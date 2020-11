Messi a dit au revoir à Mascherano et Gago

Le capitaine de l’équipe argentine et de Barcelone, Lionel Messi, a rendu public son affection pour les deux anciennes références de l’équipe de l’Albiceleste qui ont récemment annoncé leur retraite, Javier Mascherano et Fernando Gago, via une publication sur leurs réseaux sociaux.

“Deux personnes avec qui j’ai vécu et aimé pendant longtemps quittent le football et je veux en profiter pour dire bonjour”a-t-il écrit sur son compte Instagram.

«Fer mon chéri, j’espère que tout va bien pour vous. Depuis que nous avons 17 ans … Ce fut un plaisir de partager un vestiaire dans l’équipe nationale et de rivaliser contre vous, vous le savez. Espérons que tout se passe bien et que vous puissiez continuer à réaliser vos rêves », a souhaité La Pulga à l’ancien milieu de terrain de Boca Juniors et du Real Madrid, entre autres.

“Et que dire de Masche, tant d’années ensemble, se voir tous les jours et partager tellement … Nous vivons des moments très heureux et aussi des moments difficiles sur le terrain tant en Argentine qu’à Barcelone. Tu nous manques depuis ton départ. Je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille toujours! », A-t-il reconnu à propos de son ancien coéquipier dans l’équipe du Barça, avec qui il a partagé des vestiaires pendant huit saisons.

Dans la publication, qui compte plus d’un million et demi de “j’aime” et qui compte …, vous pouvez voir six images divisées en trois des postes pour chacun. Alors qu’il utilisait des photos pendant son séjour à Barcelone pour dire au revoir au «Boss», il se souvenait des anciens Boca Juniors avec des moments vécus pendant l’équipe nationale argentine et dans une classique espagnole.

“Tant que vous continuez, nous serons tous heureux”, Javier Mascherano a répondu automatiquement, faisant allusion aux paroles chaleureuses de la star argentine avec qui il a partagé une équipe d’août 2010 à janvier 2018, lorsqu’il a décidé de faire ses valises et de se lancer dans un voyage sur le continent asiatique.

«Je veux annoncer qu’aujourd’hui je prends ma retraite du football professionnel. Je tiens à remercier ce club qui m’a donné l’opportunité de terminer ma carrière en Argentine “, ont été les mots qui sont sortis de la bouche de l’ancien capitaine de l’équipe nationale argentine ce dimanche lors de la conférence de presse après la confrontation entre Estudiantes et Argentinos Juniors ( 0-1).

Dans le Pincha joué 11 matchs, la grande majorité en tant que milieu de terrain, sa position d’origine bien que, quel paradoxe, à la chute contre Bicho (avec un but de Damián Batallini) il a agi comme un marqueur central, le rôle dans lequel il a su avoir une continuité dans son temps à Barcelone.

«Je veux vous dire que j’ai pris la décision de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. Après 15 ans de profession, je choisis cette voie en toute sérénité et satisfaction », écrit Fernando Gago sur ses réseaux sociaux, à travers une publication dans laquelle il annonce sa retraite en tant que joueur.

«C’est quelque chose de dur et de difficile à accepter. Nous connaissons le niveau de la demande et ce que Gago transmet. Votre retraite est une très grande perte. Il a fait un gros effort pour récupérer et a montré son dévouement. Son idée était de se retirer en jouant et il l’a réalisée», A déclaré le manager de Vélez, Pablo Cavallero, en dialogue avec Radio Continental

