 tours par ATC à Telxius pour une valeur de 7,7 milliards d’euros, dont 24000 en Europe.

En 2020, des transactions ont été formalisées en Europe qui ont concerné 73550 tours de télécommunications, dont près de la moitié, 36600 ont été promues par Cellnex, le premier opérateur indépendant (non dépendant d’un télécom) d’infrastructures en Europe, selon un rapport de la Banque de Amérique, à laquelle . a eu accès.

L’année dernière, 15 330 millions d’euros ont été investis dans l’exploitation des tours de télécommunications, 18,74 fois plus qu’en 2015, année de l’introduction en bourse de l’espagnol Cellnex. (Ce chiffre n’inclut pas l’investissement en 2020 par Phoenix Tower dans 4650 tours en France et en Irlande et dont le prix n’a pas transcendé).

L’augmentation du trafic de données qu’apportera la 5G et la nécessité de couvrir les points blancs (sans couverture) motiveront une croissance du besoin en tours de télécommunications de l’ordre de 4% par an, selon les calculs de Morgan Stanley pour 2020.

LES TRANSACTIONS TOURS MULTIPLIÉES PAR NEUF

En 2015, des transactions de 7 991 tours ont été conclues, pour 881 millions d’euros; 2 123 millions d’euros en 2016 (9 521 tours); 2514 en 2017; 4663 millions en 2018; 10887 millions d’euros en 2019 et 15330 millions d’euros en 2020.

Toutes ces transactions au cours de ces six années ont concerné 175147 tours, selon les données de la Bank of America, datant de décembre 2020.

LES TOURS DE TELXIUS, LES PLUS CHER

Le prix des tours a augmenté pour atteindre un record cette semaine, avec l’achat d’ATC à Telxius – 50,01% détenu par Telefónica, 40% par KKR et 9,01% par Pontegadea, propriété d’Amancio Ortega- .

ATC a acheté près de 31 000 tours pour 7,7 milliards d’euros, dont 24 000 en Europe.

Le prix payé pour American Tower était tel que Cellnex lui-même, qui était intéressé par l’opération, a reculé compte tenu des multiples obtenus et compte tenu également du fait qu’il y avait environ 7000 tours en Amérique latine, où l’opérateur espagnol n’a pas de marché, selon des sources proches de la négociation ont déclaré à ..

Le prix payé par ATC était de 42,85% supérieur à la moyenne européenne des deux dernières années, selon les estimations de l’agence de crédit Moody’s.

Les 7700 millions d’euros représentaient 30,5 fois l’oibdal de Telxius (résultat opérationnel avant amortissements), estimé à 190 millions d’euros sur les douze derniers mois, un multiple supérieur à la moyenne européenne, qui est 21 fois.

305000 TOURS À VENDRE

Selon un rapport de Goldman Sachs auquel . a eu accès, il existe environ 400 000 tours en Europe, dont environ 305 000 sont susceptibles d’être vendues. Ces sites déplaceraient une somme de 80 000 millions d’euros.

Cela implique que Cellnex a eu un concurrent en Europe, ATC, mais qu’il a encore un marché à acquérir. Cellnex compte quelque 103 000 tours en Europe.

Bank of America estime qu’il y a 367.848 tours en Europe, donc, selon ses données, 250.136 tours en Europe seraient aux mains des télécoms, un peu plus de 60% si les 24.000 tours vendues par Telxius à ATC sont prises en compte.

La tendance à se débarrasser des tours par les télécoms devrait se poursuivre à la hausse, compte tenu de leurs besoins de réduction de la dette et des investissements dans la 5G.

Entre les mains d’une téléco, Vantage Towers, créée par Vodafone, a annoncé qu’elle transférerait quelque 68 000 tours à cette société d’infrastructure (towerco) et qu’elle prévoyait de devenir publique prochainement. Vantage serait supérieur à l’ATC.

Deutsche Telecom a créé Deutsche Funkturm, avec plus de 31 000 tours, similaires ou un peu plus grandes que ATC, qui compte environ 30 000 tours en Europe – les 24 000 de Telxius plus 5 200 qu’elle possédait) et qui a augmenté la valeur de ces sites.

